Россиянка дала ход следствию, заявив, что "профилактическая беседа" в отделе завершилась изнасилованием

Девушка считает, что этой напастью она обязана подруге, с которой поссорилась. Якобы та, подняв свои связи, натравила на неё сотрудника правоохранительных органов.
18-летняя жительница Саратова Ирина (имя изменено) написала заявление в полицию на сотрудника правоохранительных органов. Из заявления следует, что тот избил и изнасиловал её прямо в кабинете для задержанных. Пострадавшая также считает, что её подруга причастна к данному инциденту . Об этом рассказывает Лайф со ссылкой на источник.
20 июня у Ирины произошла размолвка с подругой. Девушка предполагает, что знакомая попросила супруга решить проблему, а тот, в свою очередь, дабы ублажить любимую, поднял связи и обратился к приятелю-полицейскому. 33-летний лейтенант согласился утрясти вопрос с помощью профилактической беседы. В итоге Ирина была вызвана в кабинет для задержанных, не оборудованный видеонаблюдением. При этом в журналы учёта доставленных и учёта посетителей лейтенант девушку не внёс.
Что происходило в стенах кабинета и насколько проникновенной была "профилактическая беседа", уже выясняют следователи. Ирина настаивает, что полицейский её избил, а затем изнасиловал и результаты судебно-медицинской экспертизы косвенно подтверждают слова девушки: найдены ушибы тела и конечностей. Просмотрев записи с камер, следователи убедились, что Ирина действительно какое-то время находилась в отделе, а найденный в урне использованный презерватив направлен на ДНК-экспертизу.
Как сообщил изданию тот же источник, лейтенант категорически не приемлет обвинения. В настоящий момент он не выходит на службу, находясь на больничном. Стаж работы офицера в органах составляет 5 лет.
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https://www.interfax.ru/russia/781665https://www.interfax.ru/russia/781665
Все "голимые путриоты" уже прокричали в связи этими новостями "работайте, братья?
То есть нет ментов, которые рискуя жизнью спасают других? Или патриоты поддерживают беззаконие со стороны сотрудников?
Или может из гражданских нет уродов?
А менты, я так понимаю, не должны делать свою работу и охранять общественный порядок?
Ты давай, соберись. Не стоит фонтанировать содержимым своего внутреннего мира.
Пиписка заболела?
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Если жительницу по паспорту звать Имальдериона (что сильно вряд-ли), то да - понятно почему изменено имя. А если её звать Маша, Лена, Катя, да хоть даже модные нынче София - таких сотни. Вигею с этих оборотов призванных высосать из пальца серьёзное отношение к "материалу".
Это что, в РФ уже в порядке вещей?