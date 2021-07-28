Древние артефакты, существование которых оставляет вопросы

Сегодня я расскажу вам о нескольких древних артефактах, существование которых вызывает сомнение в официальных версиях истории древности.
1. Ваджра
Согласно множеству древних мифов, ваджра является невероятным оружием древних богов. Если попытаться кратко ее охарактеризовать, то можно сказать о поражающей мощи молнии и прочности не уступающей алмазу. В мифах она описывалась как загадочное оружие, которое всегда попадало точно в цель и никогда не могло быть ничем повреждено.
Данный артефакт интересен тем, что историки считают его полностью вымышленной вещью, однако я с этим категорически не согласен. Для начала хочу подметить один занимательный момент — ваджра всегда находилась только в собственности богов. С первого взгляда в этом нет ничего странного, но я хочу подметить некоторые особенности.
Так как с позиции официальной истории мифы являются чем-то вроде древних сказок, то и события в них должны примерно соответствовать психологии людей тех времен. В таком случае хоть в одном мифе должна была произойти ситуация, где люди свергают злого бога и забирают себе его ваджру, ведь сломаться она не могла. Однако несмотря на широкое распространение ваджры, я ни разу не видел чтобы ее держал человек.
То есть ни единого раза в мифах не произошла ситуация, в результате которой такое легендарное оружие попало к человеку. Но люди в любые времена не любили себя принижать, а здесь мы говорим о сказках. Короче говоря, мне кажется, что версия о сказочной ваджре совсем не верна.
На мой взгляд, в древних мифах сохранились некоторые обрывки реальной истории, где боги были представителями какой-то неизвестной ныне цивилизации и действительно использовали загадочную ваджру.
По крайней мере, это звучит более логично, чем версия со сказками.
2. Необычный артефакт из Панамы
Данный артефакт был обнаружен при раскопках древнего некрополя в Панаме в 1940 году. Историки относят фигурку к периоду 700-1000 годов нашей эры, а ее создание приписывают доколумбовой культуре Кокле.
Из всего предмета нам интересна лишь одна ее часть, а именно хвост.
Даже археологи при раскопках высказывались по поводу этой находки, что она изображает зверя неясной этиологии. Однако на мой взгляд, дело здесь обстоит намного интереснее, чем историки могут нам сказать.
Я сильно сомневаюсь, что у какого-либо животного может быть такой ровный прямоугольный хвост с шестеренками по бокам. Такие вещи на пустом месте выдумать невозможно, а значит индейцы знали или видели такое, о чем мы пока не догадываемся. У меня есть смелая версия, которая может логически объяснить происхождение данного артефакта.
Возможно, индейцы видели своими глазами или сохранили воспоминания о древних технологических машинах для обработки горных пород.
Причем эта техника оказала на них такое большое влияние, что они сделали ее макет из драгоценных материалов(золото и изумруд) и использовали в качестве культового предмета в качестве подвески.
Сравните хвост подвески с нашей современной техникой.
Таким образом я считаю, что за происхождением данного артефакта скрывается невероятный смысл, который противоречит общепринятым историческим версиям. Ведь официальная история строго отрицает, что в древности могла существовать высокоразвитая цивилизация.
3. Странный артефакт из музея в Турции
В археологическом музее Антакьи можно встретить такой необычный артефакт. Чем он был изначально и какой цели служил — неизвестно.
Сделан предмет из обсидиана, который одновременно является прочной и хрупкой породой, поэтому делать из него всякие шедевры не так просто, особенно если мы говорим про древние времена. Однако в случае с этим артефактом наибольший интерес представляют именно следы обработки, оставшиеся на его поверхности. В первую очередь они интересны тем, что совсем непохожи на следы от примитивных инструментов.
Также обратите внимание на общее качество обработки артефакта и на множественные сложные детали, выполненные на его поверхности.
Вопросов добавляет и еще один экспонат, который расположили с нашим артефактом. Вот он наглядно демонстрирует, какого мастерства могли добиться простые древние люди при работе с предметами из обсидиана.
Если учесть непонятную форму и предназначение артефакта, а также следы обработки, более напоминающее следы работы технологичного инструмента, то можно сделать интересное предположение.
Артефакт мог быть сделан неизвестной высокоразвитой цивилизацией в древности при помощи высоких технологий, а позже его просто нашли люди, которые позже поселились на тех землях. Они вероятно оценили качество и сложно его обработки, поэтому решили сохранить.
Таким образом артефакт добрался до наших дней, а историки считают его создателями людей, которые лишь получили его в наследство и оберегли.
Выводы
Как вы можете заметить, существует много древних артефактов, которые намекают нам о существовании неизвестной развитой цивилизации в древности, но официальная наука пока не хочет даже рассматривать в серьезном плане данную вероятность.
Источник:
- Дичь, которую творят бывшие
- Мультфильм "Бременские музыканты'-шедевр без наград
- В какой стране дороги хуже? Да во всех!
- История "дикого" Питера, который был развлечением в королевском дворце
- Люди явно не ожидали таких подлянок от природы!
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скорее похож на стилизованного анкилозавра.