20+ странных и необычных вариантов жилья

Zillow - это самый известный американский сайт по продаже недвижимости, который на данный момент предлагает более 110 тысяч домов для продажи и аренды. Не обошлось, конечно, без странных, забавных, и необоснованно дорогих вариантов жилья, которые сами американцы высмеивают в Инстаграме
. Посмотрим на самые популярные среди странных объявлений о продаже жилья в США.
Замок за 3,8 млн долларов (281 млн рублей)
Плоский домик с двумя спальнями за 269 тысяч долларов (20 млн. рублей)
Шесть спален, 11 ванных комнат, 20679 квадратных метров вместе с территорией. Цена - 8,5 млн долларов (примерно 630 млн рублей)
Замок с пятью спальнями и шестью ванными комнатами. Цена - 2,4 млн долларов (177 млн рублей)
Оригинальное объявление на продажу, однако. 225 тысяч долларов (16 млн рублей)
Домик площадью 112 квадратных метров, 1,15 млн долларов (85 млн рублей)
2865 квадратных метров, 10 спален. 11,5 млн долларов (852 млн рублей)
Почти Бали. 2,5 млн долларов (185 млн рублей)
Домик в 306 квадратных метров с Элвисом. 2 млн долларов (148 млн рублей)
Особняк в Чикаго, 743 квадратных метра. 17 млн долларов (1,2 млрд рублей)
548 квадратных метров, 1,6 млн долларов (118 млн рублей)
Домик гномиков, 809 тысяч долларов (59 млн рублей)
Яркий дом за 2 млн долларов (148 млн рублей)
Колоритное жилище в 50 квадратных метров. 130 тысяч долларов (9 млн рублей)
"Президентский" особняк за 2,5 млн долларов (185 млн. рублей)
Небольшой дом за 144 тысячи долларов (10 млн рублей)
Еще один странный дом. 758 тысяч долларов (56 млн рублей)
786 квадратных метров за 6 млн долларов (445 млн рублей)
Огромный замок площадью 1785 кв метров. Цена - 13 млн долларов (963 млн рублей)
650 квадратных метров психоделики. 11 млн долларов (815 млн рублей)
Домик за 535 тысяч долларов (40 млн рублей)
1209 квадратных метров за 5,7 млн долларов (425 млн рублей)
Особняк за 6,5 млн долларов (481 млн рублей)
Дом площадью 1824 кв метра за 6 млн долларов (444 млн рублей)
Жутковатое жилище. Цена - 225 тысяч долларов (16 млн рублей)
"Брендовый" дом с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами. 1,1 млн долларов (81 млн рублей)
Слишком много оленей. 1,4 млн долларов (103 млн рублей)
Отлично подойдет для съемок ужастиков. 575 тысяч долларов (42 млн рублей) - и он ваш
Квартира за 392 тысячи долларов (29 млн рублей). Люди не прилагаются
Небольшой дом площадью 73 квадратных метра. 95 тысяч долларов (7 млн рублей)
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— переведено специально для fishki.net
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