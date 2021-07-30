Россиянка дала ход следствию, заявив, что "профилактическая беседа" в отделе завершилась изнасилованием

18-летняя жительница Саратова Ирина (имя изменено) написала заявление в полицию на сотрудника правоохранительных органов. Из заявления следует, что тот избил и изнасиловал её прямо в кабинете для задержанных. Пострадавшая также считает, что её подруга причастна к данному инциденту . Об этом рассказывает Лайф со ссылкой на источник.

20 июня у Ирины произошла размолвка с подругой. Девушка предполагает, что знакомая попросила супруга решить проблему, а тот, в свою очередь, дабы ублажить любимую, поднял связи и обратился к приятелю-полицейскому. 33-летний лейтенант согласился утрясти вопрос с помощью профилактической беседы. В итоге Ирина была вызвана в кабинет для задержанных, не оборудованный видеонаблюдением. При этом в журналы учёта доставленных и учёта посетителей лейтенант девушку не внёс.