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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1505 постов • 63 подписчика подписаться
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Ураган «Эдгар» пришёл в Москву: ветер гнёт рекламные щиты и валит деревья

Ураган «Эдгар» пришёл в Москву: ветер гнёт рекламные щиты и валит деревья

Автор:
20 июня 2024 14:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Москва   ветер   смерч   стихия непогода   столица   ураган   
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Жителей города просят лишний раз не выходить на улицу.

О том, что столицу накроет непогода, власти предупредили заранее. И вот недавно начался ураган, который синоптики обозвали «Эдгаром».

Так он надвигался на город:

А тут уже стихия разгулялась вовсю:

В Подмосковье засняли и смерчи:

От урагана пострадало около 10 человек.

Сообщают и об одном погибшем: мужчину придавило деревом неподалёку от парка Дубки в Тимирязевском районе.

Одного бедолагу ветер уронил на асфальт вместе с биотуалетом - дверцей вниз. Мужик не смог выбраться самостоятельно и позвонил спасателям.

Этот молодой человек пришёл на Патрики попить лавандовый раф на веранде и чуть не отправился на орбиту.

А в Отрадном отчаянные рабочие ремонтируют крышу не обращая внимания на ураган:

По прогнозам, дождь и шквалистый ветер продлятся в столице до 22:00.

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Метки: Видео   Москва   ветер   смерч   стихия непогода   столица   ураган   
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43k
Сергей Час назад
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Тяжолый Орк 17 минут назад
не успел закончиться, в инете уже куча видосиков. А так бы сидели скучали
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Macht 20 минут назад
"Эдгар! В Бибирово!"
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DuckTales 38 минут назад
Ночуем на работе
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Максим Т. Час назад
Никуда никуда нельзя укрыться нам...
Ссылка youtu.be
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31k
Aqueronte Час назад
Который уже шторм и ураган в этом месяце? Какое то климатическое оружие, никогда такого не было
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Risting Aqueronte Полчаса назад
последствия глобального потепления, температурные качели, хотя может просто новый цикл в природе начался
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Руслан Час назад
Жесть! У нас в Перово, ВАО, только ливень пролил сильный, но такого ветра сильного не было...
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August
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