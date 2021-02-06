Единая вселенная: 10 незаметных деталей из мультфильмов Pixar

За 25 лет существования студии было выпущено всего 23 полнометражных мультфильма, из которых 15 — оригинальные (то есть не являющиеся продолжением других).



Все эти 15 разных анимированных миров объединены тонкой, но заметной ниточкой фирменных пиксаровских отсылок. Или самоотсылок. Многие зрители не знают, что персонажи разных мультфильмов неожиданным и хитрым образом мельком появляются в совершенно других историях, тем самым объединяя мультфильмы Pixar в единый мир.



Давайте посмотрим на одни из самых ярких примеров!