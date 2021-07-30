Пугающие факты о человеческом теле: как возникает аномалия зубов

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Антон Павлович Чехов писал: "В человеке должно быть все прекрасно!". Но иногда природа сильно увлекается при создании людей - и на свет появляются дети с аномалиями. Сегодня мы расскажем о полиодонтии: пугающей патологии, фото которой под силу посмотреть только людям с крепкими нервами.
Обычно у людей от 28 до 32 зубов. Полный комплект состоит из 8 резцов, 4 клыков, 8 передних коренных и 8 задних коренных зубов (моляров), а еще есть 4 зуба мудрости, которые чаще всего удаляют во время их прорезывания. Однако встречаются и зубные аномалии, когда у людей гораздо больше зубов, чем нужно. В Индии, например, 7-ми летнему мальчику удалили аж 526 лишних зубов!
Такое явление обычно называется гипердонтия, супрадонтия или полиодонтия. Это челюстная аномалия, у страдающих от нее людей во рту растут сверхкомплектные зубы. Их количество варьируется от 1-2 и может достигать десятка лишних зубов. Это довольно редкое заболевание: полиодонтия встречается лишь у 5% населения земного шара.
Аномальный рост дополнительных зубов может происходить как в младенчестве, так и в периоды формирования молочного или постоянно прикусов. Сверхкомплектные зубы не всегда показываются полностью, они могут прорезаться частично, воспаляться или не доставлять дискомфорта обладателю, кроме эстетического. Расположение сверхкомплектных зубов тоже различно: они вырастают во фронтальной стороне, в зоне челюстной линии или же с внутренней стороны за пределами зубного ряда. Они могут появляться как отдельные единицы, а также объединяться с коренными зубами. Все индивидуально - и зависит от человека или запущенности случая.
Аномальный рост дополнительных зубов может происходить как в младенчестве, так и в периоды формирования молочного или постоянно прикусов. Сверхкомплектные зубы не всегда показываются полностью, они могут прорезаться частично, воспаляться или не доставлять дискомфорта обладателю, кроме эстетического. Расположение сверхкомплектных зубов тоже различно: они вырастают во фронтальной стороне, в зоне челюстной линии или же с внутренней стороны за пределами зубного ряда. Они могут появляться как отдельные единицы, а также объединяться с коренными зубами. Все индивидуально - и зависит от человека или запущенности случая.
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О причинах появления дополнительных зубов ученые до сих пор спорят. Выдвигают несколько предположений:
1) Сверхкомплектные зубы появляются из-за атавизма. Некоторые исследователи считают, что у древнего человека было гораздо больше зубов, чем у современного. Атавизм предполагает возвращение к первоначальному строению зубных рядов, что было естественно для наших предков;
2) Еще одной причиной являются генные мутации или заболевания у матери во время беременности. Дополнительные ряды зубов в таком случае формируются уже у эмбрионов. Связывают это явление с проблемами эндокринной системы и различными инфекционными заболеваниями у беременных;
3) Внешние факторы также влияют на формирование лишних зубов: плохая экология, курение, алкоголь, прием лекарственных или запрещенных препаратов - все это ведет к отклонениям у детей.
Как вы поняли, точного объяснения развития подобной аномалии нет. Однако большая часть ученых склоняется к версии, что зачатки зубов у младенцев закладываются еще до его рождения.
1) Сверхкомплектные зубы появляются из-за атавизма. Некоторые исследователи считают, что у древнего человека было гораздо больше зубов, чем у современного. Атавизм предполагает возвращение к первоначальному строению зубных рядов, что было естественно для наших предков;
2) Еще одной причиной являются генные мутации или заболевания у матери во время беременности. Дополнительные ряды зубов в таком случае формируются уже у эмбрионов. Связывают это явление с проблемами эндокринной системы и различными инфекционными заболеваниями у беременных;
3) Внешние факторы также влияют на формирование лишних зубов: плохая экология, курение, алкоголь, прием лекарственных или запрещенных препаратов - все это ведет к отклонениям у детей.
Как вы поняли, точного объяснения развития подобной аномалии нет. Однако большая часть ученых склоняется к версии, что зачатки зубов у младенцев закладываются еще до его рождения.
Часто наличие дополнительных зубных рядов молодые родители обнаруживают у новорожденных почти сразу. Однако вырасти они могут и во время формирования молочного прикуса в детсадовском возрасте. Такое явление у малышей еще называют "акульи зубы" (у акул может быть до 7 рядов в челюсти). Несмотря на эти факты, во взрослом возрасте полиодонтия встречается чаще. Характеризуется она ростом дистопированных (неправильно расположенных) лишних зубов и обнаружением ретинированных (непрорезавшихся) элементов. Последние диагностируются только на снимках, это очень коварный тип аномалии, ведь долгое время человек может не замечать проблем, которые могут иметь необратимые последствия. Например, расшатывание здоровых зубов, появление кист и развитие остеомиелита. Именно поэтому важно начать лечение как можно раньше!
Основной признак аномалии - это прежде всего наличие в полости рта сверхкомплектных зубных единиц. Часто сопровождается и другими симптомами, доставляющими дискомфорт:
- повышенное слюноотделение;
- отек слизистой в зоне растущих зубов;
- температура;
- затруднение носового дыхания;
- проблемы с пищеварением;
- неправильное произношение звуков;
- травмирование слизистой;
- нарушение прикуса;
- сложности во время пережевывании пищи.
- повышенное слюноотделение;
- отек слизистой в зоне растущих зубов;
- температура;
- затруднение носового дыхания;
- проблемы с пищеварением;
- неправильное произношение звуков;
- травмирование слизистой;
- нарушение прикуса;
- сложности во время пережевывании пищи.
Протекать заболевание может по-разному. В зависимости от различных факторов в процессе лечения может понадобиться помощь врача-ортодонта или стоматолога-хирурга. Чаще всего лишние зубы удаляют под анестезией или наркозом, накладывают швы, при необходимости ставят брекеты, чтобы исправить прикус. Но возможны и случаи, когда сверхкомплектные зубы сохраняют. Происходит это если они здоровы и не нарушают прикус. Лечение может сопровождаться приемом антибиотиков для быстрейшего заживления.
Полиодонтия - это не только эстетическая проблема, отсутствие своевременного лечения может привести к появлению дефектов речи, нарушению прикуса, а травмирование слизистой к развитию воспалений и новообразований, разрушению здоровых зубов. Не стоит откладывать визит к стоматологу!
А вы когда-нибудь сталкивались с людьми, у которых есть какие-либо аномалии в организме?
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Метки: Полиодонтия аномалия зубов зубы интересно факты о человеческом теле фото человек человеческие аномалии
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Постоянно сталкиваюсь с полным или частичным отсутствием мозга. Через одного!
А эта новая фобия как называется? :)