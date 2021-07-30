16 звезд, которые изменили знаменитым партнерам с персоналом

Если вы знаете что-нибудь о Джеймсе Кэмероне, то наверняка знаете, что он женат на Сьюзи Эмис с 2000 года. Но до этого он был женат на Линде Хэмилтон, и, по слухам, эти романы в какой-то момент пересеклись. Линда утверждала, что ее бывший муж изменил ей с актрисой Сьюзи Эмис, когда они снимали «Титаник». Хотя Сюзи не была няней или телохранителем, у нее была небольшая роль в фильме, так что, по факту, она все же работала на него. Этот роман в конечном итоге закончился разводом Джеймса и Линды Гамильтон – для Линды это наверняка была неприятная ситуация, но зато она получила 50 миллионов долларов в результате бракоразводного процесса.