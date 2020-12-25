Почему болотная трясина засасывает?

С точки зрения физики, к ньютоновским относятся самые привычные для любого человека жидкости. Это вода, спирт, бензин и другие. Они названы так, потому что в них действуют законы, открытые Исааком Ньютоном.



На то, как поведет себя объект, погружаемый в такую жидкость, оказывают влияние только сила Архимеда и сила тяжести. То есть, если плотность тела не превышает плотность жидкости, его погружение продолжится до тех пор, пока сила Архимеда не выровняется с силой тяжести. Этот уровень погружения является стабильным.



Если надавить на плавающий объект или немного приподнять, выталкивающая сила и сила тяжести будут стремиться вернуть его в исходное положение.



Совсем иначе ведет себя бингамовская жидкость. Когда в нее попадает относительно легкий объект, она проявляет свойства твердого тела. Если же объект более тяжелый, вещество проявляет себя как вязкая жидкость. Это происходит потому что здесь действуют иные законы.



В бингамовской жидкости объект может перестать погружаться еще прежде, чем установится равновесие между выталкивающей силой и силой тяжести. Это так называемое недопогружение. Обычно в таком состоянии находятся неживые объекты, угодившие в трясинное болото.



Так как объект оказывает небольшое давление на жидкость, напряжение в ней практически не возникает, и она остается в состоянии покоя. То есть жидкость не течет, а остается практически твердой.



Если же в трясину попадает животное или человек, чаще всего наступает состояние перепогружения. Тогда выталкивающая сила больше силы тяжести, но объект не всплывает. И данный процесс необратим.



В этом и заключается опасность трясины. В первую очередь засасывание происходит потому что любое живое существо движется, стараясь спастись. Однако это только способствует еще большему погружению.



Все дело в давлении, которое оказывает объект при движении ногами или руками. Когда человек поднимает груз, давление на почву под ним возрастает. Но даже если в руке ничего нет, при ее поднятии будет происходить усиление давления.