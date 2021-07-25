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Что находится внутри Пизанской башни и почему она не падает на самом деле

Что находится внутри Пизанской башни и почему она не падает на самом деле (9 фото)

Автор:
25 июля 2021 09:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: внутри   интересно   пизанская башня   познавательно   факты   фото   
1530
9

Почти все знают про Пизанскую башню, но при этом есть ряд вещей, которые остаются в тени. Скажем, для чего строили башню, как она выглядит внутри, и в какую сторону она на самом деле падает сейчас?

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Метки: внутри   интересно   пизанская башня   познавательно   факты   фото   
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14k
vikklu Час назад
Вот только выпрямлять её совсем не надо!
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1k
friday2009 16 минут назад
А давно "Угол наклона башни" стал измеряться в сантиметрах? Что не так с градусами-минутами-секундами?
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