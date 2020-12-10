Откуда в 90-х появилась мода на малиновые пиджаки

Однако, как появился этот стереотип? Почему именно малиновый цвет так полюбился богачам молодой России?

Занимательная история

У современных историков нет единого ответа на вопрос, как именно возникла мода на малиновые пиджаки.

Существует сразу три версии, объясняющие своеобразный вкус "воротил" XX века.

Пиджак от "Версаче"

Считается, впервые малиновые пиджаки продемонстрировали модельеры Versace. Произошло это знаменательное событие в 1992 году на "Неделе высокой моды" в Париже.

Яркий красный пиджак в сочетании со строгими темно-серыми брюками произвел фурор среди собравшейся публики и немедленно перекочевал в гардероб французской богемы.