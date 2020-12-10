FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Cavok 56 постов • 72 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Cavok 
Откуда в 90-х появилась мода на малиновые пиджаки

Откуда в 90-х появилась мода на малиновые пиджаки (3 фото)

Автор:
10 декабря 2020 09:52
Сообщество : Cavok
Метки: интересно   люди   малиновый пиджак   мода   новый русский   пиджак   факты   фото   
4181
3

Малиновый пиджак – один из характерных атрибутов "нового русского" начала 90-х годов. Подобная одежда была символом достатка и принадлежности к высшему обществу.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Cavok"
Метки: интересно   люди   малиновый пиджак   мода   новый русский   пиджак   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
416
Вадим 2 часа назад
Сейчас отличительный знак бандосов это значок на пиджаке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
speaktr-st 57 минут назад
Кстати многие бандосы, севшие на максималку, сейчас как раз начинают освобождаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
hebpat Час назад
Мида на малиновые пиджаки появилась оттуда, откуда сегодня появилась мода на малиновую обувь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39
Мурчелло 2 часа назад
современных историков нет единого ответа на вопрос, как именно возникла мода на малиновые пиджаки.

--------------------
Современные историки этим тоже занимаются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Батончик с маком 2 часа назад
да просто вели себя как сутенёры-ниггеры - яркая одежда, цепуры поверх пиджака, пальцы веером украшенные перстнями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ратибор 2 часа назад
>> Некоторые бандиты перенесли свою деятельность в легальное поле. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания они переоделись в строгие деловые костюмы.

...и вступили в Едро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
bylbatarasich 2 часа назад
Откуда в 90-х появилась мода на малиновые пиджаки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
bylbatarasich 2 часа назад
все с меня началось
все с меня началось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA bylbatarasich 44 минуты назад
Этого полоумного,до сих пор никак не отпустит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Вася 2 часа назад
Откуда в 90-х появилась мода на малиновые пиджаки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
7k
MUZSER Вася 47 минут назад
Прокурору расскажите....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
hebpat Вася 44 минуты назад
следователю расскажешь или не в курсе что за репост можно загреметь, а эта картинка - это статья...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
HAL 9001 Вася 42 минуты назад
И гугела тоже посодят!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA робт 41 минуту назад
Ты ещё в детсад только поступал,когда в 90-х появились Кодаки и Фуджи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Вася робт 20 минут назад
срочно пожалуйся модератору чтобы удалили этот порочащий честь сайта кадр !!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
545
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Вполне возможно, что некто из "братков" был поклонником телепередачи "что, где, когда"

Да там почти все спонсоры, которых находил ворошилов, были из "новых русских". Кстати, мочили их часто, так что спонсоры все время менялись
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Will2006 ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
ХЗ как там Новые Русские, очень долго генеральным спонсором была энциклопедия Аванта, затем известный алкомаркет, затем, когда пошла игра на деньги, сотовая сеть Сонет, затем банки.
Интересно, что лицо Сонета стал лицом одного из банка
Прикольно было его видеть сперва рекламирующего Сонет, затем некий банк...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
545
☣️Месть печенегов☣️ Will2006 10 минут назад
По моему, здесь на фишках была статья
Поищите
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Кто такой социофоб: 7 главных признаков Кто такой социофоб: 7 главных признаков Кто такой ханжа Кто такой ханжа Кто такой амбиверт и как с ним общаться Кто такой амбиверт и как с ним общаться Паранойя – что это такое простыми словами Паранойя – что это такое простыми словами Кто такой альтруист: 5 главных признаков Кто такой альтруист: 5 главных признаков
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

253641



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
0
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Электро против Дизеля
3
469
Электро против Дизеля
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Точные и забавные попадания на уличных снимках Ишайи (Джесси) Линденберга
0
6
Точные и забавные попадания на уличных снимках Ишайи (Джесси) Линденберга
Самый бесстрашный хищник, медоед
0
6
Самый бесстрашный хищник, медоед
«Главную красавицу» Росгвардии выгнали со службы за видео (5 фото + видео)
«Главную красавицу» Росгвардии выгнали со службы за видео (5 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#интересное#подборка#люди#разное#истории#актер#криминал#смешно
#фото#прикол#россия#забавно#картинки#авария#япония#актеры#настроение#сша
#интересно#история#животные#кино#новости#дтп#авто авария#в мире#позитив#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться