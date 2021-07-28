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15 сравнений, которые показывают, что всё относительно

15 сравнений, которые показывают, что всё относительно (16 фото)

Автор:
28 июля 2021 23:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: Интересные   Относительно   взглянуть   необычно   сравнения   удивительно   
575
16

Контраст помогает нам более широко взглянуть на многое. В этой подборке вы увидите интересные сравнения, с которыми даже самые распространённые вещи выглядят необычно и удивительно.

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Метки: Интересные   Относительно   взглянуть   необычно   сравнения   удивительно   
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Сталкер Полчаса назад
Старинный и современный пылесосы одной фирмы...

https://cdn.fishki.net/upload/post/2021/07/28/3860913/9e62f020ce53417eb57a829b23657a13.jpg

До сих пор пользуюсь таким (ГДР-овский), лет 40 ему, претензий никаких:
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DarSie

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