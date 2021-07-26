Певица P!INK взяла на себя штраф гандболисток, которые отказались играть в трусах

Женскую сборную Норвегии наказали штрафом за то, что девушки отказались играть в бикини на чемпионате Европы. Вместо трусов девушки надели шорты и нарвались на штраф в полторы тысячи евро....