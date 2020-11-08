Мелания Трамп «считает минуты до развода»

Она уйдет, как только ее муж Дональд покинет Белый дом, утверждают бывшие помощники первой леди. Это будет завершение 15-летнего «делового союза».
Он проиграл выборы - не может ли Дональд Трамп потерять в то же время и жену?
Известно, что Мелания Трамп расплакалась, когда ее муж победил в 2016 году, а один из ее друзей сказал: «Она никак не ожидала, что он станет президентом».
Мелания тогда тянула целых пять месяцев, прежде чем переехать из Нью-Йорка в Вашингтон, якобы из-за того, что их общему сыну Бэррону нужно было закончить учебный год. Но ее экс-помощник Стефани Волкофф заявила, что Мелания вела переговоры об условия расставания, чтобы Бэррону досталась солидная доля состояния Трампа.
Г-жа Волкофф утверждала также, что у четы Трампов были отдельные спальни в Белом доме и вообще «брак по соглашению».
Другой бывший помощник Омароса Маниго Ньюман заявил, что 15-летний брак пары подошел к концу, добавив: «Мелания считает каждую минуту, пока он не покинет Белый Дом, и она наконец сможет подать на развод. Если бы Мелания решилась перенести всё возможное унижение и уйти, пока Дональд Трамп занимает президентское кресло, он нашел бы способ ее наказать».
Известно, что Мелания Трамп расплакалась, когда ее муж победил в 2016 году, а один из ее друзей сказал: «Она никак не ожидала, что он станет президентом».
Мелания тогда тянула целых пять месяцев, прежде чем переехать из Нью-Йорка в Вашингтон, якобы из-за того, что их общему сыну Бэррону нужно было закончить учебный год. Но ее экс-помощник Стефани Волкофф заявила, что Мелания вела переговоры об условия расставания, чтобы Бэррону досталась солидная доля состояния Трампа.
Г-жа Волкофф утверждала также, что у четы Трампов были отдельные спальни в Белом доме и вообще «брак по соглашению».
Другой бывший помощник Омароса Маниго Ньюман заявил, что 15-летний брак пары подошел к концу, добавив: «Мелания считает каждую минуту, пока он не покинет Белый Дом, и она наконец сможет подать на развод. Если бы Мелания решилась перенести всё возможное унижение и уйти, пока Дональд Трамп занимает президентское кресло, он нашел бы способ ее наказать».
Несмотря моменты явного холодка в отношениях, проявленные на публике, 50-летняя миссис Трамп утверждает, что у нее «прекрасные отношения» с 74-летним мужем. Между тем, и супруг настаивает на том, что они никогда не ссорились.
Брачный контракт Трампа с его второй женой Марлой Мейплз содержит запрет для нее выпускать какие-либо книги или давать интервью с критикой в адрес бывшего мужа. Адвокат Кристина Превите говорит, что Мелания, скорее всего, тоже подписала аналогичные обязательства помалкивать...
Брачный контракт Трампа с его второй женой Марлой Мейплз содержит запрет для нее выпускать какие-либо книги или давать интервью с критикой в адрес бывшего мужа. Адвокат Кристина Превите говорит, что Мелания, скорее всего, тоже подписала аналогичные обязательства помалкивать...
Пикантные тайны Мелании Трамп (22 фото)
Первая леди США Мелания Трамп - фигура публичная. В ее жизни, кажется, уже не осталось секретов, которые не раскопали бы вездесущие папарацци и охочие до сенсаций блогеры. Но Мелания - девушка непростая, и в ее биографии остался еще десяток-другой пикантных тайн, которыми она не спешит делиться с публикой...
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Пресняков впервые рассказал о том, что стало причиной разрыва с Орбакайте, и виной всему не Пугачева
- "Симпсоны предсказали продолжение": реакция соцсетей на заражение Трампа COVID-19
- В Нью-Йорке инсталлировано изображение Трампа в виде святого
- "Живи счастливо": после сообщения о разводе россиянин в ярости разбил машину жены
- В Чикаго мужчина свесился на верёвке с небоскрёба Трампа, требуя разговора с президентом
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...
По информации СМИ, с него потребуют долг, более 300 млн.$, хоть Трамп и опровергает эти заявления, но в суд на СМИ за эти статьи не подал, и это о чём то да говорит. Да и налоговая служба оспаривает получение Трампом налоговых льгот на 80 млн. $, и требует возместить уже 100 млн., Трамп 10 лет не платит налоги, в своих декларациях он указывает убытки, но вот перед своими избирателями, он позиционирует себя как успешный бизнесмен.
Если эта свалит, то он найдет проститутку подешевле.
Уж он то может себе это позволить.
100800 минут.