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Ученые показали образцы грунта с астероида Рюгу

Ученые показали образцы грунта с астероида Рюгу (8 фото)

Автор:
25 декабря 2020 16:58
Сообщество : Космос
Метки: Рюгу   Хаябуса-2   астероиды   космос   новости   образцы грунта   
544
8

Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало фотографии материала, похожего на древесный уголь, который в прошлом году собрали с поверхности астероида Рюгу.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Рюгу   Хаябуса-2   астероиды   космос   новости   образцы грунта   
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7  комментариев
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6k
Вася Час назад
фото с тенью отличного качества, нельзя ли такое же с луны с "ровером" , флагом или рампой.. ну, или что там ещё оставили..
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503
Обратная сторона Луны Izrin Maria Час назад
Это адепты плоской луны, не обращайте внимания
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2k
gvv 19 минут назад
А летали ли японцы? Где доказательства? Простой уголь и мультики показали, и всё. А роскосмос следил за японцами? А у нашего МО есть подтверждения? То-то же - опять обман!

ЗЫ: сарказм.
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−167
МИХАН 19 минут назад
У нас на Земле таких камней куча ..А происхождение Вселенной не с этих камешком откроют ,тут что то другое будет
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