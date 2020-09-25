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13 фактов из мира голливудского кино

13 фактов из мира голливудского кино (12 фото + 2 видео)

Автор:
25 сентября 2020 20:17
Сообщество : Кино
Метки: Форрест Гамп   земекис   кино   крёстный отец   мстители   назад в будущее   нолан   шоу бизнес   
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Всего понемногу: пасхалки, отсылки, истории со съёмочных площадок и секреты производства.

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Метки: Форрест Гамп   земекис   кино   крёстный отец   мстители   назад в будущее   нолан   шоу бизнес   
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rutt 2 часа назад
Форест сначала организовал Баба Гамп а потом уже побежал? Давно смотрел уж не помню.
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