Знаменитый архитектор Гордон Кауфман построил этот великолепный дом в средиземноморском стиле для банкира Милтона Гетца в 1927 году. В 1947 году известная актриса Мэрион Дэвис приобрела особняк для своего мужа, Уиллама Херста. Легендарное поместье занимает территорию в 29 000 акров земли. В главном доме восемь спален и в два раза больше ванных, а также пышные потолки, расписанные вручную, двухэтажная библиотека и даже ночной клуб с баром, оформленный в стиле старого клуба Хью Хефнера, «Touch». Сюрпризы на этом не заканчиваются: за особняком расположены два гостевых дома, которые занимают 3,5 гектара.