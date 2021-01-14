Танцы до смерти или «танцевальная чума»

Более 400 жителей Страсбурга вопреки желанию пустились в пляс. Ничто не могло их остановить.
Нервная система человека изучена очень хорошо, но не окончательно: даже современные технологии не раскрыли все ее тайны. Среди вопросов, на которые до сих пор нет ответа – загадочная «танцевальная чума». Это коллективное психическое расстройство, заставляющее людей совершать танцевальные движения без отдыха. В результате наступает истощение, и обессиленный танцор умирает.
С чего все началось
Самым знаменитым случаем является танцевальная чума 1518 года, однако это далеко не единственный пример в истории человечества. Первые упоминания о «сумасшедших танцах» с летальным исходом нашли ученые из Оксфорда: по их данным, такие вспышки случались уже в VII веке.
Известно, что в 1020-е годы в саксонском городе Бернбург 18 крестьян внезапно начали петь и танцевать вокруг церкви: внутри храма проводилась служба в честь Сочельника, но люди совершали безумные движения за его стенами. В 1237 году группа детей проделала 20-километровый путь из Эрфурта в Арнштадт, прыгая и танцуя. Причин этим странным действиям найдено не было, но именно тогда возникла легенда о крысолове – средневековые умы могли придумать только мистическое объяснение.
Еще спустя 150 лет в Аахене десятки людей вдруг пустились в пляс прямо на улице. А лучше всего было задокументировано массовое танцевальное помешательство 1518 года – на него обратил внимание блестящий врач эпохи Возрождения Парацельс.
Известно, что в 1020-е годы в саксонском городе Бернбург 18 крестьян внезапно начали петь и танцевать вокруг церкви: внутри храма проводилась служба в честь Сочельника, но люди совершали безумные движения за его стенами. В 1237 году группа детей проделала 20-километровый путь из Эрфурта в Арнштадт, прыгая и танцуя. Причин этим странным действиям найдено не было, но именно тогда возникла легенда о крысолове – средневековые умы могли придумать только мистическое объяснение.
Еще спустя 150 лет в Аахене десятки людей вдруг пустились в пляс прямо на улице. А лучше всего было задокументировано массовое танцевальное помешательство 1518 года – на него обратил внимание блестящий врач эпохи Возрождения Парацельс.
Эпидемия танцевальной чумы
Погожим июльским деньком 1518 года жительница Страсбурга по имени Фра Троффеа, выйдя из дома по своим делам, вдруг начала приплясывать. Кто-то пытался ее остановить, а другим танец показался веселым, и они присоединились к нему. К несчастью, занятие оказалось заразительным в прямом смысле слова: начав двигаться, танцоры не могли остановиться.
В течение недели процессия уже насчитывала сотню участников – или, вернее, участниц, поскольку большинство составляли молодые женщины. Несмотря на усилия местных врачей, «труппа» не уменьшалась, хотя танцоры уже падали от истощения, сердечных приступов и других проблем со здоровьем, и для физической поддержки были наняты крепкие мужчины.
Это действо также сопровождали музыканты. Возможно, они делали это для создания настроения, но не исключено, что причиной была вера в то, что музыка лечит мании и расстройства. А власти выделили танцующим городскую площадь – в целях их безопасности, но все это возымело обратный эффект, и людей танцевало все больше.
Вынужденное «веселье» не прекращалось, затронув не менее 400 человек. Страсбургская эпидемия закончилась только к сентябрю, и уцелевшие отправились отдыхать в монастыре. Кстати, сама Фра Троффеа пала в первых рядах. Но и на этом болезнь не ушла в историю: подобные необъяснимые вспышки еще фиксировались вплоть до XVII века.
В течение недели процессия уже насчитывала сотню участников – или, вернее, участниц, поскольку большинство составляли молодые женщины. Несмотря на усилия местных врачей, «труппа» не уменьшалась, хотя танцоры уже падали от истощения, сердечных приступов и других проблем со здоровьем, и для физической поддержки были наняты крепкие мужчины.
Это действо также сопровождали музыканты. Возможно, они делали это для создания настроения, но не исключено, что причиной была вера в то, что музыка лечит мании и расстройства. А власти выделили танцующим городскую площадь – в целях их безопасности, но все это возымело обратный эффект, и людей танцевало все больше.
Вынужденное «веселье» не прекращалось, затронув не менее 400 человек. Страсбургская эпидемия закончилась только к сентябрю, и уцелевшие отправились отдыхать в монастыре. Кстати, сама Фра Троффеа пала в первых рядах. Но и на этом болезнь не ушла в историю: подобные необъяснимые вспышки еще фиксировались вплоть до XVII века.
Причины
Ни в Средние века, ни сейчас, у ученых нет точного ответа, хотя теорий выдвигалось много. Древние и современные исследователи сходятся только в одном: танцующие делали это непроизвольно, они корчились от боли, кричали о помощи и просили пощады.
Так что же могло побудить их танцевать? По одной из теорий, они проглотили спорынью – плесень, растущую на стеблях ржи, которая может вызывать галлюцинации и спазмы. Это «доказывают» свидетельства очевидцев: танцующие бесспорно находились в состоянии транса и видели то, чего не видят другие – например, в 1374 году из танцевальных групп слышались выкрики имен дьявола и упоминание крови. Критики этой версии считают, что масса людей не может одинаково реагировать на действие психотропных веществ и, к тому же, зараженная рожь встречалась повсеместно, а вспышки танца происходили сравнительно редко.
Более логичное объяснение кроется в экономических причинах: «чума» 1374 года распространилась в районах, наиболее сильно пострадавших от разрушительного наводнения, а жители Страсбурга в 1518 году переживали последствия неурожая и других опасных болезней, таких как сифилис и проказа. Высокий уровень психологического стресса может стать источником транса.
Но если люди находились в отчаянии – почему они танцевали, а не рыдали? Этнографы приводят в пример похожие «ритуалы одержимости», которые известны по всей планете, от Арктики и Анд – до Калахари и Карибского бассейна. И поскольку в средневековой Европе танцы считались одновременно и недугом, и лекарством от него – при сочетании определенных обстоятельств стресс вполне мог вызвать и такую реакцию.
Тем не менее, определенного ответа у науки до сих пор нет.
Так что же могло побудить их танцевать? По одной из теорий, они проглотили спорынью – плесень, растущую на стеблях ржи, которая может вызывать галлюцинации и спазмы. Это «доказывают» свидетельства очевидцев: танцующие бесспорно находились в состоянии транса и видели то, чего не видят другие – например, в 1374 году из танцевальных групп слышались выкрики имен дьявола и упоминание крови. Критики этой версии считают, что масса людей не может одинаково реагировать на действие психотропных веществ и, к тому же, зараженная рожь встречалась повсеместно, а вспышки танца происходили сравнительно редко.
Более логичное объяснение кроется в экономических причинах: «чума» 1374 года распространилась в районах, наиболее сильно пострадавших от разрушительного наводнения, а жители Страсбурга в 1518 году переживали последствия неурожая и других опасных болезней, таких как сифилис и проказа. Высокий уровень психологического стресса может стать источником транса.
Но если люди находились в отчаянии – почему они танцевали, а не рыдали? Этнографы приводят в пример похожие «ритуалы одержимости», которые известны по всей планете, от Арктики и Анд – до Калахари и Карибского бассейна. И поскольку в средневековой Европе танцы считались одновременно и недугом, и лекарством от него – при сочетании определенных обстоятельств стресс вполне мог вызвать и такую реакцию.
Тем не менее, определенного ответа у науки до сих пор нет.
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