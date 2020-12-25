Почему болотная трясина засасывает?

По сей день жертвами болот становятся многие люди. Отсутствие осведомленности мешает человеку спастись из липких лап смерти.
С чем же связана способность болота засасывать в себя все живое? И каким образом можно освободиться из трясины?
Образование трясин
Способностью засасывать в себя живые существа обладают далеко не все болота, а только трясинные. Они имеют особые свойства, которые присущи бингамовским или неньютоновским жидкостям. С подобного рода жидкостями можно встретиться и в быту – это краски, смолы и лаки.
Такие болота чаще всего являются результатом зарастания озер. Сначала образуются кувшинки и камыши, постепенно покрывая всю поверхность водоема. В то же время дно болота зарастает водорослями и мхом.
Такие болота чаще всего являются результатом зарастания озер. Сначала образуются кувшинки и камыши, постепенно покрывая всю поверхность водоема. В то же время дно болота зарастает водорослями и мхом.
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Эта растительность подвергается процессам гниения, так как в воде практически отсутствует кислород. По прошествии времени, донная гниль отрывается и всплывает, покрывая собой всю поверхность водоема. Она представляет собой взвесь различной органики.
Именно эта взвесь делает болото трясиной, превращая ньютоновскую жидкость в бингамовскую. Что в ней особенного?
Именно эта взвесь делает болото трясиной, превращая ньютоновскую жидкость в бингамовскую. Что в ней особенного?
Неньютоновская жидкость
С точки зрения физики, к ньютоновским относятся самые привычные для любого человека жидкости. Это вода, спирт, бензин и другие. Они названы так, потому что в них действуют законы, открытые Исааком Ньютоном.
На то, как поведет себя объект, погружаемый в такую жидкость, оказывают влияние только сила Архимеда и сила тяжести. То есть, если плотность тела не превышает плотность жидкости, его погружение продолжится до тех пор, пока сила Архимеда не выровняется с силой тяжести. Этот уровень погружения является стабильным.
Если надавить на плавающий объект или немного приподнять, выталкивающая сила и сила тяжести будут стремиться вернуть его в исходное положение.
Совсем иначе ведет себя бингамовская жидкость. Когда в нее попадает относительно легкий объект, она проявляет свойства твердого тела. Если же объект более тяжелый, вещество проявляет себя как вязкая жидкость. Это происходит потому что здесь действуют иные законы.
В бингамовской жидкости объект может перестать погружаться еще прежде, чем установится равновесие между выталкивающей силой и силой тяжести. Это так называемое недопогружение. Обычно в таком состоянии находятся неживые объекты, угодившие в трясинное болото.
Так как объект оказывает небольшое давление на жидкость, напряжение в ней практически не возникает, и она остается в состоянии покоя. То есть жидкость не течет, а остается практически твердой.
Если же в трясину попадает животное или человек, чаще всего наступает состояние перепогружения. Тогда выталкивающая сила больше силы тяжести, но объект не всплывает. И данный процесс необратим.
В этом и заключается опасность трясины. В первую очередь засасывание происходит потому что любое живое существо движется, стараясь спастись. Однако это только способствует еще большему погружению.
Все дело в давлении, которое оказывает объект при движении ногами или руками. Когда человек поднимает груз, давление на почву под ним возрастает. Но даже если в руке ничего нет, при ее поднятии будет происходить усиление давления.
На то, как поведет себя объект, погружаемый в такую жидкость, оказывают влияние только сила Архимеда и сила тяжести. То есть, если плотность тела не превышает плотность жидкости, его погружение продолжится до тех пор, пока сила Архимеда не выровняется с силой тяжести. Этот уровень погружения является стабильным.
Если надавить на плавающий объект или немного приподнять, выталкивающая сила и сила тяжести будут стремиться вернуть его в исходное положение.
Совсем иначе ведет себя бингамовская жидкость. Когда в нее попадает относительно легкий объект, она проявляет свойства твердого тела. Если же объект более тяжелый, вещество проявляет себя как вязкая жидкость. Это происходит потому что здесь действуют иные законы.
В бингамовской жидкости объект может перестать погружаться еще прежде, чем установится равновесие между выталкивающей силой и силой тяжести. Это так называемое недопогружение. Обычно в таком состоянии находятся неживые объекты, угодившие в трясинное болото.
Так как объект оказывает небольшое давление на жидкость, напряжение в ней практически не возникает, и она остается в состоянии покоя. То есть жидкость не течет, а остается практически твердой.
Если же в трясину попадает животное или человек, чаще всего наступает состояние перепогружения. Тогда выталкивающая сила больше силы тяжести, но объект не всплывает. И данный процесс необратим.
В этом и заключается опасность трясины. В первую очередь засасывание происходит потому что любое живое существо движется, стараясь спастись. Однако это только способствует еще большему погружению.
Все дело в давлении, которое оказывает объект при движении ногами или руками. Когда человек поднимает груз, давление на почву под ним возрастает. Но даже если в руке ничего нет, при ее поднятии будет происходить усиление давления.
Кроме того, трясина обладает слишком высокой липкостью. Поэтому чтобы освободить конечность, необходимо приложить достаточно усилий.
Поэтому множество движений будет приводить к перепогружению. Также любой человек или животное совершает дыхательные движения. Они тоже способствуют утопанию.
Еще одной причиной, по которой трясина засасывает все, что движется, это атмосферное давление. Оно образуется в пустотах, возникающих в результате перемещения тела в липкой жиже. Такие же пустоты формируются при высвобождении ботинка из грязи.
Грязь не успевает заполнить только что образовавшееся пространство, поэтому в него врывается атмосферный воздух. В трясине это пространство становится областью пониженного давления. Когда живое существо производит движения, под его частями тела образуются такие пустоты, и атмосферное давление в них затягивает жертву трясины еще сильнее.
Поэтому множество движений будет приводить к перепогружению. Также любой человек или животное совершает дыхательные движения. Они тоже способствуют утопанию.
Еще одной причиной, по которой трясина засасывает все, что движется, это атмосферное давление. Оно образуется в пустотах, возникающих в результате перемещения тела в липкой жиже. Такие же пустоты формируются при высвобождении ботинка из грязи.
Грязь не успевает заполнить только что образовавшееся пространство, поэтому в него врывается атмосферный воздух. В трясине это пространство становится областью пониженного давления. Когда живое существо производит движения, под его частями тела образуются такие пустоты, и атмосферное давление в них затягивает жертву трясины еще сильнее.
Как спастись из трясины
Первым делом стоит постараться принять горизонтальное положение. Это значительно снизит скорость погружения тела в трясину. Также необходимо использовать палку, чтобы лечь на нее грудью.
Данные действия помогут удержаться над поверхностью. После этого можно начинать медленно выбираться на сушу. Но прежде стоит избавиться от груза, если такой имеется.
Затем нужно медленно подтягиваться, опираясь на палку. Если рядом находятся деревья или трава, необходимо цепляться за них и приближаться к суше. Самое главное в случае попадания в трясину – не паниковать и сохранять спокойствие, стараясь как можно скорее придумать верный способ для спасения.
Данные действия помогут удержаться над поверхностью. После этого можно начинать медленно выбираться на сушу. Но прежде стоит избавиться от груза, если такой имеется.
Затем нужно медленно подтягиваться, опираясь на палку. Если рядом находятся деревья или трава, необходимо цепляться за них и приближаться к суше. Самое главное в случае попадания в трясину – не паниковать и сохранять спокойствие, стараясь как можно скорее придумать верный способ для спасения.
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