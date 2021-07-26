52-летняя певица и актриса Джениффер Лопес отметила свой день рождения на плавучем дворце Valerie. Вместе с поп-дивой был её возлюбленный - актёр Бен Аффлек. Судя по фотографиям, праздник был романтическим. Подписчики обратили внимание, что Джей в свои 52 года выглядит просто сногсшибательно!
Яхту Valerie не зря называют "плавучим дворцом". Аренда четырёхпалубного судна обходится в огромную сумму. Удивительной красоты яхту длиной 85 метра посетила знаменитая певица и актриса Дженнифер Лопес вместе со своим возлюбленным Беном Аффлеком.
На яхте Джей Ло отметила свой 52-ой день рождения. Судя по фото, красавица обладает какими-то секретными знаниями, иначе как объяснить её удивительную внешность?
Романтическая прогулка не обошлась без фотосессии. Джей Ло показала свою безупречную фигуру в бикини, красовавшись перед камерами.
На яхте есть бассейн, просторная гостиная с роялем, кабинет массажиста, джакузи, кинотеатр, обеденный зал, откуда прекрасный вид на океанский закат. Однако, парочка предпочла нежиться на солнце в объятиях друг друга.
Страстные поцелуи ещё раз подтверждают воссоединение звёздного союза. Отношения звезд начались после фильма «Джильи» в 2002 году. Однако, за день до свадьбы 13 сентября 2003 года торжество было отменено.
Теперь, спустя 19 лет, пара вновь воссоединилась. Сейчас у каждого есть дети от прошлых браков, но это не мешает им любить друг друга как в молодости.
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