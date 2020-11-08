Мелания Трамп «считает минуты до развода»

Он проиграл выборы - не может ли Дональд Трамп потерять в то же время и жену?

Известно, что Мелания Трамп расплакалась, когда ее муж победил в 2016 году, а один из ее друзей сказал: «Она никак не ожидала, что он станет президентом».



Мелания тогда тянула целых пять месяцев, прежде чем переехать из Нью-Йорка в Вашингтон, якобы из-за того, что их общему сыну Бэррону нужно было закончить учебный год. Но ее экс-помощник Стефани Волкофф заявила, что Мелания вела переговоры об условия расставания, чтобы Бэррону досталась солидная доля состояния Трампа.



Г-жа Волкофф утверждала также, что у четы Трампов были отдельные спальни в Белом доме и вообще «брак по соглашению».



Другой бывший помощник Омароса Маниго Ньюман заявил, что 15-летний брак пары подошел к концу, добавив: «Мелания считает каждую минуту, пока он не покинет Белый Дом, и она наконец сможет подать на развод. Если бы Мелания решилась перенести всё возможное унижение и уйти, пока Дональд Трамп занимает президентское кресло, он нашел бы способ ее наказать».