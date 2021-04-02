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Родительский чат - это не только сборы денег и поздравительные открытки к праздникам, но и конфликты, интриги, которые порой перерастают в мордобой.
Еще несколько лет назад вряд ли кто мог представить, что родительские чаты в мессенджерах станут настоящим полем битвы, а разборки пап и мам смогут перейти в реальные столкновения с применением силы. Тем не менее, такие случаи есть, и с каждым годом их становится все больше. Некоторые и вовсе приводят к трагедии, когда гибнут люди, но даже драки по ничтожным, казалось бы, поводам вызывают как минимум недоумение.
31 марта ранним утром в Находке заметили странную потасовку двух женщин. Как рассказывают очевидцы, одна из них таскала другую за волосы и пыталась побольнее ударить. После к драке присоединился и мужчина. Оказалось, что дамы - родители малышей, посещающих один и тот же детский сад. А потасовка - следствие длительного общения в чате, где обычно выясняют, сколько денег сдавать на нужны группы, какие костюмы готовить к праздникам и т.п. По словам пострадавшей Дарьи, нападавшая и ее муж постоянно записывали голосовые сообщения в общий чат с матами и угрозами. Родителям не нравилось, что Дарья записывает видео в Тик-Ток, а ее муж поддерживает Навального. Свое несогласие со стилем жизни других родителей эти люди решили выразить кулаками.
Пострадавшая выложила это видео на своей странице в Инстаграм и прокомментировала ролик: "Несколько месяцев назад произошёл словесный конфликт с двумя супругами, с которыми мы вместе водим детей в сад. Где было обещано убить моего мужа, «потрепать меня за волосы» у садика, где было кучу оскорблений и говна, на которое люди не получили обратной реакции. Никакой, кроме того, что все эти угрозы и гадости были опубликованы мной в Инстаграм. Конфликт закончился тем что, девушка с видео позвонила мне ночью и сказала, что у ее мужа травма головы и он не ведает что творит и что может предоставить справку и также уточнила, что и насчёт своей «головы» может также ее где-то раздобыть. Прошло кучу времени, и сегодня я утром просто пошла отводить ребёнка в сад. Вышла, а меня ждала машина, в которой неадекватный мужчина поливал меня дерьмом и заставлял извиняться за своё поведение️ Чтобы вы понимали, я даже не поняла кто это и попросила представиться, так как прежде этого гражданина в глаза не видела, только слышала угрозы по вотсапу. В конфликт вступать я не стала, пошла на работу, иду а сзади подлетает девушка и кидается на меня. Дальше все на видео. Мне страшно, что такие люди находятся около моего ребёнка. Мне страшно, что все это произошло около нашего детского сада и это могли видеть другие детки. Страшно представить, что творится за стенами дома этой семьи, если для них приемлемо кидаться сзади на человека, который даже не знает кто они".
Скрины переписки пострадавшая опубликовала на своей странице в Инстаграм. Претензии ее оппонентов скорее были похожи на потом сознания, в котором смешалось недовольство мамой, которая посмела на камеру делать макияж и ее мужем, снявшемся с банкой пива в руках. Тем не менее, конфликт перерос в рукоприкладство, а это уже совсем иной уровень разборок.
Постаравшая написала заявление в полицию, и в ближайшее время в этой ситуации будут разбираться правоохранительные органы.
А сама Дарья уверена, что правило бумеранга еще никто не отменял, и ее обидчики будут наказаны по заслугам. Впрочем, эта мама еще легко отделалась - иногда конфликты в чатах заканчиваются даже стрельбой.
Ссора отцов в родительском чате закончилась дракой со стрельбой
Родительские чаты — это не только кладезь концентрированной мудрости , но и место регулярных выяснения отношений.
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Метки: видео драки мессенджер находка родительский чат спор
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Можешь не благодарить))
Если разум не присутствует у родителей
Быдло есть и будет всегда, причем с обоих сторон, уж если Вы в политику полезли.
Какое отношение политики имеет к воспитанию???
Именно потому, кстати, что подобные Вам делают такие узколобые выводы люди и поносят вашего "страдальца".