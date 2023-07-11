Российская сборная завоевала четыре медали на Международной биологической олимпиаде (IBO)⁠⁠

Все участники сборной получили медали: три золотые и одну серебряную.
Золотых медалей удостоены: Алиса Тимонина (Москва), Петр Попов (Долгопрудный, Московская область) и Иван Демидов (Долгопрудный, Московская область). Серебряную медаль получил Никита Воробьев (Москва).
Руководителем российской сборной выступила Галина Белякова, доцент МГУ.
Состязание проходило в Эль-Айне (ОАЭ). В нем приняли участие 297 школьников из 79 стран, они состязались в теоретическом и практическом турах.
Задания по теории включали вопросы из клеточной биологии, молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, анатомии и физиологии животных и человека, этологии, генетики и эволюции, экологии, биосистематики.
Практическая часть проводилась в биологических лабораториях и состояла из четырех экспериментальных заданий в области экологии и этологии, молекулярной биологии растений, биохимии и биоинформатики.
Международная биологическая олимпиада (IBO) проводится ежегодно с 1990 года. С 1992 года Россия завоевала 122 медали, из них 37 - золотых.
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Думаю что медалей хватило всем!