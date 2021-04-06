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На свадьбе в Ингушетии внедорожник Mercedes протаранил трактор, чтобы занять почетное место

На свадьбе в Ингушетии внедорожник Mercedes протаранил трактор, чтобы занять почетное место (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 16:11
Сообщество : Жить в России
Метки: джип   ингушетия   конфликт   свадьба   таран   традиции   трактор   
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Говорят, это традиция такая. Кстати, без традиционной стрельбы тоже не обошлось.

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Метки: джип   ингушетия   конфликт   свадьба   таран   традиции   трактор   
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109  комментариев
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164
Андрей Понамарев 19 часов назад
Горные обезьяны, что с них взять....
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3k
Serj81 19 минут назад
Даже трактор тонированный в 0
обезьяне бл
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16k
Злобный Члегр 50 минут назад
Вот они, российские негры. Суки, один в один, как пиндосские.
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6k
Сгусток позитива Час назад
дичь
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4k
бедный студент из Африки 2 часа назад
это не традиция это [мат] та. получается, когда не было техники то жениха и невесту мало кто уважал??
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34k
Example 6.2.6 3 часа назад
Вот им кажется, что они горячие мужчины, темпераментные. А на самом деле, просто средневековое быдло, в умственно развитии недалеко ушедшее от приматов. Понимают только закон силы. Посмотрите любое видео где борзому хачу бьют в бубен, верещать начинает и унижаться как самая дешёвая шлюха в порту. Но пока не ударишь, будет весь такой дерзкий, борзый.. вах.
Просто дикари-приматы, которые вежливость, такт, уступчивость и уважение - сразу воспринимают за слабость, а удар в рыло понимают моментально.
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151
pinbalist 4 часа назад
Некоторых эволюция обошла стороной.
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−18
bidrelasta 6 часов назад
ПУТЛЕРСТАН ...
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399
Bhaal 8 часов назад
Дикарис
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2k
Sergey Nekrasov 9 часов назад
Да посадите [мат], этих баранов уже на ослов, и даже в этом случае, заставьте пересдать на право управления.
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800
zu4ara 11 часов назад
Восклицание "оператора": - хахаиии!.. Капец, как меня передёрнуло. Сука, животные ох..евшие. Хорошо им в России на халяву живётся походу...
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4k
Alex 11 часов назад
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7k
amrita 12 часов назад
А трактор тоже должен был сопровождать свадебную колонну .... или случайно попал в ОЩИП?
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4k
banga911 12 часов назад
Даже боюсь комментарии читать...
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1k
anatolis 12 часов назад
дык это не джип, а мерседес...
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3k
Кистень 12 часов назад
Ну и обезьяны!
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1k
Виктор 12 часов назад
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1k
Сплетник Виктор 3 часа назад
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9
Сергей Клейстер 13 часов назад
кумыса перепили...
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75
onelm 13 часов назад
и не содержание подобных народ платит налоги...
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1k
Chris Taylor 13 часов назад
Думаю выучится на жестянщика и податься на северный кавказ
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8k
Анатолий Chris Taylor 6 часов назад
Харощий кирпищних будещь, кирпищь научища делать на...
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2k
Менструальный бздун 14 часов назад
Даже трактор тонированный! Му-Ха-Ха!!!! А что не заниженный?
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1k
Виктор Менструальный бздун 12 часов назад
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