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Что, если олимпийцы вернулись бы к традиции соревноваться обнаженными?

Что, если олимпийцы вернулись бы к традиции соревноваться обнаженными? (10 фото)

Автор:
01 августа 2021 05:45
Сообщество : Спорт
Метки: обнажен   олимпийцы   соревноваться   традиции   
1060
10
Древние греки соревновались на Олимпиадах без одежды, и никого это не смущало. Сейчас никто всерьез не рассматривает возможность возвращения к этой традиции, однако сама идея поднимает интересные вопросы, связанные как со спортивными результатами, так и с культурными нормами, сексизмом и т.д.
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Метки: обнажен   олимпийцы   соревноваться   традиции   
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32  комментария
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3k
Едондер пуп 4 часа назад
Если хоккеисты снимут и коньки, то я этот хоккей смотреть не буду))
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6k
Михаил 13 минут назад
Я бы не смог смотреть вольную борьбу, особенно первенство Дагестана
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18k
Ego sum qui sum Полчаса назад
я за, слалом и биатлон и вообще зимние игры будут ржачными
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706
korney 58 минут назад
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30k
Azesh 2 часа назад
1. женщины в Играх не участвовали.
2. Рабство и содомия - в порядке вещей.
3. Маленький писюн- это признак аристократа.

Давайте все передовое перенимать?
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3k
eugen 2 часа назад
Представил себе братьев Серену и Венус Уильямс, и Симону Байлз без одежды
. Нет, ну его на фиг, пусть все останется как есть
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8k
Alexander 2 часа назад
Я просто подумал: а на каком круге биатлонист бубенцы свои отморозит...?
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5k
Bjornsson 2 часа назад
если голышом, то только художественная гимнастика и синхронное плавание. Остальные по-боку...
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44k
doker 3 часа назад
Я против.

Если сейчас спортивные трансляции смотрю в гордом одиночестве, то когда хоккеисты или футболисты голыми бегать будут, баб от тв не оттащишь. И обсуждать они будут не игру.
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5k
★Lucifer★ 3 часа назад
Сказал "а", говори и "б".
Есть "во-первых", а ГДЕ хотя бы "Во-вторых"???
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6k
Doomer 3 часа назад
Пока не изменится отношение к телу, воспитанному веками церковно-ханжескими представлениями, как к чему-то грязно-постыдному, об этом можно только рассуждать.
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19k
сёмик патрик 3 часа назад
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40k
Александр 3 часа назад
Ну а про мужиков. Я не думаю что спорт голышом добавит комфорта спортсменам. Мужики меня поймут. Представьте себе бег нагишом, когда самое важное во все стороны болтается и бьется о ваши ноги? Кайф? Не думаю )
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40k
Александр 3 часа назад
На олимпиаде в древней греции женщины не выступали.
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13k
Татьяна Юсова 4 часа назад
«Незакомплексованным атлетам такое может даже понравиться. "Они будут гордиться совершенством своего тела и с удовольствием выставлять его напоказ"»

Для того, чтобы продемонстрировать совершенство своего тела, не обязательно демонстрировать гениталии.
Современные спортивные костюмы во многих видах спорта ещё больше подчеркивают красоту и совершенство фигуры спортсмена.
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4k
B@r@bux 4 часа назад
Негры перестанут выигрывать в беге - незакреплённый болтающийся груз вряд ли добавит устойчивости бегуну, а также может нанести серьёзные травмы спортсмену.
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48k
parallax 4 часа назад
Некоторые виды спорта, всё же должны сохранить традицию ношения одежды.
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8k
krivsan 5 часов назад
Главное чтоб в пляжном волейболе женском форму не меняли
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6k
Ф Ив 6 часов назад
Думаю, если девушки, например, волейболистки или гимнастки станут соревноваться без одежды, то популярность этих состязаний резко рванет вверх.
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