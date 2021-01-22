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Реальность радует тщательно спрятанными сюрпризами

Реальность радует тщательно спрятанными сюрпризами (31 фото)

Автор:
22 января 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: жизнь   интересно   необычно   неожиданно   спрятано   сюрпризы   удивительно   факты   
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31
Жизнь щедра на удивительные, симпатичные и забавные сюрпризы - их только надо суметь разглядеть.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь   интересно   необычно   неожиданно   спрятано   сюрпризы   удивительно   факты   
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Ильдар Суюндиков 19 минут назад
"пленку, которой обклеена банка пива"
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