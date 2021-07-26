52-летняя певица и актриса Джениффер Лопес отметила свой день рождения на плавучем дворце Valerie. Вместе с поп-дивой был её возлюбленный - актёр Бен Аффлек. Судя по фотографиям, праздник был романтическим. Подписчики обратили внимание, что Джей в свои 52 года выглядит просто сногсшибательно!