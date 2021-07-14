Как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые сооружения

Красивых открыточных фоток известных на весь мир построек можно найти миллионы, однако куда сложнее наткнуться на снимки этих же мест до появления там той самой привлекательной архитектуры. Но разве вам не будет интересно хоть разок взглянуть на то, как выглядела гора Рашмор до появления там барельефа с президентами? А то, какое здание более 100 лет назад находилось на месте знаменитого Центрального Вокзала в Нью-Йорке? Да что уж там, большинство людей рискуют так и не узнать, что совсем недавно располагалось на месте Лахта-цента в Санкт-Петербурге!

1. Лахта-центр, Санкт-Петербург