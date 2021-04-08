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Как Китай превратил целый регион с многомиллионным населением в режимный объект с уникальной системой слежки и построил "центры перевоспитания" для мусульман, куда можно загреметь на 10 лет за хиджаб или запрещённое приложение для телефона.
Недавно в США заговорили о бойкоте зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты будут обсуждать возможность бойкота со своими союзниками. При этом в национальном олимпийском комитете США выступили против бойкота. Бойкотировать главное спортивное мероприятие призывают Канада, Норвегия и несколько десятков различных правозащитных организаций по всему миру. Почему же Запад хочет лишить своих спортсменов Олимпиады?
Всё дело в лагерях или центрах перевоспитания для уйгуров на севере Китая. Эта тема периодически всплывает в СМИ последние несколько лет. Правозащитники всего мира, ООН и другие важные и влиятельные организации всего мира постоянно выражают обеспокоенность по этому поводу, но КПК продолжает всё туже и туже затягивать гайки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), всеми силами переделывая мусульман в китайцев.
Всё дело в лагерях или центрах перевоспитания для уйгуров на севере Китая. Эта тема периодически всплывает в СМИ последние несколько лет. Правозащитники всего мира, ООН и другие важные и влиятельные организации всего мира постоянно выражают обеспокоенность по этому поводу, но КПК продолжает всё туже и туже затягивать гайки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), всеми силами переделывая мусульман в китайцев.
Уйгуры - тюркский народ, исповедующий ислам. 10 млн уйгуров (всего их примерно 12 млн) проживают в провинции Синьцзян. Это самый непростой и конфликтный регион в Китае.
Когда-то у уйгуров было своё государство, оно было завоёвано китайцами в середине XVIII века. С тех пор в регионе регулярно происходят восстания уйгуров, которые жестоко подавляются китайцами. В XVIII-XIX вв. было девять восстаний уйгуров, в XX веке до вхождения Синьцзяна в состав КНР - шесть восстаний.
В период наихудших отношений с коммунистическим Китаем во второй половине XX века СССР пытался наладить подпольную уйгурскую сеть, которая бы действовала в тылу врага на случай нападения Китая на Советский Союз. Когда Союз развалился, и центральноазиатские республики получили независимость, уйгурцы тоже захотели получить независимость от Китая и возродить Уйгурстан. Но компартия не собирается давать уйгурцам независимость и планирует навсегда отбить у них это желание.
Когда-то у уйгуров было своё государство, оно было завоёвано китайцами в середине XVIII века. С тех пор в регионе регулярно происходят восстания уйгуров, которые жестоко подавляются китайцами. В XVIII-XIX вв. было девять восстаний уйгуров, в XX веке до вхождения Синьцзяна в состав КНР - шесть восстаний.
В период наихудших отношений с коммунистическим Китаем во второй половине XX века СССР пытался наладить подпольную уйгурскую сеть, которая бы действовала в тылу врага на случай нападения Китая на Советский Союз. Когда Союз развалился, и центральноазиатские республики получили независимость, уйгурцы тоже захотели получить независимость от Китая и возродить Уйгурстан. Но компартия не собирается давать уйгурцам независимость и планирует навсегда отбить у них это желание.
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Один из самых кровавых конфликтов в регионе случился в 2009 году. Тогда на одном из предприятий по производству игрушек произошла массовая драка между китайцами и уйгурами. В результате драки 2 уйгура скончались. Спустя несколько дней после драки, 5 июля 2009 года, уйгуры вышли на массовую акцию протеста против притеснения местного населения. Протесты переросли в беспорядки, когда китайская милиция открыла огонь по митингующим. В "инциденте 5 июля" погибло более 200 человек. Китайские власти заявили, что протест был спровоцирован из-за рубежа. Часто Китай называет виновником любых беспорядков в Синьцзяне движение за независимость Восточного Туркестана. Это движение возникло после завоевания Уйгурстана Цинской империей в XVIII и действует по сей день. Штаб движения располагается в Германии.
В августе 2009 года 200 человек были арестованы за разжигание июльских беспорядков. 17 из них были казнены, остальные надолго отправились в тюрьму.
