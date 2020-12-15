С помощью современных технологий удалость восстановить внешность знаменитых людей древности

Исторических личностей, живших несколько веков и даже тысячелетий назад, мы знаем только по учебникам, их бюстам или картинам. Из-за этого сложно представить их настоящими, живыми людьми, которые когда-то тоже жили на этой планете. Но благодаря современным технологиям и мастерству людей многих знаменитостей прошлого удаётся вернуть к жизни. Этим и занимается Алессандро Томази, который показывает, какими были императоры, философы и полководцы древности.