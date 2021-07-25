8 странных и малоизвестных фактов о "Kinder-сюрпризе"

4. В США "Киндер-Сюрприз" нельзя ни покупать, ни продавать!

Дело в том, что в 1938 году в Америке был принят закон, запрещающий помещать в еду любые несъедобные предметы, чтобы не навредить здоровью покупателей. Нарушителей этого закона ждет штраф в 300 долларов, а сам продукт должен быть изъят и уничтожен.





5. В 1991 году производства яиц "Киндер" на обертке был необычный код.

Этот код указывал на то, что внутри шоколадки помещен рисунок, нарисованный рукой в единственном экземпляре.





6. В Чили этикетка яйца в отличие от других стран - черная.

К тому же в этой стране нельзя рекламировать подобную продукцию. Правительство Чили таким образом решило бороться против пропаганды того, что вредит здоровью и имеет в составе много жира и сахара.

Таким образом, эти сладости не запретили, но установили определенные правила. Компания Ферреро попыталась решить вопрос юридическим путем, чтобы обойти эти правила. Но пока закон в Чили никто не отменял.





7. Однажды тысячи и тысячи шоколадный яиц "Киндер" покрыли пляжи Германии. Вернее, это были игрушки в капсулах.

Случилось это, когда в Германии бушевал циклон Аксель и 5 контейнеров, которые были на борту кораблей, опрокинулись и упали в море. Шоколад растворился в соленой воде, а вот пластиковые игрушки оказались на суше.

Новость обсуждалась во всех СМИ.





8. У шоколадных яиц "Киндер-сюрприз" есть свои коллекционеры, и это не шутка.