К Земле приближается астероид размером с египетскую пирамиду

НАСА заявило, что гигантский астероид должен пролететь в непосредственной близости Земли в воскресенье, 1 августа, со скоростью 29 000 километров в час. Длина астероида GO20 - от 150 до 250 метров, то есть, это космический камень размером с Тадж-Махал и Великую пирамиду Гизы. Он приблизится к Земле на расстояние 4,5 миллиона километров, что является очень близким расстоянием по космическим масштабам. Впрочем, по мнению ученых, опасности столкновения нет: астероид пройдет достаточно далеко, чтобы не вызывать особого беспокойства у землян. При этом астероид окажется намного ближе к Земле, чем наши планеты-соседи: Венера находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли, а Марс - около 300 миллионов километров.