Сегодня я узнал: 30 интересных фактов для самых любознательных

Как это ни прискорбно, нам никогда не удастся узнать все на свете — но это также значит, что мы не прекращаем учиться и каждый день узнаем что-то новенькое. Лучшее тому доказательство — сообщество «Сегодня я узнал», где почти 26 миллионов пользователей регулярно делятся интересными и познавательными фактами, о которых только что прочитали сами.
Рыбак из Коста-Рики выходил крокодила, который получил пулю в голову, и выпустил его на волю. На следующий день мужчина обнаружил, что крокодил «Почо» вернулся к его дому и улегся спать на крыльце. На следующие 20 лет Почо стал членом его семьи.
В Норвегии для прокладки троп в горах нанимают пастухов из Непала. Они выполнили более 300 работ, и за одно лето зарабатывают столько же, сколько заработали бы за 30 лет работы в Непале.
Мэр Медельина, одного из самых опасных городов мира, обратился к архитектору Алехандро Эчеверри с просьбой оживить город. Первым делом тот занялся самыми бедными районами, чтобы привлечь туда людей и инфраструктуру. Преступность в городе существенно снизилась.
Пассажир Титаника Ричард Норрис Уильямс провел более 6 часов по пояс в ледяной воде. Врачи хотели ампутировать ему обе ноги, но он отказался и в 1920 году выиграл Уимблдонский турнир в мужском парном разряде.
Химики разработали два вида пластмассы на растительной основе в качестве альтернативы нынешним пластмассам, получаемым из ископаемого топлива. Используя химическую переработку вместо механической, можно восстановить 96% исходного материала.
Самый старый из ныне живущих слонов – слониха Ватсала, которая живет в заповеднике тигров Панна в Мадхья-Прадеше. Сейчас ей 105 лет – это более чем в два раза превышает среднюю продолжительность жизни азиатского слона.
Ривер Феникс скончался незадолго до того, как должен был начать сниматься в фильме «Интервью с вампиром». Роль интервьюера перешла к Кристиану Слейтеру, который пожертвовал свой гонорар двум любимым благотворительным организациям Феникса: Earth Save и Earth Trust.
Всего 9,7% американцев не пользуются ремнями безопасности, при этом 47% погибших в автокатастрофах не были пристегнуты.
40 лет назад в Норвегии обнаружили нефть. Зная, что в конечном итоге она закончится, власти решили вложить ее в суверенный фонд национального благосостояния. Фонд Норвегии является одним из самых прибыльных в мире: его стоимость превышает 1,3 триллиона долларов. Этого достаточно, чтобы страна находилась на полном самообеспечении еще долгие годы.
Французскийаристократ Тома де Маи, маркиз де Фавра, наиболее известен своими последними словами. «Вижу, вы сделали три орфографические ошибки», – сказал он после прочтения своего смертного приговора.
В первоначальной концовке мультфильма «Похождения императора», вдохновленного культурой инков, главный герой уничтожает тропический лес, чтобы построить на его месте парк развлечений. Стинг, который на протяжении 20 лет защищал права коренных народов, пригрозил покинуть проект, если концовку не перепишут
Умные часы распознали тахикардию у 59-летней владелицы и указали на необходимость обратиться к врачу. Женщине поставили диагноз мерцательная аритмия и назначили лечение, что снизило ее шансы перенести тяжелый инсульт. В 2017 году FDA одобрило использование технологии в медицинских целях.
Во время Второй мировой войны майор Дигби Татхам-Уортер провел штыковую атаку в котелке и с зонтиком в руке. Этим зонтиком он позже вывел из строя немецкий броневик. Спасая капеллана от вражеского огня, он сказал: «Не бойтесь пуль, у меня есть зонтик».
В США религиозная организация «Сатанинский храм» предлагает стипендии учащимся разных возрастов: от начальной школы до колледжа.
Власти Флориды привезли из Индии двух представителей племени ирула, чтобы те поймали агрессивных бирманских питонов. В то время как 1000 охотников смогли поймать всего 106 змей, эти двое поймали 27 змей всего за 4 недели, включая самку длиной 5 метров.
В Смитсоновском музее хранится более 3 миллионов 2D и 3D изображений, которые любой желающий может бесплатно использовать в любых коммерческих целях.
Спустя 6 месяцев после бомбежки Перл-Харбора в герметичной кабине на потопленном линкоре USS West Virginia был найден календарь, в котором три оказавшихся в ловушке матроса отмечали, сколько дней они провели взаперти. Если верить календарю, они скончались спустя 16 дней.
В городе Кармел, штат Индиана, больше всего перекрестков с круговым движением в США – в общей сложности 138. С тех пор, как обычные перекрестки заменили на перекрестки с круговым движением, количество аварий в городе сократилось на 40%.
За фильм «Звездные врата» Курту Расселу заплатили вдвое больше его обычной ставки, поскольку глобальный опрос показал, что в то время он был единственным актером с «нулевым уровнем общественной неприязни».
В 1930 году индийский студент Чандрасекар математически доказал, что массивные звезды взрываются сверхновой, а затем коллапсируют в нейтронные звезды или черные дыры. До этого ученые предполагали, что все звезды коллапсируют в белых карликов. Теорию Чандрасекара высмеяли как «абсурдную»
В 1996 году гонконгский гангстер «Big Spender» похитил сына самого богатого человека Азии и потребовал выкуп в размере 160 миллионов долларов за его возвращение. Получив деньги, гангстер позже позвонил и попросил совета, как их вложить.
Томаса Линли называли «английским Моцартом». Сам Моцарт считал его «настоящим гением» и сказал, что «он стал бы одним из великих». Однако Линли утонул в озере в 22 года, и большинство его композиций были утеряны или сгорели.
В Восточной Африке фильмы часто смотрят с «виджеем» или «видео-шутом», который комментирует фильм по ходу просмотра: для перевода, объяснения контекста или просто в комедийных целях.
В Японии есть железнодорожная станция «Сэйрю Михараши», на которую можно попасть только поездом, поскольку к ней не ведут дороги или тропы – это просто платформа, предназначенная для того, чтобы пассажиры могли выйти и полюбоваться красивым видом.
Маски в самолетах выделяют кислород в результате химической реакции. В случае разгерметизации кабины маски падают, и в результате натяжения срабатывает механизм, запускающий реакцию горения в «кислородной свече» с хлоратом натрия и перхлорат калия, что приводит к образованию кислородного газа.
Между первым в истории полетом и высадкой на Луну прошло всего 66 лет. Братья Райт впервые пилотировали самолет в 1903 году; в 1969 году Нил Армстронг стал первым человеком, побывавшим на Луне.
Артур Тюдор, старший брат Генриха VIII, обменивался письмами со своей невестой Екатериной Арагонской на латыни. Однако при личной встрече оказалось, что они не могут общаться, так как владели разным произношением языка.
18 августа 1913 года в Монте-Карло во время игры в рулетку шарик 26 раз подряд выпал на черное. Игроки потеряли миллионы, ожидая, что в какой-то момент он все же окажется на красном, в результате чего появился термин «ложный вывод Монте-Карло», более известный как «ошибка игрока».
В 2018 году в швейцарском кафе женщина случайно заплатила за кофе 7709 долларов, потому что случайно ввела свой ПИН-код вместо нужной суммы. Ей не удалось вернуть деньги, поскольку владелец почти сразу же закрыл кафе и объявил о банкротстве.
У гонки «Тур де Франс» есть специальные сотрудники, которые каждый день ездят по маршруту и исправляют нарисованные на дороге гениталии на сов и бабочек.
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