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Мелания Трамп «считает минуты до развода»

Мелания Трамп «считает минуты до развода» (3 фото)

Автор:
08 ноября 2020 17:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Трамп   мелания   отношения   президент   развод   семья   сплетни   сша   
6410
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Она уйдет, как только ее муж Дональд покинет Белый дом, утверждают бывшие помощники первой леди. Это будет завершение 15-летнего «делового союза».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Трамп   мелания   отношения   президент   развод   семья   сплетни   сша   
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27  комментариев
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2k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
да и что ? это хоть кому-то интересно ? ...
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975
Омар Хайям Hallo FreeSpace 3 часа назад
Ну ты же зашел в пост и даже оставил комментарий
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435
этотсамый 39 секунд назад
Не знаю, но эта пара мне чем-то импонировала, какой-то свободой от условностей, что ли...
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2k
Frank Borman 17 минут назад
А вот и хорошая новость. Донни проиграл выборы, но зато избавится от этой шкуры Меланьи. Теперь сердце Донни свободно, налетайте, девочки.
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6k
Matthew Hopkins 37 минут назад
Если Трамп еще и разведется, то ему только и останется что ссать в подъездах, поскольку больше ему заниматься будет нечем. После того как он уже поимел все что хотел, и после того как он был на самом верху власти в самой крутой стране. Выше ему уже просто некуда, а делать что-то надо.
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34k
Андрей Бертон 58 минут назад
И это только начало, там столько уголовных дел будет, шоу только начинается.
По информации СМИ, с него потребуют долг, более 300 млн.$, хоть Трамп и опровергает эти заявления, но в суд на СМИ за эти статьи не подал, и это о чём то да говорит. Да и налоговая служба оспаривает получение Трампом налоговых льгот на 80 млн. $, и требует возместить уже 100 млн., Трамп 10 лет не платит налоги, в своих декларациях он указывает убытки, но вот перед своими избирателями, он позиционирует себя как успешный бизнесмен.
Ссылка coub.com
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Sapsan Час назад
Все это показывает всю сущность американского общества. Все ради денег. Все отношения строятся исключительно в деньгах. Вся привязанность это деньги
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3k
Петрович Час назад
Уж кто кто, а Мелания сильно не дура, ооочень сильно не дура. Из словенской колхозницы в Первые Леди. А бывших Первых Леди не бывает, как и президентов.
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4k
saliamnn Час назад
На сколько известно от проверенных источников,Байден предложил Мелании остаться в Белом Доме.
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Давайте лучше Ваньку трахнем! Ой и Ваньку. Тьфу! Иванку!
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11k
Максим 2 часа назад
ща сельские эксперт на фишках разберутся, кто с кем
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7k
KOSTELLO 2 часа назад
Неужто за Байдена пойдет?
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11k
Toxictofa 2 часа назад
Ну а Трампу то что горевать?
Если эта свалит, то он найдет проститутку подешевле.
Уж он то может себе это позволить.
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9k
Денис Трубочкин 2 часа назад
просто образец верности и поддержки в трудную минуту!
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2k
Варяг 2 часа назад
Достали уже лезть людям в трусы, хотят живут, не хотян не живут.. вам то какое дело?
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
Что ж,будет грустно,если и она окажется шлюхой.
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12k
Hairy. Опиум для народа Час назад
Весь мир бардак))
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2k
kappaneed Опиум для народа Час назад
А почему шлюхой-то? Или только шлюхи подают на развод? Небыл бы Трамп президентом, развелись бы раньше. А когда Трамп стал президентом, стало ясно, что никакого развода не может быть, потому как, репутация первого лица государства должна быть, хотя бы формально, безупречной. Развод мог дать козыри для импичмента. Думаю, там был договор, но это не значит, что она шлюха, просто согласилась еще потерпеть и сыграть роль счастливой жены. Кстати актриса ищ нее получилась не очень хорошая.
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29k
Azesh 2 часа назад
да она даже не скрывала
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32k
Элек Мек 3 часа назад
Мелания Трамп «считает минуты до развода»
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796
Сергей 3 часа назад
как же она мучилась в постели все эти годы, как страдала...
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105
vova old 3 часа назад
ин кстати президентом ставятся в январе, школа заканчиварется в мае. именно эти 5 месяцев мелания и сидела в NY чтобы не выдёргивать сына из школы посередине года. ктобы так не сделал?
ин кстати президентом ставятся в январе, школа заканчиварется в мае. именно эти 5 месяцев мелания и сидела в NY чтобы не выдёргивать сына из школы посередине года. ктобы так не сделал?
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4k
saliamnn vova old Час назад
Вот её и возьмёт в суженые завидный жених Дональт.Они вроде даже похожи.
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18k
BillyBonzz 3 часа назад
Отправить эту шкуру к маме в свою сраную Словению, дав с собой денег только на билет в лоукостере.
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11k
Алекс 3 часа назад
Я посчитал.
100800 минут.
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Свирепый Бамбр Алекс 2 часа назад
Мелания Трамп «считает минуты до развода»
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