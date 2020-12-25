Человек из несуществующей страны

После определенных проверок удалось установить, что документ мужчины не является поддельным. Правда, сотрудников заставила усомниться всего одна строчка, где указано государство, которое выдало удостоверение, — Тауред.



Мужчина утверждал, что эта страна существует уже примерно тысячу лет. При этом он без каких-либо колебаний указал ее местонахождение на карте. Неизвестное нам государство оказалось расположено на европейском континенте, прямо на месте Андорры, которой, кстати, однажды правил русский иммигрант. Кстати, увидев, что его страны нет на карте там, где она должна быть, путешественник был очень удивлен.



Работники аэропорта были в недоумении и пытались убедить мужчину в том, что его страны не существует, но тот стоял на своем, утверждая, что она реальна и что он прилетел в Японию именно оттуда. Сотрудники сочли, что человек не подавал признаков сумасшествия, причем его документы были подлинны, но загадка со страной приводила в замешательство.