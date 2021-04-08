FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 2359 постов • 828 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
LongFishki Решение уйгурского вопроса: как в Китае "перевоспитывают" мусульман

Решение уйгурского вопроса: как в Китае "перевоспитывают" мусульман (12 фото)

Автор:
08 апреля 2021 21:26
Сообщество : Политика
Метки: longfishki   СиЦзиньпин   винни-пух   китай   лагеря   мусульмане   партия   уйгуры   
846
12
Как Китай превратил целый регион с многомиллионным населением в режимный объект с уникальной системой слежки и построил "центры перевоспитания" для мусульман, куда можно загреметь на 10 лет за хиджаб или запрещённое приложение для телефона.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: longfishki   СиЦзиньпин   винни-пух   китай   лагеря   мусульмане   партия   уйгуры   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Александр Полчаса назад
Одно то, что на стороне уйгуров запад, это уже говорит что вся их деятельность скомпрометирована.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
108
Племянник Путина 3 минуты назад
много чести врагам народа. вероятней всего, просто отрабатывают модель будущего города
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
925
Григорий Бабкин 10 минут назад
Включите логику. Тратить кучу бабла, как описывают пиндосы в этой статейке, на лагеря для недовольных, содержать их, когда проще всего и дешевле их убить. Как это сделали с индейцами в пиндостане. Примерно та же фигня, как травить боевыми ядами, предназначенными для уничтожения военизированных группировок противника, какого-то педика. Причём недотравить. Нонсенс. Ну ладно в пиндостане неграм втирать эту хрень, но люди с мозгами должны уметь ими пользоваться. Автор явный Мойша.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
4k
33k
Антон 23 минуты назад
Все правильно китайцы делают, поэтому и не повторили путь СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Dima Полчаса назад
Меня забавляют мусульмане, когда например какой то известный человек негативно что то скажет об Исламе, взять например слова Эмануэля Макрона после убийства учителя, где он раскритиковал радикальный ислам - тут же куча муслимов высыпало на улицы, к мечетям в знак протеста. Хабиб, Кадыров, и другие тоже критиковали Макрона. А когда когда китайцы писдят мусульман, размещая их в гетто, то почему то баратья мусульмане молчат.тв тряпочку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
530
VOX Dima 21 минуту назад
Китай имеет другую внутреннюю политическую систему. Какие там вообще, к чёрту, должны быть верующие? Официальный Китай всё правильно делает и ни у кого не должно быть никаких претензий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
206
Показать ещё
Химические задачки, которые теперь решаются иначе Химические задачки, которые теперь решаются иначе Купание красного председателя: история рекордного заплыва Мао Цзэдуна Купание красного председателя: история рекордного заплыва Мао Цзэдуна В Китае рушат мечети В Китае рушат мечети Китайские чиновники заставили мусульман есть свинину Китайские чиновники заставили мусульман есть свинину 10 увлекательных фактов обо всём на свете 10 увлекательных фактов обо всём на свете Почему азиаты постоянно носят маски Почему азиаты постоянно носят маски
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

189962



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Черный юмор с нотками расизма, который не должен был никого задеть и оскорбить
3
102
Черный юмор с нотками расизма, который не должен был никого задеть и оскорбить
10 неожиданных фактов о Чарли Чаплине
4
47
10 неожиданных фактов о Чарли Чаплине
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кем были берендеи
0
2
Кем были берендеи
Куда поехать на майские праздники в 2021 году
0
5
Куда поехать на майские праздники в 2021 году
Поразительные факты о подвиге людей, которые не дали врагу сравнять Москву с землей (8 фото + 1 видео)
Поразительные факты о подвиге людей, которые не дали врагу сравнять Москву с землей (8...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#кино#Разное#в мире#китай#фильм#неожиданно#СССР
#Юмор#интересно#люди#факты#природа#музыка#прикольные#искусство#отдых#фотографии
#прикол#подборка#животные#сша#картинки#знаменитости#Россия#истории#смешные#фильмы

На что жалуетесь?

Вернуться