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Куда делась самая крупная в мире фирма звукозаписи- "МЕЛОДИЯ" СССР

Куда делась самая крупная в мире фирма звукозаписи- "МЕЛОДИЯ" СССР (10 фото)

Автор:
29 июля 2021 15:07
Метки: СССР   мелодия   факты   
875
10

В годы своего расцвета, советская фирма "Мелодия" была настолько крупной, что опережала все фирмы звукозаписи США, вместе взятые. Фирма выпускала более ста миллионов штук виниловых пластинок и более 11 млн аудиокассет в год. Пластинки фирмы экспортировались в более чем 90 стран мира.

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Метки: СССР   мелодия   факты   
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17  комментариев
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10k
Мафусаил 3 часа назад
Кули, допустили эффективных менагеров...ППЦ.
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5k
Ya Час назад
Современным инет-пользователям ничего этого не нужно, главное что есть черножопые рэперы от которых необразованное стадо торчит.
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1k
Вадим Час назад
Благополучно прое..на и развалена, помнится несколько лет назад говорили об этом. Продали с аукциона все здания и плюс коллекция записей.. х..путалы теперь скорее всего там дома уже строят.. так же как и по всей Москве, какое предприятие не возьми,по тихому спиз..но, приватизировано и потом продано застройщикам-родственничкам.
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8k
Андрей А 2 часа назад
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8k
Андрей А 2 часа назад
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8k
Андрей А 2 часа назад
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22k
Ваня 2 часа назад
проипали младореформаторы такую фирму...
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35k
jonnyD 2 часа назад
Качество было ноль и ноль десятых , новые пластинки изначально проигрывались с треском, высокие частоты искажались.
Любая грампластинка, выпущенная в капстране по качеству оставляла далеко позади советский винил. А вот среди стран соцлагеря фирма «Мелодия» держала почетное предпоследнее место. Хуже советских пластинок были только болгарские диски от фирмы «Балкантон». Они проигрывали, как и по качеству, так и по оформлению. Поляки, чехи, венгры и уж, конечно, югославы обставляли «Мелодию» на раз.
Ну да , фирма Мелодия лидировала по объему продукции , но кому нах , скажите , была нужна , например аудиокнига Леонида Ильича «Возрождение» на виниле - целых , лядь , пять пластинок в солидной коробке ?
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2k
V2.Smirnov 2 часа назад
Что-то как-то послесоветские годы совсем без деталей описаны. А ведь интересно - пытались ли что сделать? Перейти на кассеты, компакт-диски? Были же заводы, делали же что-то. Почему не пошло?
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28k
ACU900 2 часа назад
Вообще то слово "фирма" воспринималось как что то иностранное,капиталистическое. И тем не менее словосочитание "фирма "Мелодия"" крепко прижилось у советских граждан. И вообще "Мелодия" была единственной в СССР фирмой выпускающие грампластинки и аудиокассеты с записьями (других просто не было). Да и наверное слово "фирма" по отношению советского предприятия была прикреплена только к "мелодии". Только к концу 80-х когда пооткрывались всякие кооперативы, тогда стали уже применять слово "фирма" и к частным предприятиям.. А до до этого было только так - раз говорим партия- значит "коммунистическая", раз говорим "фирма" - значит "мелодия"
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Была цензура - была процветающая фирма. Не стало цензуры - не стало фирмы. Парадокс.
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767
Kruma 3 часа назад
"В годы своего расцвета, советская фирма "Мелодия" была настолько крупной, что опережала все фирмы звукозаписи США, вместе взятые." дальше можно и не читать))))))))))))
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