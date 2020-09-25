13 фактов из мира голливудского кино

Робкий здоровяк мафиози, учивший по бумажке свою речь для крёстного отца, в жизни тоже был мафиози, его зовут Ленни Монтана. И он действительно не мог запомнить текст и постоянно бубнил его себе под нос, сверяясь со шпаргалкой. Форд Коппола решил оставить эту деталь в фильме.

Дело в том, что влиятельные мафиозные семьи узнали, что снимается фильм про мафию, и отправили своих людей присматривать за съёмками. Одним из этих кинонадзирателей и был Ленни Монтана. Ранее утверждённый на роль Брази актёр отправился кормить рыб по-настоящему, когда съёмки картины уже начались, и за новым актёром далеко решили не ходить. Монтана прекрасно справился с небольшой ролью и с тех пор стал играть эпизодические роли гангстеров в Голливуде.