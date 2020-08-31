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Подрыв атомной станции под Воронежем засняли на видео

Подрыв атомной станции под Воронежем засняли на видео (17 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2020 23:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ВАСТ   атомная станция   взрыв   видео   воронеж   длиннопост   экология   энергия   
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Одной из городских легенд приходит конец: та самая монументальная ВАСТ скоро прекратит свое существование, и это после 30 лет заморозки!

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Метки: ВАСТ   атомная станция   взрыв   видео   воронеж   длиннопост   экология   энергия   
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20  комментариев
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5k
Вася 7 часов назад
ломать не строить.. х.уле.. а вот если бы работала, интересно, были бы перебои с горячей водой, или бы ещё и с соседями делились ?
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40k
Дмитрий 56 минут назад
Союз так же валили - на фоне рекламы заморских товаров.
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955
Валерий 4 часа назад
Ни построить, ни взорвать по человечески не получилось...
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6k
BenderRodriguez 5 часов назад
Таки уже начали бомбить Воронеж?
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9k
Ivan Ivanov BenderRodriguez 3 часа назад
уже наземная операция
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2k
Михалыч 5 часов назад
Бывал там. Монументальное сооружение. Памятник исчезнувшей эпохи. Сложно передать словами свои чувства. Находясь там, ощущаешь, что современный мир состоит из суеты и одноразовых вещей, по сравнению с мощью этого гиганта, сделанного на столетия, сделанного как будто какой-то другой более высокоразвитой цивилизаций. Ощущаешь, что у той, другой цивилизации смысл в жизни был другой, не в деньгах, не в суете, не толканиях в пробках, а в деле, в созидании, в передаче результатов своего труда следующим поколениям, которые сохранят и продолжат начатое. Станция почти достроена была. Не только сам купол, где реактор должен был быть, а ещё множество вспомогательных зданий: своя пожарная часть, ремонтный завод, автотранспортное предприятие, медсанчасть, трансформаторные подстанции с лесом опор ЛЭП, административные и инженерные корпуса, километры труб диаметром больше метра. Все сделано было с таким запасом прочности, что когда разыграли первый тендер на снос обычными методами: бульдозеры, гидро-пневмомолот, груша, подрядчик пытался, но потом отказался - не смог сломать, решили взрывать. Видимо и взрывать ещё будут долго. А сейчас на прилегающей территории куча арендаторов, каждый своим занимается, рынок стройматериалов, какие-то чурки бревна на доски пилят, как из маугли: бандерлоги в заброшенном городе.
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27
Alex 5 часов назад
Хрен ее взорвешь. Там стены 5-6 метров толщиной.
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3k
Барсук 6 часов назад
Что не говорите, а мне жаль, когда уходят такие "монстры"... Это глобальные, если не сказать, ВЕКОВЫЕ проекты, которые могли бы служить и служить, а некоторые ещё и до сих пор служат!!! "Воронежской" не повезло, начали строить в 1983-м, а в 1986-м рванула Чернобыльская АЭС, "экоактивисты" возбудились, вот всё и заморозили... а ЛАЭС, полностью (все четыре энергоблока) запустили ещё в 1981-м (через 15 лет от начала проектирования в 1966 году), и работает до нынешнего времени... Из "Вики": "...с момента включения в сеть 21 декабря 1973 года, этот (первый!) энергоблок выработал 264,9 млрд кВт ч электроэнергии...." (это про выведение из эксплуатации через 45 лет, в связи в полной выработкой...).
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15k
Ватаку Накомоде 6 часов назад
Ну же, больше кликбейта в заголовках: «Мощный взрыв на атомной станции в Воронеже! Видео очевидцев»
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25k
Антон 6 часов назад
Вы что хотите сказать, что в кровавом Совке власть проводила референдум, что бы узнать мнение жителей - и ПРИСЛУШИВАЛАСЬ к нему?! Это только в скрепном лучезарном капитализме может быть!
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3k
ctrl-v Антон 6 часов назад
Дядя, ты может не помнишь, но 1990-й это уже даже не расцвет, а полный апогей гласности и закат перестройки. От кровавого совка оставались одни внешние признаки
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2k
RALEXXX Антон 6 часов назад
90й год. Перестройка, гласность, плюрализм и всё такое.
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25k
Антон ctrl-v 6 часов назад
Официально ещё существовал. И действовали социалистические законы. Так что не надо мне тут.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Антон 54 минуты назад
чувак! Сколько тебе лет? В 90 году СССР был уже полуразложившимся зомби, уже объявили о своей независимости от центра Прибалтика, закавказье и Россия. СССР существовал только по инерции
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2k
Директор свежего воздуха 6 часов назад
Если-бы не снесли, наши потомки в этом здании церковь бы организовали.
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14k
Dr.CrAzY 7 часов назад
"Подрыв атомной станции под Воронежем засняли на видео"
-
аФТОР - чпокни себя в опу!
"Подрыв _БЫВШЕЙ_ (!!!) атомной станции" и то что ты озаглавил - это большая разница!!!
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16k
turyst Dr.CrAzY 6 часов назад
Тут даже не бывшей, а небывшей.
Её же так и не достроили.
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14k
Dr.CrAzY turyst 6 часов назад
предлагаю ударить по рукам на - "НЕПОСТРОЕНОЙ"?
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1k
EditFISHKI Dr.CrAzY 6 часов назад
...или "недоатомной"?
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25k
Антон turyst 6 часов назад
Если написать: "Подрыв незаконченной стройки атомного реактора" не будет хайпа
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