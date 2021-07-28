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Последствия супружеской неверности у ацтеков

Последствия супружеской неверности у ацтеков (3 фото)

Автор:
28 июля 2021 13:16
Метки: Культура   ацтеки   закон   измена   индейцы   история   мезоамерика   мексика   
2200
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На одной из страниц кодекса Мендоса изображены преступники, приговоренные к смерти. Некоторые из них уже мертвы, другим только предстоит умереть. Различные детали изображения поясняют не только механизм казни в каждом конкретном случае, но и суть совершенного преступления.
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Источник:

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Метки: Культура   ацтеки   закон   измена   индейцы   история   мезоамерика   мексика   
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7  комментариев
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35k
jonnyD 3 часа назад
Некоторые из их законов сейчас были бы к месту...
Наказание преступников. «Кодекс Теллериано-Ременсис».
Если некто вступал в связь с рабыней и она, будучи беременной, умирала, становился рабом тот, кто вступил с ней в связь, но если она рожала, то ребёнок был свободным, и его уносил отец.

Если некие люди продавали [свободного] человека в рабство, и затем об этом становилось известно, то все, кто были в этом замешаны, становились рабами и из них одного отдавали покупателю, а других распределяли между матерью, чьего сына продали, и тем, кто это разоблачил.

Те, кто давал зелье, чтобы другой умер, должны были умереть за это задушенными, но если умершей была рабыня, становилась рабыней та, кто дала [зелье].

Если некто крал двадцать початков маиса и больше, умирал за это, но если меньше, то должен был возместить кражу выкупом.

Того, кто срывал несозревший маис, забивали палками.

Того, кто крал что-либо на тианкесе у людей с тианкеса, забивали камнями до смерти.

Того, кто разбойничал на дороге, прилюдно побивали камнями. Всякого жреца , напившегося допьяна, забивали дубинками в доме, где находили пьяным; и достигшего брачного возраста юношу, застигнутого пьяным, отводили в дом, известный под названием те(ль)пошкалли [tepuxcali] , где его душили ; и знатного человека, занимавшего какую-либо должность, если он напивался пьяным, лишали должности, а если он имел звание храбреца, лишали звания храбреца.

Если отец вступал в половую связь со своей дочерью, то обоих душили верёвкой, наброшенной на шею.

Тот, кто вступал в связь со своей сестрой, умирал, задушенный петлёй, и это считалось среди них омерзительным; и если женщина вступала в связь с другой женщиной, то их душили петлёй.

Если жреца застигали с женщиной, его тайно убивали петлёй или сжигали, сносили его дом и забирали всё, что он имел, и умирали все, кто покрывал это, и знал об этом и молчал.

Кроме того, считалось не доказанным прелюбодеяние, если их не застигали вместе, и наказанием, если заставали, было публичное побиение камнями.
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7k
Кенвуд 55 минут назад
Наказывают не за измену а за то что спалился. Во все времена так было.
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32k
Опаньки 2 часа назад
тиктоков не было, надо было как то развлекаться
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23k
Батончик с маком 3 часа назад
Короче ляди, ворюги и алкаши были и будут во все времена
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11k
Михалыч 3 часа назад
Ибо некуй!
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