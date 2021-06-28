Скучали? Волочкова раскинула свой шпагат на всю яхту

Давненько у нас не было Волочковой. Наверное потому, что Анастасия в последнее время редко публикует провокационные фотографии. Бывшая балерина всё чаще появляется на своей страничке без макияжа и нарядов. Ошибочно думать, что бывшая балерина отказалась от знаменитого шпагата! На этот раз она растянулась на яхте.
Вчера Волочкова приняла участие в парусной регате. Компания назвала яхту в честь женщины: "Шпагат на лодке". В своём Instagram балерина подтвердила название, опубликовав фотографию своего знаменитого шпагата.
"Нашу команду на регате мы назвали "Шпагат на лодке". Я и поплавать успела с лодки тоже. Мы заняли пятое место. Это был нереально позитивный день!" — написала танцовщица, опубликовав сразу два фото со шпагатом в одном посте.
Как всегда, под постом в соцсетях подписчики начали писать Волочковой гадости:
Без шпагата никуда?
Опять пилотку растянула
Одно и то же, сама не устала?
Однако, у Анастасии удивительная способность не замечать хейтеров. Вот уже пять лет она публикует фотографии своего знаменитого шпагата. Даже во времена своих выступлений она не была так популярна!
Источник:
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