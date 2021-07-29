Куда делась самая крупная в мире фирма звукозаписи- "МЕЛОДИЯ" СССР

Это было первое российское предприятие грамзаписи "полного цикла". Позже аналогичное предприятие открыли в Ногинске, Москве, Киеве и других городах. Так же было много небольших артелей, выпускающих грампластинки мелкими тиражами. Хотя все производители курировались единым госорганом, но фактически они были самостоятельными предприятиями.

В 1964 году было принято решение объединить все заводы грампластинок, студии звукозаписи и сеть реализации в единое предприятие- Всесоюзная Фирма Грамзаписи "Мелодия". Крупных заводов грампластинок было всего 5 (Апрелевский, Рижский, Ленинградский, Ташкентский и Бакинский). Через два года в Тбилиси была создана студия звукозаписи со своим производством пластинок. В 1972 году присоединилась Алма-Атинская студия грамзаписи.

В 1978 году создается самый современный завод грамзаписи- Московский опытный завод «Грамзапись», сокращенно МОЗГ