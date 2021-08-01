Что, если олимпийцы вернулись бы к традиции соревноваться обнаженными?

Переход к соревнованиям обнаженными может подтолкнуть некоторых атлетов к завершению спортивной карьеры. Например, в знак протеста. Наиболее консервативные государства просто не пошлют свои команды на такую Олимпиаду.



А если атлеты, которым еще не исполнилось 18 лет, тоже будут обязаны соревноваться голышом, это поставит серьезные правовые и этические вопросы.



В Древней Греции Олимпиады имели религиозный подтекст, и в них принимали участие даже мальчики 12-летнего возраста. Сексуальные отношения с атлетами и вообще сексуализация спорта были строго запрещены.



Однако сегодня все было бы не так. "В те времена обнаженность атлетов имела совершенно иное значение, - говорит Сара Бонд. - Сегодня всё было бы предельно сексуализировано и приобрело бы порнографический характер, характер эксплуатации".



В Древней Греции за Олимпийскими играми наблюдала в основном мужская элита с одинаковым культурным и религиозным бэкграундом (смотреть соревнования также было допущено незначительное число неженатых женщин).



Сегодня Игры транслируются на весь мир, для миллионов телезрителей и пользователей интернета. В случае с обнаженными атлетами страны консервативной культуры запретят у себя показ Олимпиады. А вот в более либеральных странах "медиакомпании просто захлебнутся от восторга и предвкушения", говорит Рут Баркан, доцент гендерных исследований Сиднейского университета, автор книги Nudity: A Cultural Anatomy ("Нагота: культурный анализ").



Реакция аудитории будет очень неоднозначной. "Кто-то найдет это артистичным, благородным и великолепным, а кто-то - отвратительным", - подчеркивает она.