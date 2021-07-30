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Россиянка дала ход следствию, заявив, что "профилактическая беседа" в отделе завершилась изнасилованием

Россиянка дала ход следствию, заявив, что "профилактическая беседа" в отделе завершилась изнасилованием (2 фото)

Автор:
30 июля 2021 21:44
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   Россия   изнасилование   криминал   органы   саратов   следствие   сотрудники   
3477
2

Девушка считает, что этой напастью она обязана подруге, с которой поссорилась. Якобы та, подняв свои связи, натравила на неё сотрудника правоохранительных органов.

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Метки: Девушка   Россия   изнасилование   криминал   органы   саратов   следствие   сотрудники   
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35  комментариев
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ 3 часа назад
Как быстро все виновные твари в чем то резко "выходят на больничный".... Вы не заметили связи?! То избивавшая в детском саду детей садистка...то избившая и обматерившая школьников невменяемая училка... То депутат поведший себя как последнее быдло с народом.... То заведующаябольницей, что у нее убивали внутри больницы пациентов...то невменяемая быдло баба что разгоняла детей инвалидов с дет. площадки и т.д. и т.п........ Все, бл*ть, внезапно после начала следствия по их пздцам резко "выходят на больничный", что б с ними типа невозможно было связяться и пытаться затянуть следствие... Я уже фразу "вышел/вышла на больничный" автоматом воспринимаю в таких случаях как априори "виновен/а"!
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28k
Fat Lynx 6 минут назад
Давно ли стали гасиловать с презервативом?
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25k
Григорий Полчаса назад
Поправьте логику. Баба натравила мента на свою подругу. Тот ее избил и изнасиловал в кабинете. Вопрос - в чем смысл бабы?
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159
Олег Пальчик 56 минут назад
Наличие презерватива у внезапного насильника никого не удивило? Подруга мента (или шалава?) пришла, потрахалась, гандон сперла и заяву накатала.
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975
zenon 58 минут назад
Профилактика напоминает анекдот. Приходит мужик к врачу, который лечит от всего. Понимаете у меня что-то с памятью, тут же забываю, что делал, или хотел сделать. Доктор говорит медсестре дайте нам, пожалуйста, банку номер шесть. Она даёт ему эту банку. Он даёт больному ложечку и говорит зачерпнуть из этой банки ложечкой и съесть. Больной зачерпнул и начал это есть, как вдруг выплюнул это изо рта и крикнул - так ведь это дерьмо. Видите вы это попробовали и помнить будете об этом всю жизнь. Так и с этой девушкой он провёл с ней профилактику и закрепил это на высочайшем уровне. Она будет знать что подруга её дерьмо и много дерьма есть в полиции. Она теперь будет помнить это, как собачка Павлова. У неё выработался неестественный рефлекс на тех, кто создал такую власть.
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1k
Руслан Новак 59 минут назад
Зная лично нескольких сотрудников полиции ничуть не удивляюсь написанному. Даже не знаю толи коллектив людей до такого состояния доводит, толи туда уже таких набирают.
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21k
Russo Turisto Час назад
Сейчас модно снимать продолжение фильма, добавляя к названию слово "Начало": "Бэтмен. Начало", "Дед мороз. Начало" и т. д. Но тут только начало истории. И хрен знает на чьей стороне правда. Но как ни странно, финал легко угадать: никому ничего за это не будет. Так же как и во всех похожих случаях. К большому сожалению... Сажают за другое.
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2k
Сергей 2 часа назад
Не ребята,я резко неготивно отношусь к современной милиции.да ещё и обозвали их,поицаями!тьфу!.
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2
Assbeast Сергей Час назад
Повод для негОтива есть.
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2k
Сергей 2 часа назад
Судя по тому кого туда набирают,и какие им даны полномочия,я ни чего не исключаю.сам недавно там был.за распитие спиртных напитков!пиво,в прозрачной бутылке! совершенно трезвый!жара была,и это в тот момент когда под кустами полно забулдыг в ауте.придурок отвёз в отделение и составил акт на писот ре!но ццуко,не гандон ли?нахуа?денег не жалко времени до ночи.а объяснить что либо , бесполезно.я когда квитанцию принес на следующий день на меня его же коллеги смотрели как на идиота,ну как так то,мужик,птьдесят с лишним при галстуке,и такой бред.там бывают такие отмороженные дебилы.то ли палки рубят,то ли и правда, больше не куда не сгодились.
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68
Имя Фамилия 2 часа назад
было бы хорошо установить в кабинетах товарищей полицейских видеонаблюдение,при чем в обязательном порядке.
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2
Assbeast Имя Фамилия Час назад
На случай, если, как тут любят шутить, друг попросит...
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Комментарий удален. Причина: порнография
1k
162
dev null zu4ara 2 часа назад
Еж убитый топором в спину..
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
119k
arek14 2 часа назад
Здесь девчонку в ментуре избили и изнасиловали. Начальник отделения полиции по особо тяжким преступлениям Самары сбил на машине 15-летнюю школьницу. А затем, чтобы скрыть следы ДТП, зарезал её.

https://www.interfax.ru/russia/781665https://www.interfax.ru/russia/781665

Все "голимые путриоты" уже прокричали в связи этими новостями "работайте, братья?
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1k
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
Мне во время службы приходилось принимать заявление об изнасиловании инопланетянами. От экспертизы отказалась. В дурке на учете не состояла. Дочь опросил, а та такая же. - Если мама сказала, то так оно и было. А потом сиди и сочиняй отказное постановление, что такое ничем не подтверждается, ибо инопланетянин улетел, но обещал вернуться.
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82
Zlaja ptica 2 часа назад
В настоящий момент он не выходит на службу, находясь на больничном

Пиписка заболела?
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7k
Dima 3 часа назад
Мда, оказывается в порнофильмах правду показывают о полиции и полицейских участках.
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2k
Тт 3 часа назад
Аффтор офицер бы застрелился ,а это чмо.
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28k
Игорь 3 часа назад
18-летняя жительница Саратова Ирина (имя изменено)
======
Если жительницу по паспорту звать Имальдериона (что сильно вряд-ли), то да - понятно почему изменено имя. А если её звать Маша, Лена, Катя, да хоть даже модные нынче София - таких сотни. Вигею с этих оборотов призванных высосать из пальца серьёзное отношение к "материалу".
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2k
lekha-fil 3 часа назад
Этим не удивишь.
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