Последствия супружеской неверности у ацтеков

В первую очередь страдали наиболее беззащитные - дети. Так, ребенок мог заболеть в случае, если его мать неверна мужу либо если к нему приблизится человек, который недавно прелюбодействовал. Болезнь эту индейцы называли "тласоль", что переводится как "мусор" (см. "Соблазнительная Тласольтеотль: связь ацтекской богини с грязью, мусором и грехом" по ссылке ниже). Заболевание было более чем серьезным, т.к. больной ребенок не ел, не развивался, а лишь постоянно плакал и кричал, будто от боли либо от того, что увидел что-то страшное.



Связь с проституткой или падшей женщиной приводила к тому, что человек становился переносчиком "грязного воздуха", который он мог заносить в посещаемые дома, заражая живущих там людей. Если этот воздух вдыхала беременная женщина, то она рожала слепого ребенка.



Не только дети страдали от людей, потерявших внутренний баланс. Грязный человек вредил и окружающим его взрослым. Его влияние приводило к гибели домашней птицы и скота. Его присутствие в общине приводило к засухе и гибели урожая, негативно влияло на бизнес. Торговцы в поселении не могли продать свои запасы. Женщины не могли готовить еду. Даже подношения богам "загрязнялись" и не приносили пользу.