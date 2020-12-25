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Человек из несуществующей страны

Человек из несуществующей страны (4 фото)

Автор:
25 декабря 2020 10:28
Сообщество : Истории
Метки: интересно   истории   люди   путешествия   страны   удивительно   фото   
741
4
В 1954 году в международном аэропорту Токио сотрудниками был задержан мужчина, который не намеревался нарушать закон и привлекать к себе внимание.
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Метки: интересно   истории   люди   путешествия   страны   удивительно   фото   
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17  комментариев
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2k
Vladimir Taranovich 52 минуты назад
ну, проскочил между измерениями...с кем не бывает. Слава богу выбрался.
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3k
au3 8 минут назад
Продвинутый такой паспортик для 1954. Машиночитаемая зона в 80ых стала появляться. Да и код гражданства там GBR :) И какие там маяки в Андоре ....
Продвинутый такой паспортик для 1954. Машиночитаемая зона в 80ых стала появляться. Да и код гражданства там GBR :) И какие там маяки в Андоре ....
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12k
Patmaz 17 минут назад
Человек из несуществующей страны
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9k
KOSTELLO 23 минуты назад
Т.е. в Японию он прилетел на самолете, а из закрытой комнатф выбрался самостоятельно?
Во дает.....
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1k
Мистер Фикс Полчаса назад
В моем детстве неподалеку от нас тоже жил генерал мира. Каждые полгода ездил на конференции с такими же... в психушку в Люблино
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18k
SerGProS 38 минут назад
Человек из несуществующей страны
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9k
котегRUS 46 минут назад
осталось сообразить где стоит этот маяк..

осталось сообразить где стоит этот маяк..
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7k
Агент Безопасной Национальности 49 минут назад
Дата рождения 11.09.88, дата выдачи паспорта 16.07.50.
Даже директор Рен-ТВ в акуе...

Дата рождения 11.09.88, дата выдачи паспорта 16.07.50. Даже директор Рен-ТВ в акуе...
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3k
KonstantinLeirov Агент Безопасной Национальности 45 минут назад
Да нее, дата рождения 1888, в 1950 смена документа по возрасту)
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7k
Агент Безопасной Национальности KonstantinLeirov Полчаса назад
Тогда тем более в акуе от того, как он в таком возрасте выглядит на фото
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7k
Клёст 51 минуту назад
А в чём выражалась (заключалась, проявлялась, обнаруживалась, отражалась, проступала, давала о себе знать...) подлинность документов?
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3k
ezhik 52 минуты назад
"....что документ мужчины не является поддельным." как это можно было определить? страны то такой нет, по каким признакам они поняли, что это не подделка?
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16k
SolomonA 53 минуты назад
Почему у него на фото в паспорте закрыты глаза? Чтоб труп опознать? Или фотографировали спящего?
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18k
SerGProS SolomonA 46 минут назад
От вспышки зажмурился
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16k
SolomonA SerGProS 44 минуты назад
"Зажмурился" в жаргонном смысле?
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9k
котегRUS 59 минут назад
автор... правильно будет не паспорт, а мультипаспорт

автор... правильно будет не паспорт, а мультипаспорт
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