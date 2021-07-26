Американскую порнозвезду не пустили на заседание партии, на которой обсуждали вопросы семьи

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Брэнди Лав - член республиканской партии и, как она сама утверждает, ярая поборница семейных ценностей. Однако перед мадам, известной своим безудержным прошлым, закрыли дверь в зал, где шло заседание. Ремесло подкачало.
48-летняя Брэнди Лав, член республиканской партии, жалуется на ужасную несправедливость. Несмотря на порнокарьеру, Брэнди решила податься в политику, т.к. хочет на государственном уровне решать вопросы семьи и семейных ценностей.
Однако некоторые коллеги отнеслись к этой идее с изрядной долей скепсиса: по крайней мере, в студенческой конференции участвовать ей отказали. Даже внутрь зала, где проходило мероприятие, не пустили. И причина столь открытой неприязни - ремесло женщины, которым она упорно зарабатывала себе имя.
Руководство конференции мотивировало свое решение тем, что на мероприятии будет много студентов, в том числе несовершеннолетних, которых одним своим видом дама способна свести с истинного пути и завлечь на дорожку порока.
Брэнди возмущена: она ведь тоже ратует за семейные ценности. Более того, даже написала книгу «Как получить безудержный секс от консервативной женщины» - что это как не помощь в сохранении семьи? Кроме того, политик прекрасно владеет ораторским искусством и могла бы сорвать аплодисменты своей речью. Опечаленная и уязвленная Брэнди обратилась к СМИ с просьбой помочь ей разобраться в этой несправедливости. Она дала интервью изданию Daily Beast, в котором много и патетически возмущалась отношением к своей персоне.
«У меня огромное количество консервативных фанатов. На самом деле, если бы не эта невероятная фанатская база, меня, возможно, отменили. Левое крыло моей собственной индустрии сделало все возможное, чтобы меня выбросили из фильмов для взрослых». Также Брэнди Лав считает, что к ее удалению из зала приложила руку "группа хорошо организованных религиозных фанатиков, которые готовы на все, от откровенно сфабрикованных историй и лжи до слатшейминга". Женщина утверждает, что эти наглецы даже создали мем о том, как ее обезглавливают на гильотине. "Как это любяще и по-христиански!"- удивляется она.
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