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15 интересных фактов о мультсериале "Чудеса на виражах"

15 интересных фактов о мультсериале "Чудеса на виражах" (6 фото)

Автор:
26 июля 2021 08:46
Метки: Чудеса на виражах   детство   интересно   мультсериал   факты   фото   
1092
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Прежде всего стоит отметить, что оригинальное название этого телешоу звучит как TaleSpin, а "Чудеса на виражах" это решение наших переводчиков.

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Метки: Чудеса на виражах   детство   интересно   мультсериал   факты   фото   
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1  комментарий
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manul74 Полчаса назад
хороший мультик сериал.
Дисней больше хороших мульт сериалов не делает.
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