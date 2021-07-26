15 интересных фактов о мультсериале "Чудеса на виражах"

Как и в "Утиных историях" действие сериала "Чудеса на виражах" происходит в выдуманном мире. Главные герои живут на островном государстве под названием Кейп-Сюзет.

Главный герой мультсериала медведь Балу, который тут же ассоциируется со своим тезкой из "Книги джунглей". Впрочем, есть и вполне узнаваемое сходство медведей Балу в этих двух диснеевских проектах...