Прогулка по Ленинграду 1966 года

Сегодня мы в очередной раз отправляемся в прошлое, чтобы посмотреть, каким был Ленинград 55 лет назад. Нас ждёт 1966 год - бум жилого строительства, появление официального праздника 8 марта и визит Шарля де Голля в СССР - всё это случилось именно в этом году.