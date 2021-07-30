Пугающие факты о человеческом теле: как возникает аномалия зубов

Такое явление обычно называется гипердонтия, супрадонтия или полиодонтия. Это челюстная аномалия, у страдающих от нее людей во рту растут сверхкомплектные зубы. Их количество варьируется от 1-2 и может достигать десятка лишних зубов. Это довольно редкое заболевание: полиодонтия встречается лишь у 5% населения земного шара.

Аномальный рост дополнительных зубов может происходить как в младенчестве, так и в периоды формирования молочного или постоянно прикусов. Сверхкомплектные зубы не всегда показываются полностью, они могут прорезаться частично, воспаляться или не доставлять дискомфорта обладателю, кроме эстетического. Расположение сверхкомплектных зубов тоже различно: они вырастают во фронтальной стороне, в зоне челюстной линии или же с внутренней стороны за пределами зубного ряда. Они могут появляться как отдельные единицы, а также объединяться с коренными зубами. Все индивидуально - и зависит от человека или запущенности случая.