Пожалуй, нигде во всем мире нет таких роскошных домов, как в Беверли-Хиллз: там можно найти целое море особняков стоимостью миллиарды долларов. Один из них — поместье Херст, где снимали «Крестного отца» и визуальный альбом Бейонсе «Black is King». Дом недавно вернулся на рынок, и теперь какой-то счастливчик завладеет этим легендарным местом — всего лишь за 89 750 000 долларов.
Знаменитый архитектор Гордон Кауфман построил этот великолепный дом в средиземноморском стиле для банкира Милтона Гетца в 1927 году. В 1947 году известная актриса Мэрион Дэвис приобрела особняк для своего мужа, Уиллама Херста. Легендарное поместье занимает территорию в 29 000 акров земли. В главном доме восемь спален и в два раза больше ванных, а также пышные потолки, расписанные вручную, двухэтажная библиотека и даже ночной клуб с баром, оформленный в стиле старого клуба Хью Хефнера, «Touch». Сюрпризы на этом не заканчиваются: за особняком расположены два гостевых дома, которые занимают 3,5 гектара.
Однако больше всего потенциальных покупателей привлекают многочисленные появления особняка на большом экране. Разве можно забыть культовую сцену из «Крестного отца», когда противник Вито Корлеоне обнаружил в своей постели голову лошади? Или совсем недавнее появление дома в визуальном альбоме Бейонсе 2020 года «Black is King»? И еще забавный факт: до убийства Джона Ф. Кеннеди они с Джеки Кеннеди провели в особняке свой медовый месяц в 1957 году. С такой-то биографией обязательно найдутся богачи, которые с радостью заплатят, чтобы пожить в столь культовом поместье.
Будущий бывший владелец особняка, Леонард М. Росс, продает дом вынужденно: ему пришлось объявить себя банкротом из-за стоимости этого поместья. Он пытался продать его в 2016 году за невероятную сумму в 195 миллионов долларов, но безуспешно. В результате у Росса накопился долг в размере 50 миллионов долларов. Кредитор дома, Fortress Investment Group, добился в суде разрешения на принудительную продажу.
Источник:
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