Танцы до смерти или «танцевальная чума»

Ни в Средние века, ни сейчас, у ученых нет точного ответа, хотя теорий выдвигалось много. Древние и современные исследователи сходятся только в одном: танцующие делали это непроизвольно, они корчились от боли, кричали о помощи и просили пощады.



Так что же могло побудить их танцевать? По одной из теорий, они проглотили спорынью – плесень, растущую на стеблях ржи, которая может вызывать галлюцинации и спазмы. Это «доказывают» свидетельства очевидцев: танцующие бесспорно находились в состоянии транса и видели то, чего не видят другие – например, в 1374 году из танцевальных групп слышались выкрики имен дьявола и упоминание крови. Критики этой версии считают, что масса людей не может одинаково реагировать на действие психотропных веществ и, к тому же, зараженная рожь встречалась повсеместно, а вспышки танца происходили сравнительно редко.





Более логичное объяснение кроется в экономических причинах: «чума» 1374 года распространилась в районах, наиболее сильно пострадавших от разрушительного наводнения, а жители Страсбурга в 1518 году переживали последствия неурожая и других опасных болезней, таких как сифилис и проказа. Высокий уровень психологического стресса может стать источником транса.



Но если люди находились в отчаянии – почему они танцевали, а не рыдали? Этнографы приводят в пример похожие «ритуалы одержимости», которые известны по всей планете, от Арктики и Анд – до Калахари и Карибского бассейна. И поскольку в средневековой Европе танцы считались одновременно и недугом, и лекарством от него – при сочетании определенных обстоятельств стресс вполне мог вызвать и такую реакцию.



Тем не менее, определенного ответа у науки до сих пор нет.