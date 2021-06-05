Американцы запускают новый "Конкорд"

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Крупная американская авиакомпания United Airlines заказала 15 новых сверхзвуковых пассажирских лайнеров Overture у компании Boom Supersonic из Денвера. Через несколько лет, когда машины будут уже на ходу, United Airlines планирует запуститьскоростное авиасообщение между континентами. Скорость новых машин - около 1800 км/ч, что вдвое быстрее современных самолетов.
Авиакомпания United Airlines объявила о сделке по покупке новых сверхзвуковых авиалайнеров Overture, способных развивать скорость до 1800 км/ч. Как заявил представитель компании, эта сделка «станет шагом вперед, к возвращению авиации сверхзвуковых скоростей».
Компания United Airlines заявила, что купит 15 самолетов Overture у аэрокосмической компании Boom Supersonic из Денвера, пополнив ими свой парк самолетов, летающих на дальние расстояния, потом, возможно, приобретет еще 35 самолетов того же типа.
Выпуск первой опытной модели Overture намечен на 2025 год. В 2026 году она должна впервые подняться в воздух, а к 2029 году, как ожидается, самолеты встанут в строй и будут перевозить пассажиров.Concorde, последний сверхзвуковой пассажирский самолет, был введен в эксплуатацию в 1976 году и продолжал летать 27 лет.
Многие называют Overture ("Увертюра") современным "Конкордом". "Конкорд", последний на сегодняшний день сверхзвуковой пассажирский самолет, был введен в эксплуатацию в 1976 году и продолжал летать 27 лет.
Как заявляет представитель авиакомпании, Overture способен летать со скоростью 1,7 Маха, или 1800 км,ч, что вдвое превышает скорость самых быстрых современных лайнеров. По словам United Airlines, новый самолет «сможет соединить между собой более 500 пунктов назначения почти вдвое быстрее».
«Среди множества будущих потенциальных маршрутов для нас - Ньюарк - Лондон, где время в пути составит всего три с половиной часа, Ньюарк - Франкфурт - четыре часа и Сан-Франциско - Токио, где полет продлится всего шесть часов", - говорится в заявлении компании.
«Среди множества будущих потенциальных маршрутов для нас - Ньюарк - Лондон, где время в пути составит всего три с половиной часа, Ньюарк - Франкфурт - четыре часа и Сан-Франциско - Токио, где полет продлится всего шесть часов", - говорится в заявлении компании.
Салон Overture обеспечит пассажирам максимум комфорта: он будет достаточно просторным, будет иметь экраны для просмотра фильмов, вмонтированные в спинки сидений. В оборудовании салона будут использоваться бесконтактные технологии.
Overture, который сможет летать на высоте 18 000 метров, станет первым крупным коммерческим самолетом, у которого не будет выбросов углерода, и который будет оптимизирован для работы на экологически безопасном авиационном топливе (SAF).
Overture, который сможет летать на высоте 18 000 метров, станет первым крупным коммерческим самолетом, у которого не будет выбросов углерода, и который будет оптимизирован для работы на экологически безопасном авиационном топливе (SAF).
«Первое в мире соглашение о покупке сверхзвуковых самолетов с нулевым выбросом углерода знаменует собой значимый шаг к выполнению нашей миссии по созданию более доступного мира, - сказал Блейк Шолль, основатель и генеральный директор Boom Supersonic. United Airlines и Boom разделяют общую цель - безопасно и устойчиво объединить мир. Передвигаясь на современных самолетах на вдвое более высокой, чем сейчас, скорости, пассажиры United Airlines смогут ощутить массу преимуществ - от более глубоких и продуктивных деловых отношений до более длительных каникул в далеких странах».
сказал: «United Airlines стаовится все более инновационной и устойчивой авиакомпанией, и сегодняшние достижения в области технологий делают ее более жизнеспособной, включая сверхзвуковые самолеты, - заявил генеральный директор United Скотт Кирби . - Общее с Boom видение будущего коммерческой авиации в сочетании с самой надежной в мире сетью маршрутов в мире обеспечит деловым путешественникам и туристам максимум удобства. Наша миссия всегда заключалась в объединении людей, и теперь, работая с Boom, мы сможем делать это в еще большем масштабе».
Впервые полномасштабный прототип сверхзвукового реактивного самолета компания Boom представила еще в 2020 году.
Между тем, несколько месяцев назад конкурент Boom, компания по производству сверхзвуковых реактивных самолетов Aerion представила первый концепт своего авиалайнера AS3TM, предназначенного для перевозки до 50 пассажиров со скоростью до 4+ Маха, или до 4800 км/ч. Aerion, компания из Флориды, сообщила, что работа над концепцией и проектированием самолета ведется «на основе предложений потенциальных клиентов». Прежде чем AS3TM поднимется в небо, Aerion планирует запустить свой бизнес-джет AS2, летающий со скоростью 1600 км/ч.
Кроме того, в марте бостонская компания Spike Aerospace продемонстрировала визуализации интерьера сверхзвукового реактивного самолета, который сможет летать со скоростью 1,6 Маха, или 1700 км/ч. Его испытательные полеты должны начаться в 2022 году, а в 2028 году он, по плану, уже сможет перевозить пассажиров.
До сих пор «Конкорд» оставался одним из двух сверхзвуковых транспортных средств, эксплуатируемых на коммерческой основе. Его максимальная скорость вдвое превышала скорость звука и составляла 2,04 Маха ( 2180 км / ч на крейсерской высоте). Салон вмещал от 92 до 128 пассажиров.
"Конкорд" был совместно разработан и произведен Aérospatiale и Британской авиастроительной корпорацией (BAC) в соответствии с англо-французским соглашением. Air France и British Airways получили по семь самолетов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Overture United Airlines ynews конкорд новости пассажирская авиация сверхзвуковые самолеты сша
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