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С помощью современных технологий удалость восстановить внешность знаменитых людей древности

С помощью современных технологий удалость восстановить внешность знаменитых людей древности (17 фото)

Автор:
15 декабря 2020 10:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Алессандро Томази   древность   императоры   интересно   люди   познавательно   фото   
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17
Алессандро Томази показывает, какими были императоры, философы и полководцы древности.
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Метки: Алессандро Томази   древность   императоры   интересно   люди   познавательно   фото   
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5  комментариев
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2k
OLDer 18 минут назад
"С помощью современных технологий удалость восстановить внешность знаменитых людей древности" - кроме №8 все просто перерисовали с бюстов, раскрасили и добавили морщин. Это современные технологии?
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28k
LEPA 8 минут назад
Я в шоке!

Я в шоке!
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18k
BillyBonzz 20 минут назад
А Клеопатра чурка-чуркою))) А нам в фильмах всегда показывали что она телка- огонь! Я бы никогда не полез на такую)))
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18k
SerGProS BillyBonzz Минуту назад
О ней историки всегда писали, что она небольшого роста и рябая. Но она умела поддержать беседу, была остроумна и хорошо разбиралась в мужчинах. И да, гречанка - "по паспорту"
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32k
Alex Полчаса назад
Современные технологии восстановления облика человека по его скульптурному портрету с помощью раскрашивания скульптуры на компьютере....
Круто.
Вот они какие "современные технологии".
И пофиг, что часть скульптур это полумифические персонажи (типа Перикла) или скульптурные портреты сделанные через 200-600 лет после жизни человека. И пофиг, что у некоторых персонажей таких скульптур с разными лицами - несколько, что был "парадный портрет" и "парадная скульптура", которые, были не похожи на реального человека....

"Современные технологии" не ошибаются.
Фильм "Идиократия", не так далек от истины.

Для знатоков "Современных технологий", реконструкция облика адмирала Ушакова (по методу Герасимова, 1950 год) и прижизненный парадный портрет адмирала.
Современные технологии восстановления облика человека по его скульптурному портрету с помощью раскрашивания скульптуры на компьютере.... Круто. Вот они какие "современные технологии". И пофиг, что часть скульптур это полумифические персонажи (типа Перикла) или скульптурные портреты сделанные через 200-600 лет после жизни человека. И пофиг, что у некоторых персонажей таких скульптур с разными лицами - несколько, что был "парадный портрет" и "парадная скульптура", которые, были не похожи на реального человека.... "Современные технологии" не ошибаются. Фильм "Идиократия", не так далек от истины. Для знатоков "Современных технологий", реконструкция облика адмирала Ушакова (по методу Герасимова, 1950 год) и прижизненный парадный портрет адмирала.
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