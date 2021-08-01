Прогулка по Ленинграду 1966 года

402
19
Сегодня мы в очередной раз отправляемся в прошлое, чтобы посмотреть, каким был Ленинград 55 лет назад. Нас ждёт 1966 год - бум жилого строительства, появление официального праздника 8 марта и визит Шарля де Голля в СССР - всё это случилось именно в этом году.
Открытый плавательный бассейн ЦПКиО имени Кирова. Находился он в 3-м Северном пруду. Автор фото - Мишин Л.А.
Про бум жилого строительства сказано неспроста - Ленинград активно ширился и застраивался в 60-70е годы прошлого века. Новые районы появлялись со всех сторон города. Вот, например, новое строительство на Большой Пороховской: сейчас на этом месте стоит дом номер 45, а тогда было кольцо 104 автобуса. Автор фото Бобров Н.Г.
×
Разрастался и юг города. Новостройки на Витебском проспекте. Сейчас на месте пустыря за девочкой стоит дом 47 корпус 5 по Витебскому проспекту.
От окраин переместимся в центр. Аккуратная площадь Мира образца 1966 года. Непривычно видеть Сенную такой пустынной, согласитесь?
Кронверкский пролив и Петропавловская крепость. Осенний Петербург скуксился перед зимой. Кадр со съемок фильма
В 1966-1967 году в Ленинграде проводили реконструкцию Кировского (ныне - Троицкий) моста. Проект был грандиозный, с возведением временного объездного моста. Выглядело это вот так.
Президент Франции Шарль де Голль прибыл с визитом в СССР. Ленинградцы явно рады визиту французского лидера.
Свадебная Волга, Газ-21 у дворца бракосочетания номер 2 на Фурштатской (а тогда - Петра Лаврова) улице.
В новых районах практически сразу появлялись поликлиники, столовые и нормальный транспорт. Как пример - столовая в доме номер 51 по Новочеркасскому проспекту.
Зимний дворец и многочисленные экскурсионные автобусы. Если пропустили 1965 здесь: Фотопрогулка по Ленинграду 1965 года
Источник:
Еще крутые истории!
- Еда: то чувство, когда твой заказ восприняли слишком буквально
- 23 интересных истории со съемочных площадок знаменитых блокбастеров
- Вадим Мацкевич.Лейтенант, спасший мир от ядерной войны
28
Понравилось28
Новости партнёров
А после войны Де Голль свою "правизну" раскрыл на полную катушку, использовал советскую угрозу захвата Европы на полную катушку, что впрочем, среди избирателей потерпело полный провал и лишь экономический кризис заставил французов обратить к "сильной руке".
Но в СССР-он желанный гость)