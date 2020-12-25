Ученые показали образцы грунта с астероида Рюгу

Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало фотографии материала, похожего на древесный уголь, который в прошлом году собрали с поверхности астероида Рюгу.
По словам экспертов, образцы, которые в прошлом году доставили на Землю в рамках миссии Хаябуса-2, твердые, как скала, и достигают сантиметра в диаметре. Неделю назад были опубликованы изображения других черных гранул, которые собирали отдельно и в другой локации — те были поменьше и похожи на песок.
Рюгу — это околоземной астероид диаметром около километра, который находится на расстоянии 300 миллионов километров от нашей планеты. Хаябуса-2 покинула Рюгу в ноябре 2019 года и отправилась обратно на Землю, а уже 5 декабря сбросила капсулу с образцами грунта на полигон в Австралии.
Специалист по космическим материалам Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Томохиро Усуи объяснил, что песчаные гранулы, опубликованные на прошлой неделе, собрали во время первого приземления Хаябуса-2 на поверхность астероида Рюгу в феврале 2019 года.
Более крупные же фрагменты, фото которых опубликовали сегодня, собрали во время второго приземления, и они хранились в другом отсеке на борту Хаябуса-2.
Этот второй набор образцов собрали в июле 2019 года. Корабль сбросил ударный элемент, который выбил материал из-под поверхности астероида — это позволило собрать материал, который не затронули такие факторы, как, например, космическое излучение.
По словам профессора Усуи, разница в размере двух наборов образцов указывает на разную твердость пород на поверхности астероида. «Вероятно, что второе приземление произошло на твердую породу», — пояснил эксперт. Это в свою очередь означает, что «более крупные частицы откололись и попали в отсек».
Ученые надеются, что изучение двух наборов образцов горных пород из Рюгу поможет им пролить свет на происхождение астероида — и на историю всей Солнечной системы в целом. Они собираются провести больше анализов в новом году.
После изучения образцов в Японии некоторые из них передадут НАСА и другим международным космическим агентствам для проведения дополнительных исследований.
Тем временем Хаябуса-2 сейчас отправляется в 11-летнюю экспедицию к другому небольшому и далекому астероиду – «1998KY26» — с целью изучить потенциальные средства защиты от космических камней, которые однажды могут полететь к Земле.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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ЗЫ: сарказм.