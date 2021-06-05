Американцы запускают новый "Конкорд"

сказал: «United Airlines стаовится все более инновационной и устойчивой авиакомпанией, и сегодняшние достижения в области технологий делают ее более жизнеспособной, включая сверхзвуковые самолеты, - заявил генеральный директор United Скотт Кирби . - Общее с Boom видение будущего коммерческой авиации в сочетании с самой надежной в мире сетью маршрутов в мире обеспечит деловым путешественникам и туристам максимум удобства. Наша миссия всегда заключалась в объединении людей, и теперь, работая с Boom, мы сможем делать это в еще большем масштабе».