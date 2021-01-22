Реальность радует тщательно спрятанными сюрпризами

Жизнь щедра на удивительные, симпатичные и забавные сюрпризы - их только надо суметь разглядеть.
Раз в день нарисованные на дорожке вагончики раскрывают свой истинный смысл: вместе с тенью от забора они превращаются в "американские горки"
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Вентиляция в новых вагонах метро в Стокгольме, если присмотреться, тоже таит небольшой, но милый сюрприз
В сосновом бору в Орегоне скрыта роща лиственных деревьев. Осенью, в период листопада, она видна даже с большого расстояния
Хорошая шутка, уважаемый производитель кофт
"Стирать вывернутой наизнанку, вручную, в холодной воде, - иначе испортишь ее, как и все остальное в своей жизни".
Стоило взглянуть на дно бумажной сумки, чтобы увидеть это
"Что ты здесь делаешь? Сумка открывается с другой стороны"
11 ноября, в День ветеранов, ровно в 11.11 солнечный луч проходит сквозь отверстия в пяти колоннах, символизирующих роды войск, и фокусируется на мозаике, которая изображает Большую печать США
В Швеции по всей стране установлены статуи, изображающие планеты Солнечной системы. Расстояния между ними полностью пропорциональны реальным расстояниям между планетами. В центре композиции находится Глобен-арена в Стокгольме, изображающая Солнце
Игра с потребителем
Надпись вверху: "Ни в коем случае не заглядывайте под пакет!"
Надпись на дне пакета: "Не слишком-то вы любите следовать указаниям! Нам это нравится"
Надпись на дне пакета: "Не слишком-то вы любите следовать указаниям! Нам это нравится"
Если приглядеться, на полу в аэропорту Сиэттла можно увидеть рыбу-путешественницу с чемоданом
Космический аппарат "Сатурн-5" в конструкторе LEGO собирается из 1969 деталей. Это число выбрано специально - ведь в 1969 году человек впервые ступил на Луну
Компания Cadburry мастерски вписала свой логотип в центр розы, нарисованной на коробке с конфетами
Тот неловкий момент, когда пакет молока дает тебе урок философии
"Вы когда-нибудь думали, что, возможно, Вселенная находится там, внутри, а вы отделены от нее картоном?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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