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20+ странных и необычных вариантов жилья

20+ странных и необычных вариантов жилья (31 фото)

Автор:
07 мая 2021 12:38
Сообщество : Жизнь в США
Метки: америка   дома   квартиры   недвижимость   подборка   продажа недвижимости   сша   фото   
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Zillow - это самый известный американский сайт по продаже недвижимости, который на данный момент предлагает более 110 тысяч домов для продажи и аренды. Не обошлось, конечно, без странных, забавных, и необоснованно дорогих вариантов жилья, которые сами американцы высмеивают в Инстаграме. Посмотрим на самые популярные среди странных объявлений о продаже жилья в США.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: америка   дома   квартиры   недвижимость   подборка   продажа недвижимости   сша   фото   
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2  комментария
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20k
Влад 3 часа назад
Уважаемые! Простите, но коробит. Шикарный дорогой особняк называется дворец. Замок это укрепленное фортификационное сооружение предназначенное держать оборону или осаду.
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8k
Nikita 4 часа назад
Напомнило
Ссылка www.youtube.com
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