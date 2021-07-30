16 звезд, которые изменили знаменитым партнерам с персоналом

Ни для кого не секрет, что некоторые из самых выдающихся голливудских звезд были замечены в измене. И хотя некоторые из этих интрижек привели к многолетним бракам, есть и другие, которые были столь же быстротечными, сколь разрушительными. Всем знакомы истории, как коллеги по фильму завязали роман съемочной площадке, но, похоже, звезды нередко связываются и с прислугой...
В 2012 году Хайди и Сил подтвердили, что разводятся после семи лет брака. И когда Хайди моментально сошлась со своим телохранителем, Мартином Кристеном, и рассказала об их новых отношениях всему миру, мир, мягко говоря, удивился. Позже Сил утверждал, что Хайди «прелюбодействовала с прислугой» еще во время их брака, после чего в голливудских кругах еще охотнее заговорили о ее неверности. Хайди и Мартин встречались два года, прежде чем расстались.
Ребекка Лоос работала на Бекхэма в 2003 году, и хотя ее уволили всего через несколько месяцев, она продала свою историю прессе. Девушка утверждала, что у нее были отношения с Дэвидом во время его брака с Викторией, и что они встречались за ее спиной в течение четырех месяцев. Хотя Дэвид назвал это утверждение «смехотворным», он не стал предпринимать никаких юридических действий против Лоос.
Итан Хоук и Ума Турман познакомились на съемках фильма «Гаттака» в 1996 году и влюбились. Они поженились в 1998 году и позже у них родились двое детей. Будучи занятыми актерами, они наняли няню по имени Райан Шохьюз, чтобы та присматривала за их детьми. Однако, когда Ума и Итан разошлись в 2003 году, начали ползти слухи, что у Итана был роман с Райан. Само собой, слухи не утихли, когда актер начал официально встречаться с бывшей няней и женился на ней в 2008 году. Итан всегда отрицал, что изменял Уме, но, по его словам: «У людей такой детский взгляд на моногамию и верность… вместо того чтобы признать, что наш вид не моногамен».
4. Тарек Эль Мусса начал встречаться с няней через четыре месяца после развода, но отрицает факт измены
Всего через четыре месяца после того, как ведущие шоу «Игра вслепую» Тарек и Кристина расстались, Тарек начал встречаться с 23-летней няней Алиссой Логан, которая раньше работала на их семью. Ходили слухи, что они крутили роман, когда Тарек все еще был со своей женой, но он отрицал факт пересечения отношений.
Хотя Бен отрицал, что изменял Дженнифер с няней, Кристин Узуниан рассказала прессе о том, что якобы произошло в этом звездном любовном треугольнике. Она утверждает, что в 2015 году ее попросили провести отпуск с семьей на Багамах, чтобы присмотреть за детьми, но в итоге она проводила больше времени с самим Беном. Она даже рассказала о тайных утехах в душе и о том, что Дженнифер начала подозревать их в близости во время этой поездки.
Когда пошли слухи о романе Гэвина с 20-летней няней из австралии, новости о расставании пары приобрели больше смысла. Минди Манн работала на семью в течение трех лет, когда пошли слухи, и, судя по всему, скандал достиг апогея, когда другая их няня нашла откровенные фотографии и переписку между Минди и Гэвином.
Билл Клинтон навсегда останется в истории как 42-й президент Соединенных Штатов, но он также вошел в историю как второй президент, покинувший пост в результате импичмента. Монике было 22, когда начался ее роман с Биллом Клинтоном, и хотя они оба изначально отрицали обвинения, Моника позже представила доказательства их близости. После этого президент был вынужден отказаться от своих знаменитых слов «У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной» и признать, что у него были «недопустимые физические отношения» со стажеркой. Все это время Хилари Клинтон поддерживала своего мужа.
Джуд и Сиенна обручились в 2004 году, тогда же актер нанял няню Дейзи присматривать за его детьми. Но, как оказалось, на этом ее обязанности не заканчивались, поскольку вскоре разошлись слухи об их романе с актером, и Дейзи уволили. Позже няня сказала: «Я была очень расстроена тем, как меня уволили с работы… Мне казалось, что Джуд должен был побороться за меня».
Если вы знаете что-нибудь о Джеймсе Кэмероне, то наверняка знаете, что он женат на Сьюзи Эмис с 2000 года. Но до этого он был женат на Линде Хэмилтон, и, по слухам, эти романы в какой-то момент пересеклись. Линда утверждала, что ее бывший муж изменил ей с актрисой Сьюзи Эмис, когда они снимали «Титаник». Хотя Сюзи не была няней или телохранителем, у нее была небольшая роль в фильме, так что, по факту, она все же работала на него. Этот роман в конечном итоге закончился разводом Джеймса и Линды Гамильтон – для Линды это наверняка была неприятная ситуация, но зато она получила 50 миллионов долларов в результате бракоразводного процесса.
