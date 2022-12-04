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20 сравнений, доказывающих, что всё относительно

20 сравнений, доказывающих, что всё относительно

Автор:
04 декабря 2022 22:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: Доказывающие   Истинная   Относительно   Поразят   Противопоставления   Суть   сравнения   
1956
22
Часто мы не понимаем истинную суть предмета, пока не сравним его с чем-то другим, получая новую перспективу. В этом посте вы увидите противопоставления, которые вас наверняка удивят.
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Метки: Доказывающие   Истинная   Относительно   Поразят   Противопоставления   Суть   сравнения   
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4  комментария
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19k
Corvus Corax 20 минут назад
Комментарий к фото
И потом мы их со всем этим дерьмом внутри едим...
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6k
Дмитрий 11 минут назад
За пять лет игрушка-дракон научилась улыбаться.
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3k
Старичок Час назад
Комментарий к фото
25 метров это в какой галлактике?
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