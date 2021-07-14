FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5921 пост • 702 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые сооружения

Как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые сооружения (11 фото)

Автор:
14 июля 2021 08:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   города   интересно   места   мировые сооружения   сооружения   фото   
476
11

Давайте же поизучаем ретроснимки из серии «до» и поглядим, как выглядели ныне популярнейшие места, которые раньше были вовсе неприметными из-за того, что там ещё не построили кое-что легендарное.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   города   интересно   места   мировые сооружения   сооружения   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Батя учит фишкян делать отверстие Батя учит фишкян делать отверстие Сюда не ходи: в какие места на планете никого не пускают Сюда не ходи: в какие места на планете никого не пускают Таинственное место, которое навсегда покинули люди Таинственное место, которое навсегда покинули люди Одиннадцатилетний вундеркинд решил стать бессмертным Одиннадцатилетний вундеркинд решил стать бессмертным Грандиозные и удивительные мегалиты Грандиозные и удивительные мегалиты Самые большие города Хорватии Самые большие города Хорватии
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

412341



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Бдительный сосед спас ребенка от похитителя
0
52
Бдительный сосед спас ребенка от похитителя
"Они бессмертные что-ли?": в Дагестане туристок приняли за мужчин, переодетых в платья
0
108
"Они бессмертные что-ли?": в Дагестане туристок приняли за мужчин, переодетых в платья
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Нам нужно больше мониторов! Пожалуй, самый ужасный тюнинг BMW 7-серии
0
9
Нам нужно больше мониторов! Пожалуй, самый ужасный тюнинг BMW 7-серии
The Vegas Boogie
0
1
The Vegas Boogie
Батя учит фишкян делать отверстие
Батя учит фишкян делать отверстие
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#аварии#факты#Россия#люди#футбол#в мире#дети#смертельное дтп
#Юмор#ynews#авто аварии#прикол#автомобили#сша#автомир##приколы#прикольные
#интересно#дтп#история#подборка#картинки#фотографии#Москва#авария дня#СССР#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться