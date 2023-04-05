17 интересных сравнений, доказывающих, что всё относительно

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Часто мы не осознаем, как все вокруг меняется со временем. И нужно очень постараться, чтобы вернуть чему-то первоначальный вид. В этом посте вы увидите любопытные сравнения: до и после, которые вас наверняка заинтересуют.
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