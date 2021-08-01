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Прогулка по Ленинграду 1966 года

Прогулка по Ленинграду 1966 года (19 фото)

Автор:
01 августа 2021 20:34
Метки: СССР   интересно   история   ленинград   люди   страна   фотографии   
402
19

Сегодня мы в очередной раз отправляемся в прошлое, чтобы посмотреть, каким был Ленинград 55 лет назад. Нас ждёт 1966 год - бум жилого строительства, появление официального праздника 8 марта и визит Шарля де Голля в СССР - всё это случилось именно в этом году.

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Метки: СССР   интересно   история   ленинград   люди   страна   фотографии   
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6k
Михаил 48 минут назад
Год начала учёбы в ЛСХИ, возможно на фото одногруппника, та самая делегация, но точно - французская. Около Екатерининского дворца и лицея, за деревья лицейского садика, наша общага и колонна проехала мимо неё, заинтриговав автора фото.
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6k
Михаил 36 минут назад
Ещё одно фото того года на снимке абитуриенты, попавшие в одну комнату общежития. Я, как ранее бывавший в Ленинграде, знакомил ребят из Уфы, с городом. Который выше других, ныне Заслуженный Учитель РФ.
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7k
Фobosgrunt 2 часа назад
Де Голль крайне интересная фигура. В ПМВ при выходе их окружения был ранен в штыковом бою, в немецком плену сидел вместе с Тухачевским, сдружился, при этом в польскую компанию воевал против него на стороне поляков. Перед войной критикует стратегию Франции отсиживаться на линии, ратует за танковые армии, в итоге поднят на смех высшим командованием. При этом его теории высоко оценивают немцы. Во вторую мировую командует танковой дивизией и в ходе прорыва практически доходит до штаба Гудериана, правда в дальнейшем был расколочен артиллерией и авиацией противника. После перемирия и капитуляции Франции не признает Виши, улетает в Лондон и оттуда с поддержки Черчилля начинает создавать свою "Свободную Францию". При этом Сопротивление во Франции не имеет никакого отношения к Де Голлю, это, в основном, коммунисты-а Де Голль умеренный правый с замашками диктатора и свои видением крепкой страны, ненавидящий леваков. В дальнейшем до конца войны-попытки Де Голля стать номером 1 среди французов, не признавших Виши и продолжавших сопротивление во всем мире. Что натыкается на сопротивление США и того же Черчилля, заранее разложивших французский пасьянс с иными фигурами. Лидеры Сопротивления ни там ни там вообще никак не фигурировали. И в 1944-м Де Голль появляется в СССР, где его горячо принимает Сталин, идут длительные переговоры,, фуршеты (Сталин пытался через Де Голля пробить признание Антантой нужных ему фигур в Польше в кач-ве законного будущего правительства взамен на признание СССР Де Голля лидером Франции). В итоге Де голль признан СССР лидером, а СССР сам решал польский вопрос. Вот спрашивают, как все-таки удивительно, проигравшие французы в Нюрнберге судят немцев и принимают капитуляцию, явнопроиски янки. А вот нифуя - это СССР в этом настоял.

А после войны Де Голль свою "правизну" раскрыл на полную катушку, использовал советскую угрозу захвата Европы на полную катушку, что впрочем, среди избирателей потерпело полный провал и лишь экономический кризис заставил французов обратить к "сильной руке".
Но в СССР-он желанный гость)
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