Что будет с машиной, если в нее ударила молния

Давным-давно люди верили, что молния — это кара небес. Впрочем, не так они и ошибались. Сегодня я предлагаю вам посмотреть, то будет, если такая кара долбанёт об автомобиль.
Грозы для нашей страны явление не редкое, но в молнии в машины попадают нечасто. А это радует. Но вот если это всё же происходит, то последствия будут зависеть только от от силы удара.
Это может быть и незаметный след на крыше автомобиля или разбитое лобовое стекло...
Тут молния разошлась и дважды ударила в машину
Этому автомобилю пришлось не сладко после встречи с небесным электричеством.
Не всегда молния бьет в движущийся транспорт, порой она выбирает и просто припаркованную технику.
Но в любом случае, если удар был сильный последствия для автомобиля будут печальные.
Люди, которым пришлось пережить встречу с молнией в машине описывали всё происходящее как оглушающий удар и резкую вспышку. Обычно корпус автомобиля надёжно защищает человека от молнии, принимая весь удар на себя.
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Метки: автомобили видео гроза молния последствия физика
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- Вот, бл@дь, промахнулся! - сказал грешник
- Не ругайся, а то Бог накажет.
Снова бьет - промазал:
- Вот бл@дь, промахнулся!
- Не ругайся матом, а то Бог накажет.
Бьет в третий раз - и опять неудачно
- Вот, бл@дь, промахнулся!
- Не ругайся, а то Бог накажет.
Вдруг сверху молния шибанула: от праведника - кучка пепла. Голос сверху:
"Вот, бл@дь, промахнулся"
Так может-быть в соседней машине кто-то матерился.
Похоже на попадание малокалиберного боеприпаса, вспышка и мелкие ошметки отлетают.