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К Земле приближается астероид размером с египетскую пирамиду

К Земле приближается астероид размером с египетскую пирамиду (4 фото)

Автор:
26 июля 2021 11:29
Сообщество : Космос
Метки: астероидная опасность   астероиды   космические объекты   космический камень   космос   на орбите   наблюдения   планеты   
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Гигантский астероид до 250 метров в длину пролетит по соседству с Землей на скорости около 30 тысяч километров в час. Его орбита пройдет, по космическим меркам, совсем близко к планете - примерно в 4,5 миллионах километров.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: астероидная опасность   астероиды   космические объекты   космический камень   космос   на орбите   наблюдения   планеты   
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6  комментариев
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18k
Ego sum qui sum Час назад
опаньки, появилась новая версия строительства пирамид - они просто свалились из космоса
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1k
Andrey Полчаса назад
Похоже он корректирует прицел
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
345 размеров Земли от Земли. Не то, что бы близко...
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21k
Очевидное-Невероятное Час назад
Расстояние от Земли до Луны 0,4 млн км.
Минимальное расстояние от Земли до Венеры 38 млн км.
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44k
doker Час назад
Жаль...
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6k
Ф Ив 2 часа назад
Не успели мы справиться с пандемией, как на горизонте замаячил новый армагеддон.
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