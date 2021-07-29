Куда делась самая крупная в мире фирма звукозаписи- "МЕЛОДИЯ" СССР

В годы своего расцвета, советская фирма "Мелодия" была настолько крупной, что опережала все фирмы звукозаписи США, вместе взятые. Фирма выпускала более ста миллионов штук виниловых пластинок и более 11 млн аудиокассет в год. Пластинки фирмы экспортировались в более чем 90 стран мира.
Заводы грамзаписи выполняли заказы других стран, среди которых крупнейшими были фирмы "Amiga" (ГДР), Supraphon (Чехословакия), "Балкантон" (Болгария), "Muza" (Польша), "Pepita" (Венгрия), "Kansan" (Финляндия).
Звукозаписи тиражировались на 8 заводах. Реализация продукции шла через 35000 торговых точек. Куда же подевалось такое огромное предприятие?
Началом становления отечественной индустрии грамзаписи можно считать открытие завода в селе Апрелевка под Москвой в 1910 году.
Это было первое российское предприятие грамзаписи "полного цикла". Позже аналогичное предприятие открыли в Ногинске, Москве, Киеве и других городах. Так же было много небольших артелей, выпускающих грампластинки мелкими тиражами. Хотя все производители курировались единым госорганом, но фактически они были самостоятельными предприятиями.
В 1964 году было принято решение объединить все заводы грампластинок, студии звукозаписи и сеть реализации в единое предприятие- Всесоюзная Фирма Грамзаписи "Мелодия". Крупных заводов грампластинок было всего 5 (Апрелевский, Рижский, Ленинградский, Ташкентский и Бакинский). Через два года в Тбилиси была создана студия звукозаписи со своим производством пластинок. В 1972 году присоединилась Алма-Атинская студия грамзаписи.
В 1978 году создается самый современный завод грамзаписи- Московский опытный завод «Грамзапись», сокращенно МОЗГ
У фирмы было свое издательство, выпускающее всю необходимую полиграфию, собственный журнал, сеть реализации «пластинки-почтой» по всему СССР.
Реализация продукции звукозаписи осуществлялась через 18 оптовых баз, называемых "Дом грампластинки". Львиная доля продаж шла через предприятия госторговли (65%) и потребкоперации (13%). В крупных городах были фирменные магазины "Мелодия".
В советские времена мы часто возмущались, что в отделах грампластинок нет популярных дисков. Оказывается, фирма "Мелодия" в этом не виновата. Худсовету при фирме выделялась квота в 5%. Такую долю от общего объема выпуска фирма имела право распределять среди новых исполнителей. Остальной объем выпуска (95%) формировался по заявкам торговых организаций.
Квалифицированней всего были работники фирменных магазинов-там заявки составлялись по реальному спросу, а потребители грешили на особое снабжение этих магазинов.
Качеством звукозаписи фирмы "Мелодия" были недовольны меломаны. Только на московском заводе (МОЗГ) удавалось получить отличное качество записи за счет современного оборудования, но это сразу сказывалось на себестоимости. Поэтому такие пластинки продавались дороже остальных.
Впрочем, 99% процентов покупателей продукции фирмы "Мелодия" разницы в качестве не замечали. Примерно такой процент был в стране проигрывателей 3-го и 4-го класса. Массовых и дешевых.
С началом перестройки пришли перемены и в фирму "Мелодия", стало больше свободы в выборе ассортимента. За счет выпуска свежей поп-музыки и нестареющих шлягеров удалось заметно поднять выручку и прибыль. То ли шальные деньги вскружили голову, то ли были другие причины, но в 1990 был подписан договор с мультинациональной компанией BMG Entertainment.
Буржуи получили исключительные права на распространение продукции фирмы «Мелодия» всех лет на территории всего мира до 2003 года, а так же права на всю накопленную фонотеку. Видимо сумели заинтересовать акулы бизнеса наших руководителей "стеклянными бусами", раз удалось подписать столь разорительный контракт.
С распадом СССР фирма "Мелодия" была преобразована в ФГУП и с 1993 года занималась сдачей в аренду производственных мощностей и продажей лицензий на использование архивных записей. В стране появились новые фирмы звукозаписи: Студия Союз, Орфей, Jeff Records, ZeKo Records, Sintez Records, SNC, Лiра, Gala Records и т.д., которые выпускали записи в том числе и на виниле, отпечатанном на оборудовании "Мелодии".
При очередной смене руководства ФГУП, в 2011 году, провели ревизию и выявили пропажу огромного количества матриц, с которых печатались грампластинки начиная с 50х годов и мастер-лент. Куда "ушло" краденное выяснить не удалось.
7 февраля 2020 г. Росимущество продало остатки фирмы "Мелодия" вместе со всем архивом звукозаписи. . Покупателем стало частное предприятие ООО «Формакс»
.
Так государственного гиганта мирового масштаба превратили в частное микропредприятие-по финансовым показателям ООО «Формакс» относится к этой категории.
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Любая грампластинка, выпущенная в капстране по качеству оставляла далеко позади советский винил. А вот среди стран соцлагеря фирма «Мелодия» держала почетное предпоследнее место. Хуже советских пластинок были только болгарские диски от фирмы «Балкантон». Они проигрывали, как и по качеству, так и по оформлению. Поляки, чехи, венгры и уж, конечно, югославы обставляли «Мелодию» на раз.
Ну да , фирма Мелодия лидировала по объему продукции , но кому нах , скажите , была нужна , например аудиокнига Леонида Ильича «Возрождение» на виниле - целых , лядь , пять пластинок в солидной коробке ?
А на счет качества пластинок - я не согласен, это скорее всего некачественные головки (иголки) на проигрывателе портили диски...
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