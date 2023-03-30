Популярные фишки (кэпсы), в которые любили играть дети 90-х

В середине 90-х на смену вкладышам из жвачки Turbo пришли фишки (кэпсы), которые также являлись "валютой" детей 90-х и одним из главных азартных развлечений нашего детства. Сегодня мы вспомним про сами кэпсы, а также подробнее затронем некоторые из них.
Суть игры
Как правило, добыть фишки можно было двумя способами: купить или выиграть. Покупались фишки как правило как дополнение к жвачке, хотя некоторые продавались готовыми комплектами.
Ну а если мы хотели выиграть фишки, то приходилось ставить их на кон. Причем, ставить фишки нужно было не по количеству, а по номиналу. Например, один игрок ставит 10 фишек по 1 поинту, другой игрок 5 фишек по 2 поинта, а третий одну фишку на 10 поинтов. После этого все игроки скидывались, благодаря чему мы решали, кто будет бить первым. Это было важным, так как у первого игрока больше шансов на победу.
После того, как фишки были поставлены на кон, победитель скидывания брал стопку фишек. которые были расположены рубашкой вверх, после чего был ими о горизонтальную поверхность. Те фишки, которые перевернутся картинкой после удара, игрок забирал себе. Следующий игрок проделывал то же самое, но уже с оставшимся количеством фишек.
Был, конечно, и другой вариант игры. Стопку фишек можно было разбивать специальной битой. Но на моей памяти данным способом пользовались гораздо реже.
Chupa Caps
Чупа Кэпс - это наверное одни из самых первых фишек, которые появились в России. Как правило, такие фишки нужно было покупать целым набором, куда входили 10 кэпсов, 1 бита и два чупа-чупса. Но помимо этого чупа-кэпсы можно было купить и в обычном ларьке, так как их частенько давали в довесок к чупа-чупсу.
На передней стороне были нарисованы изображения, которые не были прикреплены к какой-то определённой тематике. Задняя же сторона была желтого цвета.
Как по мне, это самые неинтересные фишки, да и ценились они в детстве меньше всего. Лично я не хотел ставить свои кэпсы "МК3" на "Чупа-Кэпсы".
Mortal Kombat 3
Одной из самых популярных серий фишек были кэпсы "Mortal Kombat 3" от компании "Dunkin". Коллекция включала в себя 50 фишек, на которых были нарисованы персонажи из одноименной игры.
Всего на фишках было изображено 16 персонажей. Причем, каждый персонаж изображался на трех фишках в разных вариантах (лицо, половина тела, полный рост). Оставшиеся две фишки были определены под логотипы названия (MK3) и рисунок дракона. Причем, как ни странно, если первый логотип шел под номером один, то второй шел под номером 49, а не 50. Номер 50 почему-то отошел Шао-Кану.
Фишки "МК3" имели три номинала - 1, 2 и 5 поинтов. 5 поинтов располагались на фишках, номер которых оканчивается на 6, то есть 6, 16, 26, 36 и 46. Но тем не менее, визуально фишки разного достоинства ничем друг от друга не отличались.
Mad Caps
Фишки Mad Caps представляют из себя кэпсы с изображением непонятных существ. Фишки Mad Caps были чуть больше стандартных фишек, таких как "Mortal Kombat" или "Chupa Caps". Поэтому ставить на кон вместе фишки из данных коллекций было не очень удобно.
Данные кэпсы имели 4 номинала: 1, 2, 5 и 10 points. Причем, в отличие от той же "MK3", фишки Mad Caps различались своими свойствами:
1. Фишки достоинством 1 и 2 поинта были обыкновенными. То есть, обычные фишки с изображениями;
2. Фишки достоинством 5 поинтов носили заголовок "Light". Фишки частично покрыты фосфором, поэтому если подержать их у источника яркого света, а потом выключить свет, то они будут светиться прямо в темноте. В 90-е это смотрелось особенно интересно.
3. Фишки достоинством 10 поинтов носили заголовок "Laser", и они были покрыты блестящим материалом.
Mad Monster Caps
Фишки серии "Mad monster caps" по сути представляли из себя точно такие же фишки как "Mad caps". Разве что их задняя часть была черного цвета, а на самих изображениях были нарисованы различные монстры и нечисть.
Но в отличие от Mad Caps, данные фишки имели аж 5 номиналов:
1. Обычные (1 и 2 поинта) - просто кэпсы с обычными рисунками;
2. Light (5 поинтов) - кэпсы с фосфорным покрытием, которые также светлись в темноте, если их предварительно подержать у источника яркого света. Также, данные фишки были интересны тем, что на них были изображены скелеты на черном фоне. И именно эти скелеты и светились в темноте;
3. Gold (10 поинтов) - данные кэпсы были похожи на обычные фишки, за исключением того ,что на них была нанесена золотистая полоса;
4. Flick (12 поинтов) - данные фишки особенно ценились, так как представляли из себя "переливашку", состоящую из двух кадров, которые менялись в зависимости от вашего угла обзора.
Конечно, это далеко не все кэпсы, которые можно было увидеть в магазинах и на руках у детворы. Я лишь постарался описать самые популярные кэпсы середины и конца 90-х.
Источник:
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