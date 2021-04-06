Говорят, это традиция такая. Кстати, без традиционной стрельбы тоже не обошлось.
По соцсетям распространилось видео "типичной" ингушской свадьбы, в котором джип и трактор соревнуются за более почетное место в кортеже.
Внедорожник Mercedes, который, судя по внешнему виду, побывал не в одном свадебном переполохе, пытается обогнать, а затем боком таранит трактор. Любой здравомыслящий человек скажет, что такая затея не может увенчаться успехом. Но у пассажира "Мерседеса" против такого утверждения есть весомый аргумент. У него в руках пистолет, скорее всего, травматический, из которого он в упор стреляет в лобовое стекло трактора. Но отчаянного тракториста это не останавливает. Видимо, он тоже ветеран свадебных войн.
В итоге оба транспортных средства застревают в воротах дома жениха, водители из всех сил выжимают педаль газа, но протиснуться не могут. В конце концов, победили более "уважаемые" люди из внедорожника. Но и то лишь потому, что тракториста заставили их пропустить.
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На Кавказе считается, что тот, кто ближе всего находится к машине жениха и невесты - сильнее их уважает. Такие "гонки" там обычное явление.
UPD: ингуши сообщают, что люди на видео говорят на чеченском языке, а на номерах - 95 регион.
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Просто дикари-приматы, которые вежливость, такт, уступчивость и уважение - сразу воспринимают за слабость, а удар в рыло понимают моментально.