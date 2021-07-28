Последствия супружеской неверности у ацтеков

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На одной из страниц кодекса Мендоса изображены преступники, приговоренные к смерти. Некоторые из них уже мертвы, другим только предстоит умереть. Различные детали изображения поясняют не только механизм казни в каждом конкретном случае, но и суть совершенного преступления.
Преступники и способы их казни. Фрагмент кодекса Мендоса. Коллекция Bodleian Library, Oxford.
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Так, слева сверху лежит тело убитой за пьянство девушки (см. "Наказание за пьянство у ацтеков" по ссылке ниже). Ниже представлен умерщвленный закидыванием камнями вор. Справа же изображены мужчина и женщина под покрывалом, чьи преступления связаны с сексом и похотью. Карой за эти деяния также является смерть через удар камнем по голове.
С точки зрения современной морали такое наказание выглядит излишне жестоким. Да, мы по-прежнему порицаем супружескую неверность, но уже не считаем это преступлением, т.к. вреда обществу такие поступки не наносят (если, конечно, не учитывать моральные страдания, например, супругов изменников). Ацтеки считали иначе...
Индейцы оценивали все события и поступки с точки зрения баланса. С этим связано и своеобразное восприятие греха, который не был чем-то духовным, а скорее материальным. Грех - это мусор, а согрешивший человек становился грязным. Баланс его внутренних энергий нарушался. Он, как и любой грязный предмет, мог пачкать все вокруг.
Похоть влияла на иийотль - одну из трех внутренних "душ" ацтека, содержавшуюся в печени и отвечающую за эмоции и страсти. Чрезмерное воздействие на одну из душ нарушало баланс всех трех субстанций, и человек начинал излучать вредную энергию, нарушая баланс в окружающих его людях.
С точки зрения современной морали такое наказание выглядит излишне жестоким. Да, мы по-прежнему порицаем супружескую неверность, но уже не считаем это преступлением, т.к. вреда обществу такие поступки не наносят (если, конечно, не учитывать моральные страдания, например, супругов изменников). Ацтеки считали иначе...
Индейцы оценивали все события и поступки с точки зрения баланса. С этим связано и своеобразное восприятие греха, который не был чем-то духовным, а скорее материальным. Грех - это мусор, а согрешивший человек становился грязным. Баланс его внутренних энергий нарушался. Он, как и любой грязный предмет, мог пачкать все вокруг.
Похоть влияла на иийотль - одну из трех внутренних "душ" ацтека, содержавшуюся в печени и отвечающую за эмоции и страсти. Чрезмерное воздействие на одну из душ нарушало баланс всех трех субстанций, и человек начинал излучать вредную энергию, нарушая баланс в окружающих его людях.
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Тласолтеотль карает прелюбодея пред лицом Тепейоллотля. Фрагмент кодекса Борджиа. Факсимиле из коллекции the British Museum.
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В первую очередь страдали наиболее беззащитные - дети. Так, ребенок мог заболеть в случае, если его мать неверна мужу либо если к нему приблизится человек, который недавно прелюбодействовал. Болезнь эту индейцы называли "тласоль", что переводится как "мусор" (см. "Соблазнительная Тласольтеотль: связь ацтекской богини с грязью, мусором и грехом" по ссылке ниже). Заболевание было более чем серьезным, т.к. больной ребенок не ел, не развивался, а лишь постоянно плакал и кричал, будто от боли либо от того, что увидел что-то страшное.
Связь с проституткой или падшей женщиной приводила к тому, что человек становился переносчиком "грязного воздуха", который он мог заносить в посещаемые дома, заражая живущих там людей. Если этот воздух вдыхала беременная женщина, то она рожала слепого ребенка.
Не только дети страдали от людей, потерявших внутренний баланс. Грязный человек вредил и окружающим его взрослым. Его влияние приводило к гибели домашней птицы и скота. Его присутствие в общине приводило к засухе и гибели урожая, негативно влияло на бизнес. Торговцы в поселении не могли продать свои запасы. Женщины не могли готовить еду. Даже подношения богам "загрязнялись" и не приносили пользу.
Связь с проституткой или падшей женщиной приводила к тому, что человек становился переносчиком "грязного воздуха", который он мог заносить в посещаемые дома, заражая живущих там людей. Если этот воздух вдыхала беременная женщина, то она рожала слепого ребенка.
Не только дети страдали от людей, потерявших внутренний баланс. Грязный человек вредил и окружающим его взрослым. Его влияние приводило к гибели домашней птицы и скота. Его присутствие в общине приводило к засухе и гибели урожая, негативно влияло на бизнес. Торговцы в поселении не могли продать свои запасы. Женщины не могли готовить еду. Даже подношения богам "загрязнялись" и не приносили пользу.
Казнь преступника. Фрагмент. Общая история о делах Новой Испании (Флорентийский кодекс). Бернардино де Саагун, 1547—1577 гг. Коллекция Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze.
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Неудивительно, что супружеская неверность считалась очень тяжким преступлением. Ацтеки настолько серьезно относились к этому, что смертная казнь полагалась не только непосредственным участникам, но и тем, кто знал о произошедшем, но не предал огласке.
Стоит отметить, что некоторая гендерная дискриминация имела место. Так, женатых мужчин казнили, только если они согрешили с женщиной, состоящей в браке. Неверную супругу же ждала смерть в любом случае.
Стоит отметить, что некоторая гендерная дискриминация имела место. Так, женатых мужчин казнили, только если они согрешили с женщиной, состоящей в браке. Неверную супругу же ждала смерть в любом случае.
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Наказание преступников. «Кодекс Теллериано-Ременсис».
Если некто вступал в связь с рабыней и она, будучи беременной, умирала, становился рабом тот, кто вступил с ней в связь, но если она рожала, то ребёнок был свободным, и его уносил отец.
Если некие люди продавали [свободного] человека в рабство, и затем об этом становилось известно, то все, кто были в этом замешаны, становились рабами и из них одного отдавали покупателю, а других распределяли между матерью, чьего сына продали, и тем, кто это разоблачил.
Те, кто давал зелье, чтобы другой умер, должны были умереть за это задушенными, но если умершей была рабыня, становилась рабыней та, кто дала [зелье].
Если некто крал двадцать початков маиса и больше, умирал за это, но если меньше, то должен был возместить кражу выкупом.
Того, кто срывал несозревший маис, забивали палками.
Того, кто крал что-либо на тианкесе у людей с тианкеса, забивали камнями до смерти.
Того, кто разбойничал на дороге, прилюдно побивали камнями. Всякого жреца , напившегося допьяна, забивали дубинками в доме, где находили пьяным; и достигшего брачного возраста юношу, застигнутого пьяным, отводили в дом, известный под названием те(ль)пошкалли [tepuxcali] , где его душили ; и знатного человека, занимавшего какую-либо должность, если он напивался пьяным, лишали должности, а если он имел звание храбреца, лишали звания храбреца.
Если отец вступал в половую связь со своей дочерью, то обоих душили верёвкой, наброшенной на шею.
Тот, кто вступал в связь со своей сестрой, умирал, задушенный петлёй, и это считалось среди них омерзительным; и если женщина вступала в связь с другой женщиной, то их душили петлёй.
Если жреца застигали с женщиной, его тайно убивали петлёй или сжигали, сносили его дом и забирали всё, что он имел, и умирали все, кто покрывал это, и знал об этом и молчал.
Кроме того, считалось не доказанным прелюбодеяние, если их не застигали вместе, и наказанием, если заставали, было публичное побиение камнями.
Или золото. Золото у них точно было, а свинец не знаю.