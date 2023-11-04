Российская дзюдоистка завоевала золото чемпионата Европы

Спортсменка надеется, что сможет так же успешно выступить на Олимпиаде в Париже.
Россиянка Дарья Курбонмамадова завоевала золото чемпионата Европы по дзюдо в весовой категории до 57 килограмм. В финале турнира 29-леняя спортсменка одолела победила сербку Марицу Перишич. Помимо золота в копилку наград российских спортсменок добавилась и бронза. Третье место в весовой категории до 48 килограмм завоевала Сабина Гилязова.
Отмечается, что российские спортсмены выступают во французском Монпелье в нейтральном статусе. Что не так плохо, если учесть, что в 2022 году российскую команду и вовсе не приглашали на европейское первенство. В конце апреля нынешнего года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до соревнований российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе после рекомендаций исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).
Дарья Курбонмамадова родилась в Перми в 1994 году. Сейчас спортсменка живет в Самаре и выступает за клуб ЦСКА. Девушка участвовала в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. В 2019 году уже побеждала в Европейских играх, также на её счету две победы на Чемпионате России и многочисленные медали Гран-при.
Дзюдоистка надеется, что вчерашняя победа стала для неё важным шагом к достижению главной цели — медали на Олимпийских играх.
"Чемпионат Европы - очень серьезный старт для любого спортсмена, более важный и престижный, чем любой этап "Мировой серии". Когда ты стал лучшим на континенте, ты идешь дальше, к титулу сильнейшего в мире, а затем и к победе на Олимпийских играх. Здорово, что у нас есть возможность выступать и набирать рейтинг. Надеюсь, что я встала на победную тропу, смогу квалифицироваться и побороться (на Олимпиаде-2024) в Париже", — заявила спортсменка.
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Чего больше - триумфа, или позора и унижения?