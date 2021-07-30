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16 звезд, которые изменили знаменитым партнерам с персоналом

16 звезд, которые изменили знаменитым партнерам с персоналом (17 фото)

Автор:
30 июля 2021 08:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звездные пары   звезды   знаменитости   измена   развод   шоу бизнес   
1386
17

Ни для кого не секрет, что некоторые из самых выдающихся голливудских звезд были замечены в измене. И хотя некоторые из этих интрижек привели к многолетним бракам, есть и другие, которые были столь же быстротечными, сколь разрушительными. Всем знакомы истории, как коллеги по фильму завязали роман съемочной площадке, но, похоже, звезды нередко связываются и с прислугой...

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Метки: голливуд   звездные пары   звезды   знаменитости   измена   развод   шоу бизнес   
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5  комментариев
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5k
Robin 13 минут назад
По поводу Дианы тоже поговаривают, что поход "налево" был с последствиями.)
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3k
Margo 3 минуты назад
А кем Кабаева работала в доме Путиных?!
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568
manul74 7 минут назад
Шварц что ли бухой был чтобы засунуть в такую кобылу? При желании все красавицы мира его... а он в какую то низкорослую прислугу поцепил... Хотя пацан получился норм.
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11
lena_mafia 16 минут назад
Арни - тормоз
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
А что может пойти не так когда в доме состоятельного человека появляется молодой обслуживающий персонал?
Что может пойти не так когда ты молодой идешь работать в дом богатого человека?
Все все понимают. Одни идут в услужение в надежде захомутать богатого.
А богатый получить домашнюю прислугу которая оказывает услуги вне прайса.
Все довольны. Только фициальным супругам надо держать ухо востро, да только это не всегда удается.
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