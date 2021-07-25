Что находится внутри Пизанской башни и почему она не падает на самом деле

Почти все знают про Пизанскую башню, но при этом есть ряд вещей, которые остаются в тени. Скажем, для чего строили башню, как она выглядит внутри, и в какую сторону она на самом деле падает сейчас?
Тем временем, Пизанская башня являются одним из самых ярких представителей классических долгостроев - её строили практически 200 лет.
Точно известно только то, кто дал самые первые деньги на строительство - некая местная вдова по имени Берта ди Бернардо в начале 1172-го года пожертвовала 60 серебряных монет. О чём гласит надпись на первом заложенном камне. Правда, стройка началась только 9 августа 1173 года.
Известно, что вообще работы на будущей "Площади Чудес" (Piazza dei Miracoli) начались в 1064 году со строительства собора, инициатором чего являлся епископ Гвидо. До начала строительства Пизанской башни оставалось 100 лет, но специалисты уверены, что именно Гвидо - автор идеи её строительства. Потому что Пизанская башня - колокольня, то есть должна предполагаться в таком архитектурном ансамбле изначально. Других поводов так думать нет.
С архитекторами Пизанской башни тоже мутно: авторство проекта на старте приписывают Бонанно Пизано, но точно известно, что достройкой, а точнее - возведением 8-го этажа, где и размещены колокола, занимался Томмазо Пизано. А ещё был Никола Пизано, который строил баптистерий (место для крещения), который находится рядом (ну и ещё ряд архитекторов - опять же, за 200 лет их явно должно было быть несколько).
Интересно, что Большая советская энциклопедия сообщает, что Пизано - это прозвище ряда итальянских скульпторов и архитекторов, то есть это даже не совсем фамилия. А "Википедия" пишет, что это имя нескольких средневековых художников и ремесленников из Пизы. То есть, выходит, любому строителю Пизанской башни может дать имя Пизано.
К слову, знаменитая ныне "Площадь Чудес" изначально называлось просто "Соборная площадь" - до 1910-го года, когда это место "Площадью чудес" окрестил итальянский писатель и поэт Габриеле д’Аннунцио. Можно сказать, хороший пример удачного с точки зрения маркетинга названия - ведь примерно с того времени Пизанская башня и вообще весь этот архитектурный ансамбль начали получать мировую известность.
К слову, если строительство собора в городе вопроса не вызывает, то решение строить такую высокую колокольню (хотя сейчас она далека от рекордов со своими 56,7 метра) - вызывает. Ответ специалистов - "чисто ради понтов". Пиза тогда являлась богатым городом-государством, так что величие хотелось подкрепить видимыми доводами - причём видимыми издалека.
И ещё один простой факт - Пизанская башня не строилась как наклонная, она должна был быть прямой. Почему нагнулась - тут нет уверенности, но версия только одна, мол, ошибка расчёта строителей при подготовке фундамента здания. Для данного места и времени это всё-таки было достаточно необычное в плане высоты здание, так что ошибка понятна. Но поражают опять же сроки - что с башней что-то не так, заметили аккурат через 10 лет после начала строительства, когда дошли до третьего этажа. Тогда наклон составлял 4-5 см.
Понятно, что в датах легко запутаться, но в данном случае есть чему удивиться. Так строительство Пизанской башни началось в 1173 году, третий этаж возвели в 1183 году, после чего напряглись из-за пяти сантиметров и бросили стройку до 1272 года (в некоторых источниках - до 1275 года).
Получается, что через 100 лет как ни в чём не бывало строители пришли и начали работать дальше. Горожане ничего не сломали и не растащили, недостроенная колокольня просто стояла рядом с собором (он был освящён в 1118 году, то есть был действующим) и радовала прихожан своей еле заметной кривизной и бесполезностью.
Но и этот новый этап строительства, стартовавший в 1272 году, растянулся на несколько десятков лет - только к 1319 году достроили седьмой этаж. Пытаясь по ходу исправить "косяки", строители этажи выше третьего начали "перетягивать", делая со стороны наклона башни более высокие потолки. В итоге Пизанская башня получилась не просто наклонная, а "банановидная".
Угол наклона башни при этом составил уже 90 см - то есть в итоге сделали только хуже. Строители доделали 7 этажей и снова бросили работу - более, чем на половину века. Потому что окончанием строительства логично считать момент, когда в колокольне появились колокола. Так вот, сменилась ещё пара поколений прежде, чем это случилось.
Окончание строительства относят к 1372 году, когда был построен 8-й этаж, кампанила - так называют собственно тот ярус, где колокола размещают. Кстати, этот этаж получил совершенно ровный горизонтальный пол. Вроде бы он остаётся таким и сейчас, после нескольких "туда-сюда" - когда башня начала всё больше крениться, а мрамор ломаться на "сгибах", было решено экстренно спасать архитектурное чудо.
В конце 20-го века итальянцы вложили 25 млн евро в работы, которые кроме замены части колонн (да, это новодел) и множества других мер. Так было решено извлечь часть грунта с противоположной наклону стороны башни. Для эксперимента рядом даже построили ещё один бетонный фундамент, благодаря опытам с которым и проводились все расчёты.
Также было принято решение по установке противовеса. Свинцовый груз весом в 900 тонн (при весе самой башни в 14453 тонн) был прикреплен сверху по центру башни. При этом внизу он касается стены - получилась вполне показательная иллюстрация наклона башни. Кстати, ещё один вопрос, который редко всплывает - как Пизанская башня выглядит внутри.
Так вот, там ничего нет - в том смысле, что нет никаких внутренних комнат. Просто "труба" с винтовыми лестницами и висящим теперь "маятником", который тянет наклонившееся строение в обратную сторону. Так что если Пизанская башня сейчас и падает, то в противоположную своему наклону сторону - крен башни благодаря этим мерам стал уже не таким большим, и, говорят, продолжает уменьшаться.
Источник:
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