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17 интересных сравнений, доказывающих, что всё относительно

17 интересных сравнений, доказывающих, что всё относительно

Автор:
05 апреля 2023 23:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   Доказывающие   Интересные   Относительно   меняется   сравнения   
2078
18

Часто мы не осознаем, как все вокруг меняется со временем. И нужно очень постараться, чтобы вернуть чему-то первоначальный вид. В этом посте вы увидите любопытные сравнения: до и после, которые вас наверняка заинтересуют.

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Метки: Время   Доказывающие   Интересные   Относительно   меняется   сравнения   
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4  комментария
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13k
Мистер Фикс 57 минут назад
Он работал в одном кроссовке?
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3k
Kolyaka 14 минут назад
После третей картинки перестал смотреть, разное освещение и ногтевая пластинка на мизинце. Все полный 3,14здешь.
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5k
Шлагбаумэн Полчаса назад
Ну правильно, откуда одноногому знать какая у него нога, правая, или левая.
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