В августе 2009 года 200 человек были арестованы за разжигание июльских беспорядков. 17 из них были казнены, остальные надолго отправились в тюрьму.
После "инцидента 5 июля", чтобы впредь не произошло нового взрыва народного гнева, КПК доверила регион мягкому и либерально настроенному руководителю. В начале 2010-х уйгурами было совершено несколько террористических актов, в частности в 2014 году на площади Тяньаньмэнь в самом центре Пекина. В 2016 году, чтобы нового взрыва народного гнева уж точно не произошло, Си Цзиньпин доверил СУАР жёсткому руководителю Чэнь Цюаньго, прозванному за методы управления "железным Чэнем". Си дал Чэню наказ действовать беспощадно и не допустить новых терактов.
Благодаря реформам нового хозяина Синьцзяня, списанным из книжки Оруэлла "1984", правозащитники и обратили пристальное внимание на положение уйгуров. Вот что было сделано при "железном Чэне":
- Значительно вырос штат полицейских. В Синьцзяне полицейские участки стоят через каждые 500 метров;
- Значительно увеличено количество камер слежения. Нигде в мире нет так много камер слежения, как в Китае, и нигде в Китае нет так много камер, как в Синьцзяне (там за 10 тыс. жителей наблюдает столько устройств, сколько в остальном Китае за несколькими миллионами);
- Город разбит на блоки. Чтобы перейти из одного блока в другой, надо преодолеть КПП;
Благодаря реформам нового хозяина Синьцзяня, списанным из книжки Оруэлла "1984", правозащитники и обратили пристальное внимание на положение уйгуров. Вот что было сделано при "железном Чэне":
- Значительно вырос штат полицейских. В Синьцзяне полицейские участки стоят через каждые 500 метров;
- Значительно увеличено количество камер слежения. Нигде в мире нет так много камер слежения, как в Китае, и нигде в Китае нет так много камер, как в Синьцзяне (там за 10 тыс. жителей наблюдает столько устройств, сколько в остальном Китае за несколькими миллионами);
- Город разбит на блоки. Чтобы перейти из одного блока в другой, надо преодолеть КПП;
- На КПП полицейские не только проверяют содержимое сумки и документы, но и сканируют сетчатку глаза. Сканируют сетчатку также при входе в магазин, торговый центр, на автозаправках и т.д.;
- В базе данных полиции хранятся фото всех жителей. При помощи этой базы и нейросети работает система распознавания лиц (такую систему для борьбы с преступностью Китай безвозмездно передал Эквадору). Система слежения может пометить человека как подозрительного, даже если он отклонился от своего обычного маршрута дом-работа;
- На каждый зарегистрированный в регионе автомобиль устанавливается датчик геолокации;
- У полицейских патрулей и на КПП есть анализаторы мобильного контента. Любого прохожего могут попросить показать телефон, и с помощью устройства определить наличие запрещённых приложений (например, VPN или приложения с мусульманскими молитвами);
- В базе данных полиции хранятся фото всех жителей. При помощи этой базы и нейросети работает система распознавания лиц (такую систему для борьбы с преступностью Китай безвозмездно передал Эквадору). Система слежения может пометить человека как подозрительного, даже если он отклонился от своего обычного маршрута дом-работа;
- На каждый зарегистрированный в регионе автомобиль устанавливается датчик геолокации;
- У полицейских патрулей и на КПП есть анализаторы мобильного контента. Любого прохожего могут попросить показать телефон, и с помощью устройства определить наличие запрещённых приложений (например, VPN или приложения с мусульманскими молитвами);
- В Синьцзяне нельзя просто так купить нож. Если человек покупает нож в магазине, то на лезвии лазером гравируется QR-код, содержащий информацию о владельце. Ножи в ресторанах и кафе прикреплены к столам;
- В регионе реализуется программа "диспансеризация для всех". Под видом этой действительно полезной программы у жителей без их ведома забирают образцы ДНК;
- У жителей изъяты заграничные паспорта;
- У жителей изъяты учебники по истории, выпущенные до 2009 года;
- В регионе действует система социальных кредитов, от которых зависит социальное положение жителя. Добропорядочные граждане получают баллы, которые дают им различные преимущества в повседневной жизни. А с нарушителей снимают баллы, и камеры слежения начинают наблюдать за ними особо пристально.
