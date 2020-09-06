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Что будет с машиной, если в нее ударила молния

Что будет с машиной, если в нее ударила молния (7 фото + 6 видео)

Автор:
06 сентября 2020 15:18
Сообщество : Автомир
Метки: автомобили   видео   гроза   молния   последствия   физика   
3705
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Давным-давно люди верили, что молния — это кара небес. Впрочем, не так они и ошибались. Сегодня я предлагаю вам посмотреть, то будет, если такая кара долбанёт об автомобиль.

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Метки: автомобили   видео   гроза   молния   последствия   физика   
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10  комментариев
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2k
KL11 2 часа назад
Что будет с машиной, если в нее ударила молния
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23k
parallax 2 минуты назад
Интересно, что даже на узкой улице между домов и столбов умудряется ударить в машину, хотя по логике должна ужарить в более высокий заземленный объект. Тут точно кара небесная.
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8k
koleos72 16 минут назад
На третьем ролике обезьяны сбежались!
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1k
americos 17 минут назад
Играют грешник с праведником в бильярд. Бьет по шару грешник. Ударил - мимо.
- Вот, бл@дь, промахнулся! - сказал грешник
- Не ругайся, а то Бог накажет.
Снова бьет - промазал:
- Вот бл@дь, промахнулся!
- Не ругайся матом, а то Бог накажет.
Бьет в третий раз - и опять неудачно
- Вот, бл@дь, промахнулся!
- Не ругайся, а то Бог накажет.
Вдруг сверху молния шибанула: от праведника - кучка пепла. Голос сверху:
"Вот, бл@дь, промахнулся"

Так может-быть в соседней машине кто-то матерился.
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12k
vikklu Час назад
Это как-бы последнее предупреждение.
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6k
Саша Смирнов 2 часа назад
У меня молния долбанула снаружи в стену дома на расстоянии 1 метра от меня. Оглушающий грохот, и пыль с потолка посыпалась. Комп, который стоял у стенки, "накрылся".
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362
zu4ara 2 часа назад
Вот это и есть "точечный удар" ...
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3k
livaneth 2 часа назад
От прокладки очень многое зависит
От прокладки очень многое зависит
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3k
Дмитрий Горчилин 3 часа назад
Тот случай, когда кто-то решил сэкономить на церковных свечках.
Похоже на попадание малокалиберного боеприпаса, вспышка и мелкие ошметки отлетают.
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28k
winergy2012 3 часа назад
Ужассссс.
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