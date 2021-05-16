Находки, сделанные при помощи металлоискателя

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Многие из нас мечтали или мечтают найти клад, но для большинства мечта остается только мечтой. А некоторые люди приобретают металлодетекторы и отправляются в поля на поиски.
Мы редко задумываемся о том, что ходим по целой горе мелких и крупных сокровищ, которая прячется прямо у нас под ногами. Обнаружить их могут или археологи, или счастливые обладатели металлодетекторов. Помимо монеток, колец и цепочек прошлых лет, в земле можно найти и более древнее артефакты, а также необычные вещи вроде мотоцикла или фигурки Сквидварда.
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13. Серебряная брошка, которая пролежала в земле 400 лет, а теперь снова используется по назначению
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