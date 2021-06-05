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Американцы запускают новый "Конкорд"

Американцы запускают новый "Конкорд" (14 фото + 1 видео)

Автор:
05 июня 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Overture   United Airlines   ynews   конкорд   новости   пассажирская авиация   сверхзвуковые самолеты   сша   
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Крупная американская авиакомпания United Airlines заказала 15 новых сверхзвуковых пассажирских лайнеров Overture у компании Boom Supersonic из Денвера. Через несколько лет, когда машины будут уже на ходу, United Airlines планирует запуститьскоростное авиасообщение между континентами. Скорость новых машин - около 1800 км/ч, что вдвое быстрее современных самолетов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Overture   United Airlines   ynews   конкорд   новости   пассажирская авиация   сверхзвуковые самолеты   сша   
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7  комментариев
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4k
Ыукп 47 минут назад
Главное слово "будет". Пропитана вся статья. Если бы о российской разработке - зачмырили бы.
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Великий Кормчий Полчаса назад
Boom Supersonic....
Че то стрёмно
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517
Alex Час назад
И ни слова об этом самолете. Ту-144 очень неоднозначный самолет, и авария на авиасалоне тоже очень неоднозначная, есть мнение, что этому поспособствовал чужой истребитель, из-за огромной конкуренции с Конкордом. Франция и Англия не могли допустить выход Ту на международный рынок
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Вано Час назад
При нынешних ценах на нефть вылетит в трубу быстрее, чем Конкорд...
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