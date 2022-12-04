20 сравнений, доказывающих, что всё относительно

Автор:
04 декабря 2022 22:47
Часто мы не понимаем истинную суть предмета, пока не сравним его с чем-то другим, получая новую перспективу. В этом посте вы увидите противопоставления, которые вас наверняка удивят.
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