Находки, сделанные при помощи металлоискателя

Мы редко задумываемся о том, что ходим по целой горе мелких и крупных сокровищ, которая прячется прямо у нас под ногами. Обнаружить их могут или археологи, или счастливые обладатели металлодетекторов. Помимо монеток, колец и цепочек прошлых лет, в земле можно найти и более древнее артефакты, а также необычные вещи вроде мотоцикла или фигурки Сквидварда.