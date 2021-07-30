FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 3997 постов • 959 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Пугающие факты о человеческом теле: как возникает аномалия зубов

Пугающие факты о человеческом теле: как возникает аномалия зубов (8 фото)

Автор:
30 июля 2021 09:47
Сообщество : Факты
Метки: Полиодонтия   аномалия зубов   зубы   интересно   факты о человеческом теле   фото   человек   человеческие аномалии   
886
8
Антон Павлович Чехов писал: "В человеке должно быть все прекрасно!". Но иногда природа сильно увлекается при создании людей - и на свет появляются дети с аномалиями. Сегодня мы расскажем о полиодонтии: пугающей патологии, фото которой под силу посмотреть только людям с крепкими нервами.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Полиодонтия   аномалия зубов   зубы   интересно   факты о человеческом теле   фото   человек   человеческие аномалии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
500
Сергей Ковалев 49 минут назад
Клондайк для стоматолога!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
dima423 3 минуты назад
у меня брательник щенка купил у него тоже 2 ряда зубов а местами и 3))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
809
Виктор Просянников 8 минут назад
"А вы когда-нибудь сталкивались с людьми, у которых есть какие-либо аномалии в организме?"

Постоянно сталкиваюсь с полным или частичным отсутствием мозга. Через одного!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Крайт 24 минуты назад
У меня и так арахнофобия, батофобия, акрофобия, трипофобия...
А эта новая фобия как называется? :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Сотни миллионов. Обнародованы годовые доходы Собчак и Бузовой (5 фото) Сотни миллионов. Обнародованы годовые доходы Собчак и Бузовой (5 фото) Что значит, когда про человека говорят "Он рябой"? Что значит, когда про человека говорят "Он рябой"? Человек из несуществующей страны Человек из несуществующей страны С помощью современных технологий удалость восстановить внешность знаменитых людей древности С помощью современных технологий удалость восстановить внешность знаменитых людей древности Танцы до смерти или «танцевальная чума» Танцы до смерти или «танцевальная чума» Почему болотная трясина засасывает? Почему болотная трясина засасывает?
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

511814



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Петербурге "яжемать" выгнала детей-инвалидов с площадки, чтобы те не пугали ее дочь
2
326
В Петербурге "яжемать" выгнала детей-инвалидов с площадки, чтобы те не пугали ее дочь
Журнал "Крокодил". Каким мы его помним
3
74
Журнал "Крокодил". Каким мы его помним
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Борщ недоступен: причины роста цен на свеклу, морковь и картофель
0
84
Борщ недоступен: причины роста цен на свеклу, морковь и картофель
Обусловленная влажностью духота
0
7
Обусловленная влажностью духота
Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза
Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#история#животные#подборка#авто аварии#спорт#новости#шоу бизнес#Россия
#интересно#автомир#люди#дтп#аварии#ynews#картинки#позитив#Реакция#девушки
#Юмор#факты#интересное#кино#СССР#прикол#олимпиада#фотографии#природа#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться