13 фактов из мира голливудского кино

Всего понемногу: пасхалки, отсылки, истории со съёмочных площадок и секреты производства.
1.
Робкий здоровяк мафиози, учивший по бумажке свою речь для крёстного отца, в жизни тоже был мафиози, его зовут Ленни Монтана. И он действительно не мог запомнить текст и постоянно бубнил его себе под нос, сверяясь со шпаргалкой. Форд Коппола решил оставить эту деталь в фильме.
Дело в том, что влиятельные мафиозные семьи узнали, что снимается фильм про мафию, и отправили своих людей присматривать за съёмками. Одним из этих кинонадзирателей и был Ленни Монтана. Ранее утверждённый на роль Брази актёр отправился кормить рыб по-настоящему, когда съёмки картины уже начались, и за новым актёром далеко решили не ходить. Монтана прекрасно справился с небольшой ролью и с тех пор стал играть эпизодические роли гангстеров в Голливуде.
Дело в том, что влиятельные мафиозные семьи узнали, что снимается фильм про мафию, и отправили своих людей присматривать за съёмками. Одним из этих кинонадзирателей и был Ленни Монтана. Ранее утверждённый на роль Брази актёр отправился кормить рыб по-настоящему, когда съёмки картины уже начались, и за новым актёром далеко решили не ходить. Монтана прекрасно справился с небольшой ролью и с тех пор стал играть эпизодические роли гангстеров в Голливуде.
2.
Брэд Питт и Эрик Бана отказались от услуг дублёров в сцене поединка Ахиллеса и Гектора в фильме "Троя". Они договорились, что каждый незапланированный сильный удар будет стоить ударившему 100 долларов, слабый удар обойдётся в 50 долларов. По итогам схватки Брэд Питт (Ахиллес) выплатил Эрику Бане (Гектору) 750 долларов, а Питт не получил ни цента.
3.
Герб Галактической Империи в "Звёздных войнах" сделан в форме операционной, в которой израненный Энакин превратился в Дарта Вейдера.
4.
В знаменитой сцене из фильма "Империя наносит ответный удар" Дарт Вейдер по сценарию говорил "Оби-Ван убил твоего отца". Так было сделано, чтобы фанаты не разведали раньше времени главный секрет фильма. Лишь в последний момент при дубляже фраза была заменена. Марк Хэммил, исполнитель роли Люка, знал, что в действительности имеет в виду Вейдер (об этом ему по секрету сообщил Лукас), так что реакция у него в кадре правильная.
5.
В "Докторе Ноу", первом фильме Бондианы, есть отсылка, которую современные зрители уже не считывают. В 1961 году из Лондонской национальной галереи пропал "Портрет герцога Веллингтонского" Франсиско Гойи. Шуму эта пропажа наделала много, четыре года портрет не могли найти. В фильме, вышедшем в 1962 году, Бонд видит портрет в логове злодея Джулиуса Ноу и удивлённо смотрит на него - так вот кто стащил Гойю! В 1965 году выяснилось, что портрет украл британский пенсионер Кемптон Бантон. Он хотел, чтобы правительство выкупило у него картину, а на полученные миллионы он бы оплатил ТВ для всех пенсионеров Британии, тем самым сделав его бесплатным. Картину вернули на место, а Бантону дали три месяца тюрьмы за кражу рамы (он её где-то потерял).
6.
У Марти МакФлая на куртке в первом фильме трилогии "Назад в будущее" прицеплен значок Art in Revolution. Это название и логотип выставки советского искусства, прошедшей в Лондоне в начале 1970-х. Вот такая вот тонкая связь Марти с Россией.
7.
В фильме "Смерть ей к лицу" Хелен, роль которой исполнила Голди Хоун, говорит, что приняла эликсир молодости 26 октября 1985 года. Именно в этот день Марти МакФлай впервые отправился в прошлое в фильме "Назад в будущее". Оба фильма снял Роберт Земекис. Видимо, эта дата сильно запала ему в сердце.
8.
На студии Paramount решили, что сцены бега Форреста Гампа по стране будут для фильма лишними, поэтому бюджет картины урезали. Роберт Земекис и Том Хэнкс посчитали, что без этих сцен фильм никак не обойдётся, и тогда Земекис попросил Хэнкса скинуться на искусство. Сумма была довольно большая даже для голливудских знаменитостей. Они всё же сняли пробежку Гампа за свои деньги, но с условием, что студия даст им процент от сборов. Учитывая, что картина собрала более 600 млн долларов при бюджете в 50 млн долларов, режиссёр и актёр выгодно вложили свои деньги в съёмки.
9.
Том Хэнкс говорит, что чуть не свихнулся на съёмках "Изгоя". Актёр жил на острове в окружении камер, о расположении которых он довольно быстро забыл. Это было вроде реалити-шоу, за которым наблюдал режиссёр Роберт Земекис. Хэнкс дошёл на съёмках до того, что Вильсон с ним по-настоящему заговорил. Актёр клянётся, что слышал у себя в голове голос мяча.
10.
Кристофер Нолан всегда старается использовать компьютерные эффекты по минимуму. Для фильма "Интерстеллар" было засеяно кукурузой 200 га, чтобы не рисовать поля на компьютере. А когда съёмки были закончены, студии удалось немного заработать на продаже кукурузы с киношных полей. Так же поступил Зак Снайдер, когда снимал "Человека из стали".
Для съёмок "Довода" Нолан взорвал настоящий самолёт. Оказалось, что купить старый "Боинг" дешевле, чем рисовать взрыв на компьютере.
Для съёмок "Довода" Нолан взорвал настоящий самолёт. Оказалось, что купить старый "Боинг" дешевле, чем рисовать взрыв на компьютере.
11.
Секрет танцев Фреда Астера на потолке в фильме "Королевская свадьба" (1951).
12.
В "Мстителях" Тор всегда хватает Мьёльнир прямой рукой, потому что знает, что молот тут же останавливается, стоит ему прикоснуться к рукоятке. А Кэп об этом не знает, поэтому отводит руку назад, чтобы смягчит удар. К тому же он привык так делать со своим щитом.
13.
Братья Руссо, режиссёры фильма "Мстители: Финал", говорят, что самая сложная сцена в этом фильме и в их карьере вообще - это сцена похорон Тони Старка. Проблема в том, что совместить графики всех народных и заслуженных голливудских звёзд практически невозможно, но режиссёрам удалось. Все присутствовали на площадке вживую, на компьютере никого добавлять не стали, хотя и могли.
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