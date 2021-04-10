"Миссис мира" арестована за драку с другой красавицей

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"Миссис мира - 2020" и "Миссис Шри-Ланка" Кэролайн Джури была арестована после того, как публично сорвала корону с головы новой обладательницы титула "Мисс Шри-Ланка". После инцидента "Миссис Шри-Ланка-2020" Пушипка де Сильва была вынуждена обратиться в больницу. Теперь ее обидчица, отпущенная под залог, ждет суда.
"Миссис Шри-Ланка 2019" и "Миссис Мира 2020" Кэролайн Джури была арестована и отпущена под залог после того, как во время конкурса "Миссис Шри-Ланка" этого года напала на вновь избранную королеву красоты и сорвала корону с ее головы.
Во время инцидента "Миссис Шри-Ланка 2020" Пушипка де Сильва получила травму головы и вынуждена была обратиться в госпиталь. Она также была допрошена в связи с происшедшим.
Скандал произошел во время финала конкурса "Миссис Шри Ланка 2020" в концертном зале Нелум Покуна Махинла Раджапакса в Коломбо. Церемония транслировалась национальным телевидением в прямом эфире. Победительницей была объявлена 31-летняя Пушипка де Сильва. Однако после объявления и награждения победительницы на сцену вышла 28-летняя "Миссис Шри-Ланка 2019" и "Миссис Мира 2020" Кэролайн Джури и, заявив, что де Сильва не имеет права на победу, сорвала с ее головы корону и водрузила ее на голову девушки, которой досталось второе место.
Джури заявила, что, по правилам конкурса, победительница должна быть замужем и не имеет право быть разведенной, а де Сильва разведена, и поэтому не имеет права на титул. После этих слов она сорвала корону с головы де Сильвы, и та в слезах ушла со сцены.
Как утверждает де Сильва, срывая корону с ее головы, Джури нанесла ей травмы, из-за которых ей пришлось обратиться в госпиталь. После этого она заявила на Джури в полицию.
Как пояснила сама де Сильва, она действительно проживает сейчас отдельно от мужа, однако она не разведена, а значит, имеет право участвовать в конкурсах "Миссис Шри Ланка" и "Миссис Мира".
Организаторы также были согласны с позицией де Сильвы: они извинились перед победительницей и вернули ей частно завоеванную корону. В ходе пресс-конференции они заявили, что, поскольку Пушипка де Силва официально не разведена, правила не нарушены.
Кэролайн Джури, а также другая модель, Чула Манамендра, помогавшая ей отбирать корону, были арестованы вскоре после жалобы де Силвы.
Пушипка де Силва впервые завоевала корону королевы красоты в 2011 году, став "Мисс Шри-Ланка", и вот, десять лет спустя, вновь сумела отстоять звание первой красавицы Шри-Ланки - теперь уже среди замужних дам.
По словам де Сильвы, она предлагала Кэролайн Джури не доводить дело до суда, если та публично извинится перед ней, но Джури ответила отказом.
"Я предложила решить вопрос, не обращаясь в суд, но она отказалась, - заявила Пушипка де Сильва. - Я могу простить, но не забыть".
Пушипка де Сильва прокомментировала инцидент на своей странице в социальных сетях, заявив, что "быть в разводе и не жить вместе - это две совершенно разные вещи".
"Я все еще не разведена, - заявила де Сильва. - Настоящая королева - не та, которая ворует чужую корону, а та, которая завоевывает ее".
Как заявила де Сильва, на Шри-Ланке сейчас немало женщин, которые вынуждены растить детей в одиночестве. "Я посвящаю свою победу всем одиноким матерям Шри-Ланки", - сказала она.
Франческа де Сильва заявляет, что не собирается оставлять безнаказанным "незаслуженное и оскорбительное" поведение бывшей "Миссис Шри-Ланка" и намерена добиваться справедливости через суд.
Как заявил директор шри-ланкийского отделения конкурса "Мисс Мира" Чаднимал Джаясингх, члены жюри были "глубоко разочарованы" недостойным поведением Джури. "Она повела себя недостойно, и руководство конкурса "Миссис Мира" уже проводит расследование по этому поводу", - рассказал он. Тем временем в социальных сетях тоже возмущаются поступком Джури, предлагая лишить ее титула "Миссис Мира 2020". Кто-тоиз пользователей предложил даже поменять ее титул "Миссис Мира" на новый "Миссис преступного мира".
Сейчас Кэролайн Джури отпущена под залог до суда, ее дальнейшая судьба будет решена в ходе судебных слушаний.
Сейчас Кэролайн Джури отпущена под залог до суда, ее дальнейшая судьба будет решена в ходе судебных слушаний.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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