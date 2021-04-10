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"Миссис мира" арестована за драку с другой красавицей

"Миссис мира" арестована за драку с другой красавицей (16 фото + 1 видео)

Автор:
10 апреля 2021 10:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Кэролайн Джури   Миссис Шри-Ланка   драка   миссис мира   новости   спор из-за короны   шри-ланка   
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"Миссис мира - 2020" и "Миссис Шри-Ланка" Кэролайн Джури была арестована после того, как публично сорвала корону с головы новой обладательницы титула "Мисс Шри-Ланка". После инцидента "Миссис Шри-Ланка-2020" Пушипка де Сильва была вынуждена обратиться в больницу. Теперь ее обидчица, отпущенная под залог, ждет суда.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Кэролайн Джури   Миссис Шри-Ланка   драка   миссис мира   новости   спор из-за короны   шри-ланка   
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6  комментариев
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75k
Броненосец Потелкам 37 минут назад
Это ей около 30 ????????
Однако.....
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5k
ДеониS 9 минут назад
Лет 40 дал бы. Хорошо сохранилась.
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7k
Колорад 12 минут назад
Она точно замужем? Больше похоже, что она жената!
:)
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13k
sssss3 18 минут назад
Они красивы в 13-14-15, в 30 даже при огромных стараниях косметологов и прочих штукатуров - старухи.....
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Комментарий удален
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3k
Димка Смола/67 36 минут назад
Это точно вообще баба ??? .!.
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