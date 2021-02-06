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Единая вселенная: 10 незаметных деталей из мультфильмов Pixar

Единая вселенная: 10 незаметных деталей из мультфильмов Pixar (14 фото)

Автор:
06 февраля 2021 09:45
Сообщество : Кино
Метки: pixar   вселенная Pixar   интересно   мультик   мультфильм   фото   
1569
14
Мультфильмы студии Pixar — это очень продуманные творения, чьи авторы максимально внимательно относятся к деталям.
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Метки: pixar   вселенная Pixar   интересно   мультик   мультфильм   фото   
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5  комментариев
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6k
AIRON_FIRST 2 часа назад
Зачастую просто в более новых фильмах используют модели из старых, а потом ещё преподносят грамотно.
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7k
Вася Полчаса назад
дисней опять же..
дисней опять же..Посмотреть
дисней опять же..
дисней опять же..Посмотреть
дисней опять же..
дисней опять же..Посмотреть
дисней опять же..
дисней опять же..Посмотреть
дисней опять же..
дисней опять же..Посмотреть
дисней опять же..
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6k
uutb Полчаса назад
А, мне, ихние мульты очень нравятся! Не знаю, есть в них доброта и мораль, как в советских мультах. Мальчик Саша, 42 годика)
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650
DarkSkat Час назад
Ждём фильм со всеми героями мультиков. Будет мультяшная версия мстителей.
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