20 сравнений, доказывающих, что всё относительно

Часто мы не понимаем истинную суть предмета, пока не сравним его с чем-то другим, получая новую перспективу. В этом посте вы увидите противопоставления, которые вас наверняка удивят.

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Обычный кот по сравнению с Мэйн-куном 0 Источник:

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До того как мы занялись спортом, и после 0 Источник:

5 лет, и всё ещё любимая игрушка 0 Источник:

Как меняется цвет листьев 0 Источник:

Слева: картина 1892 года, справа: то же место в 2020 году 0 Источник:

Морские звезды имеют разное количество конечностей 0 Источник:

Бабушке 61 год, а её внучке 12 лет 0 Источник:

Одно и то же дерево в разные времена года 0 Источник:

Мидии обладают способностью очищать воду. В одном аквариуме их нет, а в другом - есть 0 Источник:

Погода в Сиэтле очень переменчива 0 Источник:

Мы с дедушкой учимся в медицинской школе с разницей в 70 лет 0 Источник:

Огромный череп синего кита. Хранится в Музее естественной истории, Лондон 0 Источник:

Разные цвета меда, который собрали: весной, летом и осенью 0 Источник:

Мне досталась от моего предка необычная форма одной брови 0 Источник:

Молодежь уже более года занимается очисткой реки Мити, Мумбаи, Индия 0 Источник:

Птенец колибри по сравнению с малиной 0 Источник:

У друга была сломана ключица, до и после операции 0 Источник:

Люстра из дома курильщика, одна часть очищена, другая - нет 0 Источник:

До и после урагана 0 Источник:

До и после того, как я пропылесосила эту черную подушку 0 Источник: