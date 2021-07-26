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Сообщество Жизнь в США 714 постов • 231 подписчик подписаться
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Американскую порнозвезду не пустили на заседание партии, на которой обсуждали вопросы семьи

Американскую порнозвезду не пустили на заседание партии, на которой обсуждали вопросы семьи (6 фото)

Автор:
26 июля 2021 12:42
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Брэнди Лав   америка   заседание   консерваторы   семейные ценности   семья   сша   
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Брэнди Лав - член республиканской партии и, как она сама утверждает, ярая поборница семейных ценностей. Однако перед мадам, известной своим безудержным прошлым, закрыли дверь в зал, где шло заседание. Ремесло подкачало.

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Метки: Брэнди Лав   америка   заседание   консерваторы   семейные ценности   семья   сша   
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12  комментариев
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64k
Максим Час назад
совсем охренели. Заслуженная мачеха порнохаба. И не пускать.
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13k
Александр 16 минут назад
Конкуренты испугались её оральн... ораторского мастерства.
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56k
Парагвайский шпион Полчаса назад
ОПА!! Какая известная мамуля!!! Я очень много роликов с ней посмотрел! МАСТЕР! А не пустили я знаю почему. Небось испугались, что у всех ВСТАНЕТ.
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27k
lem02 Час назад
А где фото на рабочем месте? Тема не раскрыта!
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26
Олена Петрівна Час назад
Походу жирные коровы с KFC i Macdaka не пустили её завидуя.
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7k
insaider Час назад
Деньги резко запахли!
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498k
АРОН Час назад
О политической ,,хватке,, этой прелестницы судить не имею возможности. Зато ,,актёрские,, навыки на высоте! Осень рекомендую просматривать.
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Поди с ниггерами не трахалась.
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
Где то я её видел... Тема не раскрыта, приколите к посту пару фильмов
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6k
Ф Ив 2 часа назад
Ну а на что она рассчитывала? Американцы это на самом деле очень консервативная нация, в политике, тем более в партии республиканцев, этой порнозвезде делать нечего.
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