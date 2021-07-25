Что находится внутри Пизанской башни и почему она не падает на самом деле

Точно известно только то, кто дал самые первые деньги на строительство - некая местная вдова по имени Берта ди Бернардо в начале 1172-го года пожертвовала 60 серебряных монет. О чём гласит надпись на первом заложенном камне. Правда, стройка началась только 9 августа 1173 года.

Известно, что вообще работы на будущей "Площади Чудес" (Piazza dei Miracoli) начались в 1064 году со строительства собора, инициатором чего являлся епископ Гвидо. До начала строительства Пизанской башни оставалось 100 лет, но специалисты уверены, что именно Гвидо - автор идеи её строительства. Потому что Пизанская башня - колокольня, то есть должна предполагаться в таком архитектурном ансамбле изначально. Других поводов так думать нет.