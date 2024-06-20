Ураган «Эдгар» пришёл в Москву: ветер гнёт рекламные щиты и валит деревья

Жителей города просят лишний раз не выходить на улицу.
Источник:
Источник:
Так он надвигался на город:
Источник:
А тут уже стихия разгулялась вовсю:
Источник:
Источник:
Источник:
Источник:
Источник:
В Подмосковье засняли и смерчи:
Источник:
Источник:
Источник:
Источник:
От урагана пострадало около 10 человек.
Источник:
Источник:
Источник:
Сообщают и об одном погибшем: мужчину придавило деревом неподалёку от парка Дубки в Тимирязевском районе.
Источник:
Источник:
Источник:
Одного бедолагу ветер уронил на асфальт вместе с биотуалетом - дверцей вниз. Мужик не смог выбраться самостоятельно и позвонил спасателям.
Источник:
Источник:
Этот молодой человек пришёл на Патрики попить лавандовый раф на веранде и чуть не отправился на орбиту.
Источник:
А в Отрадном отчаянные рабочие ремонтируют крышу не обращая внимания на ураган:
Источник:
По прогнозам, дождь и шквалистый ветер продлятся в столице до 22:00.
Источник:
- На Карачаево-Черкесию и Ставропольский край обрушился ураган
- Кажется, дождь начинается. Что он нам принесёт?
- Ураган серьёзно потрепал Ставропольский край
- Ураган сорвал покрытие детской площадки вместе с детьми в Караганде
- Покупатель растерял всю пиццу из-за ветра