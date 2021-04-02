Скрины переписки пострадавшая опубликовала на своей странице в Инстаграм. Претензии ее оппонентов скорее были похожи на потом сознания, в котором смешалось недовольство мамой, которая посмела на камеру делать макияж и ее мужем, снявшемся с банкой пива в руках. Тем не менее, конфликт перерос в рукоприкладство, а это уже совсем иной уровень разборок.