На слежку и обеспечение безопасности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе тратятся колоссальные деньги (при этом сам регион бедный и с высоким уровнем безработицы). Стоит отметить, что это дало свои результаты - с 2016 года в регионе не было крупных инцидентов.
- В регионе реализуется программа "диспансеризация для всех". Под видом этой действительно полезной программы у жителей без их ведома забирают образцы ДНК;
- У жителей изъяты заграничные паспорта;
- У жителей изъяты учебники по истории, выпущенные до 2009 года;
- В регионе действует система социальных кредитов, от которых зависит социальное положение жителя. Добропорядочные граждане получают баллы, которые дают им различные преимущества в повседневной жизни. А с нарушителей снимают баллы, и камеры слежения начинают наблюдать за ними особо пристально.
На слежку и обеспечение безопасности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе тратятся колоссальные деньги (при этом сам регион бедный и с высоким уровнем безработицы). Стоит отметить, что это дало свои результаты - с 2016 года в регионе не было крупных инцидентов.
Китайские власти мотивируют превращение региона в режимный объект противодействием экстремизму. Помимо тотального контроля над действиями жителей Синьцзяня в планы КПК входит получение тотального контроля над их мыслями. Мысли у уйгуров должны быть о коммунистической партии Китая, поэтому ислам, который исповедуют уйгуры, под строжайшим запретом. В рамках борьбы с религиозностью уйгуров отправляют в лагеря перевоспитания. Об этих лагерях мир узнал ещё до прихода к власти Чэня. Но при "железном" первом секретаре их количество увеличилось во много раз. Китайцы официально отрицают, что в лагеря перевоспитания незаконно отправляют мусульман уйгуров лишь за то, что они мусульмане. "Цель перевоспитания - изгнать из головы мысли о религиозном экстремизме и насильственном терроризме, а также вылечить идеологические болезни. Если обучение не работает, мы продолжаем предоставлять бесплатное образование, пока ученики не достигнут удовлетворительных результатов и не закончат обучение", - заявило Синьцзянское отделение Коммунистической молодежной лиги Китая в 2017 году. Представитель КНР в ООН объяснил, что в синьцзянских лагерях содержатся исключительно мелкие правонарушители. Пекин также называет лагеря "центрами профессионально-технического образования".
О том, как содержат в лагерях "студентов", мы можем судить лишь по рассказах прошедших через лагеря уйгуров. Они рассказывают, что в лагере можно оказаться за ношение хиджаба и даже длинного платья, за совершение намаза, за соблюдение рамадана, за запись молитв в mp-3 плеере, за наличие Корана в личной библиотеке или его электронной версии в смартфоне.
Об условиях содержания и методах перевоспитания бывшие заключённые, которым после отсидки удалось сбежать (как правило, сначала в соседний Казахстан, а оттуда в другие страны), рассказывают ужасные истории. Просмотр пропагандистских фильмов, изучение китайского языка - это самые безобидные методы в синцзянских лагерях. А вот пытки током, групповое изнасилование охранниками, избиения и прилюдное унижение, принудительная стерилизация - это уже методы нацистских концлагерей. "Бывшие заключённые заявляют, что принудительное кормление свининой - самое распространённое наказание в лагерях", - гласит подзаголовок статьи выше. Ниже указано, что в апреле 2020 года правительство Синьцзяня заключило сделку на строительство свинофермы для производства свинины для местного потребления, и это в регионе, где 90% жителей мусульмане-уйгуры.
