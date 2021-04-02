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Из-за спора в родительском чате жительница Находки полезла в драку и оттаскала оппонентку за волосы

Из-за спора в родительском чате жительница Находки полезла в драку и оттаскала оппонентку за волосы (7 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2021 10:12
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драки   мессенджер   находка   родительский чат   спор   
2240
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Родительский чат - это не только сборы денег и поздравительные открытки к праздникам, но и конфликты, интриги, которые порой перерастают в мордобой.

Источник:

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Метки: видео   драки   мессенджер   находка   родительский чат   спор   
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331
Rakkaus 2 часа назад
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Показать 1 ответ
27k
EvilHomer 18 минут назад
Иногда тоже хочется отобрать телефон от жены и послать на х.........й активисток в родительском чате: "В двери кабинета сломался замок, давайте скинемся поменяем". И только не нужно начинать пи......ть, что это для своих же детей, ибо кто так говорит неимоверно тупой человек, дело не в том ,что для тетей, а в том, кто и за чей счет это должен делать и кстати делает, но нет найдется ТП........... Короче есть за что повздорить.
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6k
zurapod Полчаса назад
не ну тиктокершу и блогершу отпинать не грех. думаю не кто не будет испытывать к ним добрые чувства. хотя те кто записывает голосовые сообщения тоже в ад попадут.
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59
selkirk zurapod 5 минут назад
Не, ну, тиктокершу и блогершу отпинать - не грех. Думаю, никто не будет испытывать к ним добрые чувства. Хотя, те, кто записывает голосовые сообщения, тоже попадут в ад.

Можешь не благодарить))
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6k
corell 36 минут назад
Нарегистрируются в своих родительских чатах и морды потом друг другу бьют.
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1k
Broscan 37 минут назад
Что мы тогда хотим от детей?

Если разум не присутствует у родителей
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10k
... 44 минуты назад
99% процентов общения в родительских чатах это "вода" и не более
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113
Племянник Путина 45 минут назад
обе недотраханные суки.
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−132
Виталий 49 минут назад
муж-подкаблучник - горе семье...
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208
Ххх 53 минуты назад
Все зависит от родителей и самих воспитателей, у нас есть чат, там все мирно, сообщений очень мало, хорошо если два в неделю, помладше были, часто футболки или сапоги путали, сообщали что будут фотографировать, напоминали о прививках, перенос или отменяются те или иные занятия, поделку сделать, зимой просили снег почистить, иной раз месяцами молчит, а одна есть поговорить наехать, ее сразу на место поставили, третий год молчит
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42k
Цыц тут у меня Час назад
Два дебила это сила! Одна изначально тупая тварь, у другой страшный и неизлечимый диагноз - тиктокерша и инстасамка.
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1k
Йожык Час назад
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462
dranvlad Час назад
Дебильной мало опыта с Волгограда
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4k
Мистер Фикс 2 часа назад
Муж поддерживает анального? Полиция примет неинтересное для нее решение
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1k
Unknown 2 часа назад
И после этого тут всякие невменяемые орут с пеной у рта, что быдла в России НЕТ и что во всем виноват НАВАЛЬНЫЙ.... Боженька, ЖГИ!
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6k
Majul Unknown 2 часа назад
Как это вообще связано???
Быдло есть и будет всегда, причем с обоих сторон, уж если Вы в политику полезли.
Какое отношение политики имеет к воспитанию???

Именно потому, кстати, что подобные Вам делают такие узколобые выводы люди и поносят вашего "страдальца".
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1k
Максим 2 часа назад
Не вижу вообще смысла в родительских чатах. О чём там говорить? Но если и есть такая необходимость (которая мне лично не понятна), то мужчине там точно делать нечего. Впрочем как и спорить мужчине с женщиной... разве, что он сам не позиционирует себя как женщину, не стоит.
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12k
Сергей Максим 43 минуты назад
У нас в школьном чате в основном спрашивают ДЗ, те кого не было на уроках. Обсуждения праздников и подобное на родсобраниях.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
33k
AGM 2 часа назад
"Родителям не нравилось, что Дарья записывает видео в Тик-Ток, а ее муж поддерживает Навального."
А Моргенштерна они до кучи не слушают?
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