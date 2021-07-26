К Земле приближается астероид размером с египетскую пирамиду

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Гигантский астероид до 250 метров в длину пролетит по соседству с Землей на скорости около 30 тысяч километров в час. Его орбита пройдет, по космическим меркам, совсем близко к планете - примерно в 4,5 миллионах километров.
НАСА заявило, что гигантский астероид должен пролететь в непосредственной близости Земли в воскресенье, 1 августа, со скоростью 29 000 километров в час. Длина астероида GO20 - от 150 до 250 метров, то есть, это космический камень размером с Тадж-Махал и Великую пирамиду Гизы. Он приблизится к Земле на расстояние 4,5 миллиона километров, что является очень близким расстоянием по космическим масштабам. Впрочем, по мнению ученых, опасности столкновения нет: астероид пройдет достаточно далеко, чтобы не вызывать особого беспокойства у землян. При этом астероид окажется намного ближе к Земле, чем наши планеты-соседи: Венера находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли, а Марс - около 300 миллионов километров.
Астероид может еще приблизиться к нашей планете из-за гравитационного притяжения планет внутри Солнечной системы, но, как утверждают ученые, это не будет проблемой, пока GO20 снова не пройдет мимо Земли.
Как утверждают ученые, судя по орбите астероида, он регулярно пересекает орбиту Земли. По расчетам, в 1901 году он пролетел чуть менее чем в 1,5 миллионах километров от нашей планеты, а в 1935 году - примерно в 2,5 миллионах киломатров от нее. Когда он снова пройдет мимо, в 2034 году, он, вероятно, будет на расстоянии около 4 миллионов километров от планеты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: астероидная опасность астероиды космические объекты космический камень космос на орбите наблюдения планеты
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