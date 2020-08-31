"Подрыв атомной станции под Воронежем засняли на видео"

С другой стороны, ВАСТ была принципиально новым объектом, аналогов которому не было в мире, строилась она рядом с плотиной Воронежского водохранилища. То есть реакторы работали бы непосредственно в черте города и перегретая вода под давлением подавалась бы в воронежские теплоцентрали по прочной трубе. Такого не делал еще никто...