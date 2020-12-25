Ученые показали образцы грунта с астероида Рюгу

Более крупные же фрагменты, фото которых опубликовали сегодня, собрали во время второго приземления, и они хранились в другом отсеке на борту Хаябуса-2.

Этот второй набор образцов собрали в июле 2019 года. Корабль сбросил ударный элемент, который выбил материал из-под поверхности астероида — это позволило собрать материал, который не затронули такие факторы, как, например, космическое излучение.

По словам профессора Усуи, разница в размере двух наборов образцов указывает на разную твердость пород на поверхности астероида. «Вероятно, что второе приземление произошло на твердую породу», — пояснил эксперт. Это в свою очередь означает, что «более крупные частицы откололись и попали в отсек».