Скучали? Волочкова раскинула свой шпагат на всю яхту

Как всегда, под постом в соцсетях подписчики начали писать Волочковой гадости:

Без шпагата никуда?

Опять пилотку растянула

Одно и то же, сама не устала?

Однако, у Анастасии удивительная способность не замечать хейтеров. Вот уже пять лет она публикует фотографии своего знаменитого шпагата. Даже во времена своих выступлений она не была так популярна!