Единая вселенная: 10 незаметных деталей из мультфильмов Pixar

Мультфильмы студии Pixar — это очень продуманные творения, чьи авторы максимально внимательно относятся к деталям.
За 25 лет существования студии было выпущено всего 23 полнометражных мультфильма, из которых 15 — оригинальные (то есть не являющиеся продолжением других).
Все эти 15 разных анимированных миров объединены тонкой, но заметной ниточкой фирменных пиксаровских отсылок. Или самоотсылок. Многие зрители не знают, что персонажи разных мультфильмов неожиданным и хитрым образом мельком появляются в совершенно других историях, тем самым объединяя мультфильмы Pixar в единый мир.
Давайте посмотрим на одни из самых ярких примеров!
Все эти 15 разных анимированных миров объединены тонкой, но заметной ниточкой фирменных пиксаровских отсылок. Или самоотсылок. Многие зрители не знают, что персонажи разных мультфильмов неожиданным и хитрым образом мельком появляются в совершенно других историях, тем самым объединяя мультфильмы Pixar в единый мир.
Давайте посмотрим на одни из самых ярких примеров!
1. В «Корпорации монстров» Бу передаёт Салли знакомую игрушечную рыбку
Это же Марлин из «В поисках Немо»!
И в этой отсылке есть любопытная особенность, ведь на момент появления «Корпорации монстров» (2001) на экранах «В поисках Немо» (2003) ещё не вышел. Таким образом создатели остроумно намекнули на свой следующий проект, хотя все поняли это уже после.
И это не последнее подобное предвосхищение персонажей новых историй в мультиках студии.
И в этой отсылке есть любопытная особенность, ведь на момент появления «Корпорации монстров» (2001) на экранах «В поисках Немо» (2003) ещё не вышел. Таким образом создатели остроумно намекнули на свой следующий проект, хотя все поняли это уже после.
И это не последнее подобное предвосхищение персонажей новых историй в мультиках студии.
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2. В кабинете дантиста Филипа Шермана из «В поисках Немо» можно увидеть знакомую игрушку
Вид из аквариума, где оказался сам Немо. Да там же Базз Лайтер из «Истории игрушек»!
3. В «Истории игрушек 3» показано, на каких батарейках работает Базз Лайтер. И их производитель нам знаком!
4. Когда робот ВАЛЛ-И сделал из мусора копию Евы, он использовал знакомую всем лампу — символ студии Pixar
5. В мультфильме «Рататуй» крысу Реми пугает пёс, показанный только в виде тени, которая очень кого-то напоминает
Да это же Даг из мультфильма «Вверх»!
Как и в случае с игрушечной рыбкой в «Корпорации монстров», мультфильм «Вверх» вышел спустя 3 года после «Рататуя». Ещё одна отсылка из будущего.
6. Когда домик Карла Фредриксена из «Вверх» взлетает, нам показывают комнату девочки, где можно заметить две отсылки
Во-первых это знаменитый пиксаровский мяч, который можно увидеть во многих мультфильмах студии. А во-вторых, в левом нижнем углу лежит Лотсо — главный антагонист третьей части «Истории игрушек».
Кстати, опять же, «История игрушек 3: Большой побег» (2010), где впервые появился Лотсо, вышла уже после «Вверх» (2009).
Кстати, опять же, «История игрушек 3: Большой побег» (2010), где впервые появился Лотсо, вышла уже после «Вверх» (2009).
7. В «Истории игрушек 2» Миссис Картофельная Голова читает книгу про неких мультяшных муравьёв
Разумеется, это отсылка к второму полнометражному мультфильму «Приключения Флика».
8. В Мире Мёртвых из «Тайны Коко» можно встретить постер «Суперсемейки»
Плакат на стене справа, можно заметить, что персонажи на нём выполнены в «мёртвой» стилистике.
9. В «Суперсемейке» среди городского транспорта можно заметить персонажа «Тачек» Дока Хадсона
10. В доме ведьмы-резчицы из мультфильма «Храбрая сердцем» мы видим две отсылки
На столе у ведьмы стоит грузовик «Планета Пиццы», который, как и мяч, является так называемым пасхальным объектом и появляется почти во всех мультфильмах студии. А на кадре справа мы видим резьбу на пне, которая, очевидно, является изображением Салли из «Корпорации монстров».
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