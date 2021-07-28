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Древние артефакты, существование которых оставляет вопросы

Древние артефакты, существование которых оставляет вопросы (12 фото)

Автор:
28 июля 2021 09:06
Сообщество : Исторические факты
Метки: артефакты   древние артефакты   интересно   история   познавательно   фото   
415
12

Сегодня я расскажу вам о нескольких древних артефактах, существование которых вызывает сомнение в официальных версиях истории древности.

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Метки: артефакты   древние артефакты   интересно   история   познавательно   фото   
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28k
Snork Snorkoff 21 минуту назад
kg/am
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9k
Сергей Маевский 6 минут назад
Блин, читаю такое, и не могу отделаться от мысли: вот живет человек с мякишем между ушей, или даже без оного вовсе (воробьи склевали), ну бывает вроде как, не всем везет... Но почему именно такие люди чувствуют непреодолимую необходимость сообщить всему миру о своей ущербности, причем с апломбом, достойным авторитетного научного светила мирового уровня с сотнями научных работ за плечами?
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5k
Александр Зотов 8 минут назад
Возможно, индейцы видели своими глазами или сохранили воспоминания о древних технологических машинах для обработки горных пород.
--------
скорее похож на стилизованного анкилозавра.
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