Популярные фишки (кэпсы), в которые любили играть дети 90-х

Ну а если мы хотели выиграть фишки, то приходилось ставить их на кон. Причем, ставить фишки нужно было не по количеству, а по номиналу. Например, один игрок ставит 10 фишек по 1 поинту, другой игрок 5 фишек по 2 поинта, а третий одну фишку на 10 поинтов. После этого все игроки скидывались, благодаря чему мы решали, кто будет бить первым. Это было важным, так как у первого игрока больше шансов на победу.

После того, как фишки были поставлены на кон, победитель скидывания брал стопку фишек. которые были расположены рубашкой вверх, после чего был ими о горизонтальную поверхность. Те фишки, которые перевернутся картинкой после удара, игрок забирал себе. Следующий игрок проделывал то же самое, но уже с оставшимся количеством фишек.

Был, конечно, и другой вариант игры. Стопку фишек можно было разбивать специальной битой. Но на моей памяти данным способом пользовались гораздо реже.

Chupa Caps