Об условиях содержания и методах перевоспитания бывшие заключённые, которым после отсидки удалось сбежать (как правило, сначала в соседний Казахстан, а оттуда в другие страны), рассказывают ужасные истории. Просмотр пропагандистских фильмов, изучение китайского языка - это самые безобидные методы в синцзянских лагерях. А вот пытки током, групповое изнасилование охранниками, избиения и прилюдное унижение, принудительная стерилизация - это уже методы нацистских концлагерей. "Бывшие заключённые заявляют, что принудительное кормление свининой - самое распространённое наказание в лагерях", - гласит подзаголовок статьи выше. Ниже указано, что в апреле 2020 года правительство Синьцзяня заключило сделку на строительство свинофермы для производства свинины для местного потребления, и это в регионе, где 90% жителей мусульмане-уйгуры.
По приблизительной оценке специалистов, за последние годы через уйгурские лагеря прошло более 1 млн человек.
Парламенты Нидерландов и Канады в 2021 году назвали политику Китая по отношению к уйгурам "геноцидом". Общественные организации и западные СМИ сравнивают синцзянские "школы перевоспитания" с "нацистскими концлагерями". Против Китая вводят санкции, в китайские посольства одна за одной приходят ноты протеста. А труд заключённых школ/лагерей тем временем используется на фабриках и заводах западных компаний, среди которых Apple, BMW, Nike, Samsung, Sony, Volkswagen и пр. В докладе Australian Strategic Policy Institute на тему активного использования труда заключённых на предприятиях западных компаний отмечается, что сами компании, вероятно, об этом не знали, но это не точно.
Парламенты Нидерландов и Канады в 2021 году назвали политику Китая по отношению к уйгурам "геноцидом". Общественные организации и западные СМИ сравнивают синцзянские "школы перевоспитания" с "нацистскими концлагерями". Против Китая вводят санкции, в китайские посольства одна за одной приходят ноты протеста. А труд заключённых школ/лагерей тем временем используется на фабриках и заводах западных компаний, среди которых Apple, BMW, Nike, Samsung, Sony, Volkswagen и пр. В докладе Australian Strategic Policy Institute на тему активного использования труда заключённых на предприятиях западных компаний отмечается, что сами компании, вероятно, об этом не знали, но это не точно.
"В прошлом году Китай использовал Twitter, Facebook для синьцзянской пропаганды чаще, чем обычно"
Китай, готовясь к Олимпиаде-2022, активно использует соцсети, чтобы замять тему с уйгурами.
Китай, готовясь к Олимпиаде-2022, активно использует соцсети, чтобы замять тему с уйгурами.
В этом им помогают некоторые страны. Например, представители ряда стран в 2019 году посетили "школы перевоспитания" в Синцзяне (среди них дипломаты их Казахстана, Индии, Индонезии, Таджикистана, России). Human Rights Watch назвала этот тур постановкой, дипломаты остались довольны. "В центрах комфортно и хорошо", - сказал представитель Афанистана. "Правительство Китая очень серьезно заботится о своих гражданах", - отметил казах. Румяные обитатели лагерей пели, смеялись и дарили дорогим гостям подарки. Любопытно, в этот необычный "пресс-тур" китайцы не позвали представителей западных стран и правозащитных организаций. Такие показательные туры бывали и раньше, почти 80 лет назад в одной европейской стране.
To put all rumours re #Uyghur's genocide, forced labour and systematic rape to rest. Anyone able to prove any of these claims beyond all reasonable doubt (accepted criminal standard) would get a reward of GBP 10k from our org.— 太郎(Taro) (@taro_taylor) April 6, 2021
Email: info@thelawless.co#Xinjiang
Позиция китайских сторонников того, что в Синцзяне строят не концлагеря, а действительно "центры профессионально-технического образования", примерно такая: "А вы докажите, что не центры". Свидетельства выживших они не принимают, говорят, что это распространяют враги народа. Вот, к примеру, твит одного "гордого китайцы, противника западной пропаганды". Он попросил за вознаграждение предоставить доказательства геноцида уйгуров, чтобы поставить точку в спорах. Позже он увеличил призовой фонд и отчитался, что за день так никто и не откликнулся на его призыв. А действительно, как это доказать, если из региона и из лагерей практически невозможно выбраться, а каждый шаг внутри региона отслеживается? Одно можно сказать точно, это будет также сложно, как доказать, что жители КНДР не так уж и счастливы, как может показаться на первый взгляд.
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