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Дом из «Крестного отца» и фильма Бейонсе продают за 89 миллионов долларов

Дом из «Крестного отца» и фильма Бейонсе продают за 89 миллионов долларов (17 фото)

Автор:
11 мая 2021 18:45
Сообщество : Кино
Метки: беверли хиллз   кино   крестный отец   недвижимость   
456
17

Пожалуй, нигде во всем мире нет таких роскошных домов, как в Беверли-Хиллз: там можно найти целое море особняков стоимостью миллиарды долларов. Один из них — поместье Херст, где снимали «Крестного отца» и визуальный альбом Бейонсе «Black is King». Дом недавно вернулся на рынок, и теперь какой-то счастливчик завладеет этим легендарным местом — всего лишь за 89 750 000 долларов.

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Метки: беверли хиллз   кино   крестный отец   недвижимость   
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14k
KOSTELLO 54 минуты назад
Очень красивый дом
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3k
Mimik Полчаса назад
Подешевел. Надо брать
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