Позиция китайских сторонников того, что в Синцзяне строят не концлагеря, а действительно "центры профессионально-технического образования", примерно такая: "А вы докажите, что не центры". Свидетельства выживших они не принимают, говорят, что это распространяют враги народа. Вот, к примеру, твит одного "гордого китайцы, противника западной пропаганды". Он попросил за вознаграждение предоставить доказательства геноцида уйгуров, чтобы поставить точку в спорах. Позже он увеличил призовой фонд и отчитался, что за день так никто и не откликнулся на его призыв. А действительно, как это доказать, если из региона и из лагерей практически невозможно выбраться, а каждый шаг внутри региона отслеживается? Одно можно сказать точно, это будет также сложно, как доказать, что жители КНДР не так уж и счастливы, как может показаться на первый взгляд.