Поклонники «Фрейзера» знают Келси Грэммера как актера, но для поклонников «Настоящих домохозяек Беверли-Хиллз» он навсегда останется бывшим мужем Камиллы Грэммер. В настоящее время он женат на Кейти Уолш, с которой сошелся сразу после развода с Камиллой. Кейти работала бортпроводницей, когда они познакомились, и, похоже, она моментально его покорила. Настолько, что они шесть месяцев крутили роман, когда актер еще был женат на Камилле. Келси признался, что они провели вместе «волшебную ночь» в Лондоне, когда встретились, и что их физическая и эмоциональная близость продолжалась, пока он наконец не решил уйти от жены.
Легендарный Арнольд не просто закрутил роман с домработницей, а стал отцом ее ребенка. Эта новость увидела свет в 2011 году, сразу после того, как 25-летний брак актера с Марией Шрайвер подошел к концу. Мария не знала, что муж крутил роман в их собственном доме, и, похоже, сам Арнольд не знал, что у него есть ребенок. Говорят, ему потребовалось около семи или восьми лет, чтобы понять, что сын его домработницы Милдред Патрисии «Пэтти» Баэна подозрительно на него похож. Тогда актер сложил два и два и понял, что у его секрета оказались весьма очевидные последствия.
Робин женился на своей первой жене Валери Веларди в 1978 году, но этот брак распался, когда она заявила, что у актера были романы с несколькими женщинами, включая их няню, Маршу Гарсес. Робин и Валери развелись, а Робин и Марша поженились в 1989 году и прожили в браке до 2010 года.
13. У принцессы Дианы был роман с инструктором по верховой езде, пока Чарльз тайно встречался с Камиллой
Говорят, что Диана и Джеймс Хьюитт были вместе несколько лет, о чем никто не знал. Его наняли, чтобы научить ее ездить верхом, но мать Джеймса рассказала, что они часто наведывались в ее дом после уроков, чтобы пошалить. В прессе начали циркулировать слухи о романе, но обе стороны категорически отрицали все обвинения. Конечно теперь мы знаем, что Чарльз и Диана все равно продержались недолго.
14. Мел Би утверждает, что Стивен Белафонте устроил брак для их няни, чтобы они могли продолжить роман
Во время бракоразводного процесса бывшая участница Spice Girls Мел утверждала, что ее бывший муж устроил фиктивный брак для их немецкой няни Лоррейн Жиль. Якобы он сделал это для того, чтобы удержать ее в США, чтобы они могли продолжить свой роман за спиной певицы. Мало того, Мел также утверждала, что Стивен обрюхатил их няню. Однако Стивен все отрицал и назвал обвинения «возмутительными и необоснованными».
Пара расторгла помолвку, когда выяснилось, что у Фьючера был роман с Тириной Ли, которую рэпер нанял в качестве своего стилиста. Что еще хуже, Сиара узнала об этом не от него. До нее дошли слухи, которые потрясли и «унизили» ее, и в конце концов она потребовала жениха объясниться. Учитывая, что они расстались, можно смело предположить, что он во всем признался.
Эх, вернуться бы в те старые добрые времена, когда Бритни и Джастин разгуливали по красной ковровой дорожке в парных джинсовых нарядах. Много воды утекло с тех пор, и, как мы все прекрасно знаем, звездная пара распалась. Если верить Джастину, это произошло из-за романа Бритни с ее хореографом, Уэйдом Робсоном. Хотя Бритни никогда не комментировала этот слух, Джастин подлил масла в огонь, снова обвинив ее в обмане довольно изощренным способом.Для съемок в клипе «Cry Me A River» он нанял актрису, удивительно похожую на поп-принцессу. Хотя не так давно Джастин извинился перед Бритни за то, как вел себя с ней в те годы, вряд ли пара воссоединится в ближайшее время.
Источник:
- Брэд Питт все-таки будет отцом
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- В любом месте, кому угодно: автограф-сессии Мэрилин Монро
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Что может пойти не так когда ты молодой идешь работать в дом богатого человека?
Все все понимают. Одни идут в услужение в надежде захомутать богатого.
А богатый получить домашнюю прислугу которая оказывает услуги вне прайса.
Все довольны. Только фициальным супругам надо держать ухо востро, да только это не всегда удается.