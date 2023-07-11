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Российская сборная завоевала четыре медали на Международной биологической олимпиаде (IBO)⁠⁠

Российская сборная завоевала четыре медали на Международной биологической олимпиаде (IBO)⁠⁠

Автор:
11 июля 2023 12:39
Метки: биология   г. Москва   медали   новости   образование   олимпиада   
119
1

Все участники сборной получили медали: три золотые и одну серебряную.

Золотых медалей удостоены: Алиса Тимонина (Москва), Петр Попов (Долгопрудный, Московская область) и Иван Демидов (Долгопрудный, Московская область). Серебряную медаль получил Никита Воробьев (Москва).

Руководителем российской сборной выступила Галина Белякова, доцент МГУ.

Состязание проходило в Эль-Айне (ОАЭ). В нем приняли участие 297 школьников из 79 стран, они состязались в теоретическом и практическом турах.


Задания по теории включали вопросы из клеточной биологии, молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, анатомии и физиологии животных и человека, этологии, генетики и эволюции, экологии, биосистематики.


Практическая часть проводилась в биологических лабораториях и состояла из четырех экспериментальных заданий в области экологии и этологии, молекулярной биологии растений, биохимии и биоинформатики.


Международная биологическая олимпиада (IBO) проводится ежегодно с 1990 года. С 1992 года Россия завоевала 122 медали, из них 37 - золотых.

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Метки: биология   г. Москва   медали   новости   образование   олимпиада   
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9  комментариев
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5
danieldewitte 4 часа назад
Молодцы, но нам бы ещё не помешало советскую школьную программу вернуть или хотя-бы вытащить с нее все полезное, а угадалки вернуть на базу.
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6k
Бу Час назад
молодцы ребята и их наставники!
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75k
Viktor 2 часа назад
Поздравляю, молодцы!
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10
Sffe 3 часа назад
Первое что выдал гугл : Казахстанская сборная взяла там два золота и серебро!
Думаю что медалей хватило всем!
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17k
_Tango_ 4 часа назад
Молодцы, но "Российской сборной" там не было, была "независимая олимпиадная делегация". Ситуация ровно такая же как и в спорте - без флага, без гимна и без названия страны. Много копий сломано насчет спортсменов, чуть не предателями их зовем, а тут ровно такая же ситуация.
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