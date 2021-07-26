Американскую порнозвезду не пустили на заседание партии, на которой обсуждали вопросы семьи

«У меня огромное количество консервативных фанатов. На самом деле, если бы не эта невероятная фанатская база, меня, возможно, отменили. Левое крыло моей собственной индустрии сделало все возможное, чтобы меня выбросили из фильмов для взрослых». Также Брэнди Лав считает, что к ее удалению из зала приложила руку "группа хорошо организованных религиозных фанатиков, которые готовы на все, от откровенно сфабрикованных историй и лжи до слатшейминга". Женщина утверждает, что эти наглецы даже создали мем о том, как ее обезглавливают на гильотине. "Как это любяще и по-христиански!"- удивляется она.