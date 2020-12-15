С помощью современных технологий удалость восстановить внешность знаменитых людей древности

Алессандро Томази показывает, какими были императоры, философы и полководцы древности.
Исторических личностей, живших несколько веков и даже тысячелетий назад, мы знаем только по учебникам, их бюстам или картинам. Из-за этого сложно представить их настоящими, живыми людьми, которые когда-то тоже жили на этой планете. Но благодаря современным технологиям и мастерству людей многих знаменитостей прошлого удаётся вернуть к жизни. Этим и занимается Алессандро Томази, который показывает, какими были императоры, философы и полководцы древности.
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Круто.
Вот они какие "современные технологии".
И пофиг, что часть скульптур это полумифические персонажи (типа Перикла) или скульптурные портреты сделанные через 200-600 лет после жизни человека. И пофиг, что у некоторых персонажей таких скульптур с разными лицами - несколько, что был "парадный портрет" и "парадная скульптура", которые, были не похожи на реального человека....
"Современные технологии" не ошибаются.
Фильм "Идиократия", не так далек от истины.
Для знатоков "Современных технологий", реконструкция облика адмирала Ушакова (по методу Герасимова, 1950 год) и прижизненный парадный портрет адмирала.