"Миссис мира" арестована за драку с другой красавицей

Как заявил директор шри-ланкийского отделения конкурса "Мисс Мира" Чаднимал Джаясингх, члены жюри были "глубоко разочарованы" недостойным поведением Джури. "Она повела себя недостойно, и руководство конкурса "Миссис Мира" уже проводит расследование по этому поводу", - рассказал он. Тем временем в социальных сетях тоже возмущаются поступком Джури, предлагая лишить ее титула "Миссис Мира 2020". Кто-тоиз пользователей предложил даже поменять ее титул "Миссис Мира" на новый "Миссис преступного мира".

Сейчас Кэролайн Джури отпущена под залог до суда, ее дальнейшая судьба будет решена в ходе судебных слушаний.