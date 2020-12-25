Человек из несуществующей страны

В 1954 году в международном аэропорту Токио сотрудниками был задержан мужчина, который не намеревался нарушать закон и привлекать к себе внимание.
У стойки регистрации он всего лишь предоставил паспорт, который был выдан страной, которой нет на карте.
Гражданин неизвестной страны
После определенных проверок удалось установить, что документ мужчины не является поддельным. Правда, сотрудников заставила усомниться всего одна строчка, где указано государство, которое выдало удостоверение, — Тауред.
Мужчина утверждал, что эта страна существует уже примерно тысячу лет. При этом он без каких-либо колебаний указал ее местонахождение на карте. Неизвестное нам государство оказалось расположено на европейском континенте, прямо на месте Андорры, которой, кстати, однажды правил русский иммигрант. Кстати, увидев, что его страны нет на карте там, где она должна быть, путешественник был очень удивлен.
Работники аэропорта были в недоумении и пытались убедить мужчину в том, что его страны не существует, но тот стоял на своем, утверждая, что она реальна и что он прилетел в Японию именно оттуда. Сотрудники сочли, что человек не подавал признаков сумасшествия, причем его документы были подлинны, но загадка со страной приводила в замешательство.
Мужчина утверждал, что эта страна существует уже примерно тысячу лет. При этом он без каких-либо колебаний указал ее местонахождение на карте. Неизвестное нам государство оказалось расположено на европейском континенте, прямо на месте Андорры, которой, кстати, однажды правил русский иммигрант. Кстати, увидев, что его страны нет на карте там, где она должна быть, путешественник был очень удивлен.
Работники аэропорта были в недоумении и пытались убедить мужчину в том, что его страны не существует, но тот стоял на своем, утверждая, что она реальна и что он прилетел в Японию именно оттуда. Сотрудники сочли, что человек не подавал признаков сумасшествия, причем его документы были подлинны, но загадка со страной приводила в замешательство.
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Турист родом из другого измерения
Не зная, как поступить с туристом, работники аэропорта решили поселить его в гостинице, дверь заблокировать и поставить охрану. Однако на утро в номере никого не оказалось. Таинственным образом исчез не только сам мужчина, но и все его вещи и документы.
Как путешественнику удалось выбраться из номера, осталось неизвестно, так как через дверь он не выходил, а балкона в комнате не было. Исчезновение загадочного путника оказалось так же покрыто мраком, как и любые данные о его государстве Тауред.
Как путешественнику удалось выбраться из номера, осталось неизвестно, так как через дверь он не выходил, а балкона в комнате не было. Исчезновение загадочного путника оказалось так же покрыто мраком, как и любые данные о его государстве Тауред.
Одна из версий, объясняющая эту ситуацию, все больше находит отклик в сердцах людей. По, естественно, неподтвержденной информации, мужчина каким-то образом оказался в токийском аэропорту, перескочив границу измерений. Возможно, что в параллельной Вселенной он действительно жил в стране под названием Тауред.
А каковы ваши предположения?
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Метки: интересно истории люди путешествия страны удивительно фото
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