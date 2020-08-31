"Подрыв атомной станции под Воронежем засняли на видео"

Одной из городских легенд приходит конец: та самая монументальная ВАСТ скоро прекратит свое существование, и это после 30 лет заморозки!
Снос мрачного недостроя начали еще в том году, когда ликвидировали второе, недостроенное реакторное отделение. А теперь настал черед самого внушительного строения - достроенного реакторного отделения, а также здания спецводоочистки.
В 1983 году по распоряжению Совета министров СССР началась стройка Воронежской атомной станции теплоснабжения (ВАСТ). Ее задачей было за счет энергии "мирного атома" обеспечить четверть Воронежа теплом и горячей водой. Для строительства станции была выбрана площадка в 6 км к югу от города на правом берегу Воронежского водохранилища, у бывшего села Шилово - теперь это бурно растущий городской микрорайон.
По плану подогревать воду для воронежцев должны были два ядерных реактора мощностью по 500 МВт каждый. В Шилово обустроили масштабную промышленную площадку: водопровод, мощная электрическая подстанция, военная пожарная часть, канализация, склады... Успели возвести корпус одного из реакторов и приступить ко второму.
Реакторы ВАСТ оснастили двумя герметичными стальными оболочками, а также внешним железобетонным куполом. Его прочность не поддавалась ни падению самолета, ни взрыву вагона тротила, ни землетрясению в 9 баллов.
С другой стороны, ВАСТ была принципиально новым объектом, аналогов которому не было в мире, строилась она рядом с плотиной Воронежского водохранилища. То есть реакторы работали бы непосредственно в черте города и перегретая вода под давлением подавалась бы в воронежские теплоцентрали по прочной трубе. Такого не делал еще никто...
И тут наступил апрель 1986 года - и катастрофа на Чернобыльской АЭС поставила под сомнение всё будущее Воронежской станции. Против ее строительства и запуска выступили экологические организации.
И воронежские власти провели 15 мая 1990 года первый в истории РФ городской референдум, решивший судьбу ВАСТ.
И воронежские власти провели 15 мая 1990 года первый в истории РФ городской референдум, решивший судьбу ВАСТ.
Воронежцев спросили:
«Вы за строительство атомной станции теплоснабжения либо за строительство котельных на органическом топливе?» И более 90% горожан проголосовали за второй вариант.
«Вы за строительство атомной станции теплоснабжения либо за строительство котельных на органическом топливе?» И более 90% горожан проголосовали за второй вариант.
По итогам этого референдума строительство станции было заморожено - решением депутатов городского совета, а затем и правительство РФ объявило о консервации воронежской и ряда других атомных станций страны.
ВАСТ законсервировали и обнесли колючей проволокой. И долгих три десятилетия этот мрачный недострой был объектом внимания диггеров и прочих экстремалов.
ВАСТ законсервировали и обнесли колючей проволокой. И долгих три десятилетия этот мрачный недострой был объектом внимания диггеров и прочих экстремалов.
В 2013 году известный коллекционер современного искусства Пьер Броше предложил возвести на этом месте музей XXI века. А поклонники рок-музыки видели здесь перспективную фестивальную площадку.
Выпускница местного архитектурно-строительного вуза Мария Слюсарева предлагала устроить на заброшенной станции аквацентр и место для тренировок скалолазов...
Но закончилось всё окончательным решением: ВАСТ - демонтировать. За эту работу взялась нижегородская компания «Волгаспецстрой» — за 750 миллионов рублей.
Директор Воронежской атомной станции теплоснабжения Анатолий Сачков рассказал, что после работ по демонтажу на площадке ВАСТ (8 га из прежних 40 га) останутся здание химводоочистки, небольшие вспомогательные постройки и большая бетонная плита размером 180 на 32 метра и толщиной 2,8 метра. Всё это будет выставлено на продажу: на объекты уже сейчас находятся покупатели.
Прочитав предупреждение о грядущем взрыве, многие воронежцы отправились посмотреть на него
Еще в январе департамент предпринимательства и торговли Воронежской области предлагал дать этому памятнику советской атомной промышленности еще один шанс - и превратить его в многофункциональный комплекс для проведения конгрессов и форумов.
А сегодня воронежские любители "заброшки" выкладывают фото того, что осталось на ВАСТ после взрыва.
"Из увиденного можно сделать вывод, что взрывали опоры полярного крана, чтобы его обрушить. Видны следы разрыва металла в несколько сантиметров... Сейчас туда пробираться стало в разы сложнее: почти все завалено кусками бетона и тонны пыли".
Всего в 45 км от Воронежа, напомним, с 1964 года работает Нововоронежская АЭС, ныне входящая в состав АО «Концерн Росэнергоатом». Ее шестой (из семи) энергоблок — самый мощный блок на сегодня во всей атомной энергетике страны.
Запуск ВАСТ сделал бы Воронеж единственным в мире городом (да еще и миллионником) с двумя АЭС под боком.
Запуск ВАСТ сделал бы Воронеж единственным в мире городом (да еще и миллионником) с двумя АЭС под боком.
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А у нас вчера взорвали ВАСТ. Жалко. Столько денег на неё потратили. Могла бы городу столько пользы принести. Какая-то дичь pic.twitter.com/NpmWWPJw61— Остап Бендер Бей (@DToYbRnEbC9g85n) August 31, 2020
А пару недель назад воронежских туристов спасли на дне шахты в руинах крымской АЭС
Женщина 37 лет и её 5-летний ребёнок при осмотре руин бывшей атомной станции сорвались в технологический проём глубиной около 4 метров...
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аФТОР - чпокни себя в опу!
"Подрыв _БЫВШЕЙ_ (!!!) атомной станции" и то что ты озаглавил - это большая разница!!!
Её же так и не достроили.