FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 3995 постов • 958 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Сегодня я узнал: 30 интересных фактов для самых любознательных

Сегодня я узнал: 30 интересных фактов для самых любознательных (31 фото)

Автор:
27 июля 2021 23:47
Сообщество : Факты
Метки: Сегодня я узнал   интересное   интересные факты   история   факты   хочу все знать   
648
31

Как это ни прискорбно, нам никогда не удастся узнать все на свете — но это также значит, что мы не прекращаем учиться и каждый день узнаем что-то новенькое. Лучшее тому доказательство — сообщество «Сегодня я узнал», где почти 26 миллионов пользователей регулярно делятся интересными и познавательными фактами, о которых только что прочитали сами.

×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Сегодня я узнал   интересное   интересные факты   история   факты   хочу все знать   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
608
sos1960sos Час назад
Теперь властям Флориды предстоит решить более сложную задачу. Как поймать двух представителей племени ирула и 27 их родственников, успевших за 4 недели перебраться из Индии в США, для отправки на родину...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Михалыч Час назад
Явно пиндоская перепечатка. Всё крутится вокруг них. От первого полёта не до Гагарина, а до Амстронга.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Россия старается оставаться Россией" - что пишут западные СМИ по поводу участия нашей страны на Олимпиаде в Токио "Россия старается оставаться Россией" - что пишут западные СМИ по поводу участия нашей страны на... 25 странных и любопытных исторических фактов 25 странных и любопытных исторических фактов 30 интересных фактов из онлайн-сообщества "Сегодня я узнал, что..." 30 интересных фактов из онлайн-сообщества "Сегодня я узнал, что..." 20 занятных фактов для самых любознательных 20 занятных фактов для самых любознательных 30 интересных фактов для тех, кто не утратил любознательности 30 интересных фактов для тех, кто не утратил любознательности 35 странных и интересных исторических фактов 35 странных и интересных исторических фактов
Mr. Jingles

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

289903



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
1
131
Американский чиновник назвал чернокожую коллегу "домашним ниггером"
«Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок»
0
65
«Владик, мамка заругает!»: как сложилась судьба упитанного мальчика из «Жмурок»
﻿
Вице-мисс «попа Бразилии» села на восемь лет (6 фото)
Вице-мисс «попа Бразилии» села на восемь лет (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#животные#СССР#люди#кино#спорт#красота#картинки#в мире
#Юмор#факты#прикол#автомир#ynews#подборка#шоу бизнес#дети#приколы#фильм
#интересно#интересное#автомобили#дтп#история#аварии#авто аварии#истории#фотографии#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться