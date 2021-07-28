15 сравнений, которые показывают, что всё относительно

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Контраст помогает нам более широко взглянуть на многое. В этой подборке вы увидите интересные сравнения, с которыми даже самые распространённые вещи выглядят необычно и удивительно.
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Какие изменения за 122 года? Я нашла фотографию моей прабабушки, и я думаю, что она выглядит очень знакомо
Четыре поколения
Бедренная кость патаготитана, одного из самых больших завроподов, которые когда-либо существовали, по сравнению с человеком
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До сих пор пользуюсь таким (ГДР-овский), лет 40 ему, претензий никаких: