Древние артефакты, существование которых оставляет вопросы

Согласно множеству древних мифов, ваджра является невероятным оружием древних богов. Если попытаться кратко ее охарактеризовать, то можно сказать о поражающей мощи молнии и прочности не уступающей алмазу. В мифах она описывалась как загадочное оружие, которое всегда попадало точно в цель и никогда не могло быть ничем повреждено.





Данный артефакт интересен тем, что историки считают его полностью вымышленной вещью, однако я с этим категорически не согласен. Для начала хочу подметить один занимательный момент — ваджра всегда находилась только в собственности богов. С первого взгляда в этом нет ничего странного, но я хочу подметить некоторые особенности.





Так как с позиции официальной истории мифы являются чем-то вроде древних сказок, то и события в них должны примерно соответствовать психологии людей тех времен. В таком случае хоть в одном мифе должна была произойти ситуация, где люди свергают злого бога и забирают себе его ваджру, ведь сломаться она не могла. Однако несмотря на широкое распространение ваджры, я ни разу не видел чтобы ее держал человек.





То есть ни единого раза в мифах не произошла ситуация, в результате которой такое легендарное оружие попало к человеку. Но люди в любые времена не любили себя принижать, а здесь мы говорим о сказках. Короче говоря, мне кажется, что версия о сказочной ваджре совсем не верна.

На мой взгляд, в древних мифах сохранились некоторые обрывки реальной истории, где боги были представителями какой-то неизвестной ныне цивилизации и действительно использовали загадочную ваджру.





По крайней мере, это звучит более логично, чем версия со сказками.





2. Необычный артефакт из Панамы