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Находки, сделанные при помощи металлоискателя

Находки, сделанные при помощи металлоискателя (16 фото)

Автор:
16 мая 2021 08:28
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: интересно   металлодетектор   металлоискатель   фото   хобби   человек   
1804
16
Многие из нас мечтали или мечтают найти клад, но для большинства мечта остается только мечтой. А некоторые люди приобретают металлодетекторы и отправляются в поля на поиски.
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Метки: интересно   металлодетектор   металлоискатель   фото   хобби   человек   
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41k
parallax 59 минут назад
Хорошо, что копаючи колечко не зацепил.
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8k
Андрей Ма-С 19 минут назад
народ у всех норм грузятся фишки?
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