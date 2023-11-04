Российская дзюдоистка завоевала золото чемпионата Европы

Россиянка Дарья Курбонмамадова завоевала золото чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории до 57 килограмм. В финале турнира 29-леняя спортсменка одолела победила сербку Марицу Перишич. Помимо золота в копилку наград российских спортсменок добавилась и бронза. Третье место в весовой категории до 48 килограмм завоевала Сабина Гилязова.

Отмечается, что российские спортсмены выступают во французском Монпелье в нейтральном статусе. Что не так плохо, если учесть, что в 2022 году российскую команду и вовсе не приглашали на европейское первенство. В конце апреля нынешнего года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до соревнований российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе после рекомендаций исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).