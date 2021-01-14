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Танцы до смерти или «танцевальная чума»

Танцы до смерти или «танцевальная чума» (3 фото)

Автор:
14 января 2021 10:28
Сообщество : Факты
Метки: интересно   люди   танцевальная чума   танцы   факты   фото   чума   
508
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Более 400 жителей Страсбурга вопреки желанию пустились в пляс. Ничто не могло их остановить.

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Метки: интересно   люди   танцевальная чума   танцы   факты   фото   чума   
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ekolog67 2 часа назад
Все таки волшебная дудочка существует!
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