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Почему болотная трясина засасывает?

Почему болотная трясина засасывает? (5 фото)

Автор:
25 декабря 2020 10:43
Сообщество : Факты
Метки: болотная трясина   болото   в мире   интересно   люди   трясина   факты   фото   
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По сей день жертвами болот становятся многие люди. Отсутствие осведомленности мешает человеку спастись из липких лап смерти.
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Метки: болотная трясина   болото   в мире   интересно   люди   трясина   факты   фото   
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Serg2001 Полчаса назад
Жаль Бричкина не знала!...(
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Афанасий 19 минут назад
не паниковать, значит? -- я точно такую же рекомендацию читал в памятке для тех, кого захватили террористы. -- Если вас захватили -- не паникуйте! А и действительно, чего паниковать то? Подумаешь, террористы захватили или трясина засасывает...
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1k
Herr Mannelig Афанасий 12 минут назад
Зачем тогда человеку свойственно паниковать, если всегда говорят что не надо? Природа же дала нам для чего то эту способность.
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