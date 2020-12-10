Откуда в 90-х появилась мода на малиновые пиджаки

Малиновый пиджак – один из характерных атрибутов "нового русского" начала 90-х годов. Подобная одежда была символом достатка и принадлежности к высшему обществу.
Однако, как появился этот стереотип? Почему именно малиновый цвет так полюбился богачам молодой России?
Занимательная история
У современных историков нет единого ответа на вопрос, как именно возникла мода на малиновые пиджаки.
Существует сразу три версии, объясняющие своеобразный вкус "воротил" XX века.
Пиджак от "Версаче"
Считается, впервые малиновые пиджаки продемонстрировали модельеры Versace. Произошло это знаменательное событие в 1992 году на "Неделе высокой моды" в Париже.
Яркий красный пиджак в сочетании со строгими темно-серыми брюками произвел фурор среди собравшейся публики и немедленно перекочевал в гардероб французской богемы.
Так случилось, что отдыхать во Франции любили и русские предприниматели. Криминальные элементы, достигшие успеха в бизнесе, переняли модную привычку и завезли её в Россию.
Бессмертные
Наряжаться в малиновые пиджаки любили игроки телевизионной игры "Что? Где? Когда?".
Цвет отличал матерых интеллектуалов, которые получили почетное прозвище "Бессмертные". Они безошибочно отвечали на любой вопрос из викторины.
Вполне возможно, что некто из "братков" был поклонником телепередачи. Он приобрел себе похожую одежду и дал пример своим соратникам.
Сергей Мавроди
Еще один раз малиновый пиджак отметился на Сергее Мавроди – известном создателе финансовой пирамиды "МММ".
В 1994 году, будучи в красивом красном пиджаке, бизнесмен поздравил население России с Новым Годом.
Почему мода на малиновые пиджаки исчезла?
Мода не стоит на месте, что-то устаревает, что-то становится популярным опять. В целом, мода имеет тенденцию повторяться. Поэтому малиновые пиджаки мы когда-нибудь снова увидим.
Малиновый цвет устарел в 1998 году в результате дефолта. Тогда рынок наполнился разнообразной одеждой, а малиновый оттенок перестал казаться дефицитным.
Криминальный период также подходил к концу. Некоторые бандиты перенесли свою деятельность в легальное поле. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания они переоделись в строгие деловые костюмы.
Другие бандиты продолжили нечестную игру и оказались за решеткой. Малиновые пиджаки носить стало некому.
Источник:
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Современные историки этим тоже занимаются?
...и вступили в Едро.
Да там почти все спонсоры, которых находил ворошилов, были из "новых русских". Кстати, мочили их часто, так что спонсоры все время менялись
Интересно, что лицо Сонета стал лицом одного из банка Прикольно было его видеть сперва рекламирующего Сонет, затем некий банк...
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