Как раньше выглядели места, на которых были построены знаменитые мировые сооружения

Давайте же поизучаем ретроснимки из серии «до» и поглядим, как выглядели ныне популярнейшие места, которые раньше были вовсе неприметными из-за того, что там ещё не построили кое-что легендарное.
Красивых открыточных фоток известных на весь мир построек можно найти миллионы, однако куда сложнее наткнуться на снимки этих же мест до появления там той самой привлекательной архитектуры. Но разве вам не будет интересно хоть разок взглянуть на то, как выглядела гора Рашмор до появления там барельефа с президентами? А то, какое здание более 100 лет назад находилось на месте знаменитого Центрального Вокзала в Нью-Йорке? Да что уж там, большинство людей рискуют так и не узнать, что совсем недавно располагалось на месте Лахта-цента в Санкт-Петербурге!
1. Лахта-центр, Санкт-Петербург
Построен в 2018 году. На месте комплекса раньше располагалась пескобаза.
2. Плотина Гувера, Колорадо, США
Плотина построена в 1936 году.
3. Рейхстаг, Берлин
Построен в 1894 году. До 1884 на месте Рейхстага стоял дворец Рачинского. На фото справа облик Рейхстага в начале 20 века.
4. Деловой центр «Москва-Сити», Пресненская набережная, Москва
Строительство центра началось в 1995 году и продолжается до сих пор.
5. Гора Рашмор, Южная Дакота, США
Барельеф был полностью высечен в 1925 году.
6. Пентагон, Вирджиния, США
Строительство было окончено в 1943 году.
7. Холм Монмартр, Париж
На вершине виднеется базилика Сакре-Кёр. Этот храм строился с 1875 по 1914 годы.
8. Русский мост, Владивосток
Мост был открыт в 2012 году.
9. Центральный вокзал Нью-Йорка
В 1864 году на месте вокзала стоял собой Святой Троицы. Сам вокзал был открыт в 1871 году.
10. Знак Голливуда, Лос-Анджелес, США
На ретро-фотографии 1923 года можно заметить две буквы «Н». Та, что слева, является тестовой, а которая справа — в том же году превратится в полноценную надпись.
Источник:
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