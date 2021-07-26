15 интересных фактов о мультсериале "Чудеса на виражах"

Прежде всего стоит отметить, что оригинальное название этого телешоу звучит как TaleSpin, а "Чудеса на виражах" это решение наших переводчиков.
Не все знают, но "Чудеса на виражах" (я буду называть мультфильм названием, к которому привык наш зритель) использует идею малоизвестного у нас американского приключенческого сериала под названием "Байки золотой обезьяна". В центре его сюжета бывший военный летчик, который ныне пилотирует самолет-амфибию, его начальница симпатичная девушка, а сам пилот постоянно влипает в какие-то авантюры. Правда, все это звучит очень знакомо?;)
Как и в "Утиных историях" действие сериала "Чудеса на виражах" происходит в выдуманном мире. Главные герои живут на островном государстве под названием Кейп-Сюзет.
Главный герой мультсериала медведь Балу, который тут же ассоциируется со своим тезкой из "Книги джунглей". Впрочем, есть и вполне узнаваемое сходство медведей Балу в этих двух диснеевских проектах...
Собственно еще один персонаж из "Книги джунглей" был "позаимствован. Это тигр Шерхан (Shere Khan) - монополист и настоящая "акула большого бизнеса".
Персонажем номер три стала обезьяна Луи, которая (вернее который) здесь выступает как владелец ресторана...
Что любопытно, первоначально главную роль "претендовал" горе-летчик из "Утиных историй" и "Черного плаща" известный в нашем переводе как Зигзаг МакКряк. Но продюсеры рассудили по-своему и выбрали старого-нового персонажа Балу.
А вы знаете, что актер Джим Каммингс озвучил в "Чудесах на виражах" не только предводителя воздушных пиратов Дона Карнажа, но и добрых четыре десятка других персонажей мужского пола.
Есть в мультфильме и страна пародирующая Советский Союз, привычная "западная клюква" - всегда занесенная снегом страна Тембрия.
Премьера "Чудес на виражах" состоялась 10 сентября 1990 года. Зрителям сначала показали двойную пилотную серия. Затем последовал перерыв, маркетологи Диснея присматривались к реакции зрителей, и соображали стоит ли выпускать продолжение. Как оказалось, зрителям понравилась и в том же году продолжение последовало...
Всего было снято шестьдесят пять серий со стандартной продолжительность в 22 минуты каждая.
Известная японская компания CAPCOM выпустила в 1991 году игру TaleSpin для "восьмибиток" и портативной консоли GameBoy. Спустя несколько лет игру переиздали и для Sega Mega Drive 16 bit.
Официально Дисней никогда не выпускал сборник саундтреков из этого мультсериала. Но диск с песнями все же был выпущен композитором Кристофером Лайвли Стоуном за свои деньги. В количестве целых... ста экземпляров...
"Чудеса на виражах" стали пятым мультипликационным сериалом Диснея, снятым для телевидения.
Показ мультсериала на российском телевидении начался в 1992 году, всего было показано первые двадцать шесть эпизодов. Ну, а "новые" тридцать восемь серий наши зрители увидели только в 2003 году.
Источник:
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Дисней больше хороших мульт сериалов не делает.