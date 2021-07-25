8 странных и малоизвестных фактов о "Kinder-сюрпризе"

Всем известно, что Киндер-Сюрприз - это молочный шоколад в виде яйца, внутри которого находится желтый контейнер с игрушкой. Эти игрушки обычно в разобранном виде и их можно собирать, как конструктор.
8 самых интересных фактов о "Киндер-Сюрпризе":
1. Как родилась идея Киндер-Сюрприза.
Микеле Ферреро, основатель Компании-производителя шоколадного яйца "Kinder", в своем интервью рассказал, что идея создать такую сладость-подарок ему пришла в связи с праздником Светлой Пасхи.
В Италии детям обычно дарили шоколадные яйца. Он буквально сказал следующее:
"Знаете, почему детям нравятся пасхальные яйца? Потому что у них сюрприз внутри! Знаете, что мы должны сделать? Мы подарим деткам Пасху каждый день".
Эту идею не сразу приняли всерьез партнеры Ферреро. В 1968 году была создана компания "Kinder", а в 1974 году на рынке появилось яйцо-игрушка, которое теперь известно во многих странах мира, как "Kinder-Сюрприз".
2. Служащие компании Киндер Ферреро ходили по супермаркетам под видом обычных покупателей и изучали спрос, глядя на то, на чем основывался выбор покупателей.
Так рождались новые идеи для новых игрушек.
3. Желтая капсула яйца-игрушки представляет собой как бы желтую часть обычного яйца - желток.
4. В США "Киндер-Сюрприз" нельзя ни покупать, ни продавать!
Дело в том, что в 1938 году в Америке был принят закон, запрещающий помещать в еду любые несъедобные предметы, чтобы не навредить здоровью покупателей. Нарушителей этого закона ждет штраф в 300 долларов, а сам продукт должен быть изъят и уничтожен.
5. В 1991 году производства яиц "Киндер" на обертке был необычный код.
Этот код указывал на то, что внутри шоколадки помещен рисунок, нарисованный рукой в единственном экземпляре.
6. В Чили этикетка яйца в отличие от других стран - черная.
К тому же в этой стране нельзя рекламировать подобную продукцию. Правительство Чили таким образом решило бороться против пропаганды того, что вредит здоровью и имеет в составе много жира и сахара.
Таким образом, эти сладости не запретили, но установили определенные правила. Компания Ферреро попыталась решить вопрос юридическим путем, чтобы обойти эти правила. Но пока закон в Чили никто не отменял.
7. Однажды тысячи и тысячи шоколадный яиц "Киндер" покрыли пляжи Германии. Вернее, это были игрушки в капсулах.
Случилось это, когда в Германии бушевал циклон Аксель и 5 контейнеров, которые были на борту кораблей, опрокинулись и упали в море. Шоколад растворился в соленой воде, а вот пластиковые игрушки оказались на суше.
Новость обсуждалась во всех СМИ.
8. У шоколадных яиц "Киндер-сюрприз" есть свои коллекционеры, и это не шутка.
Со временем игрушки менялись: темы, цвета, принцип конструкций и т.д. - все это осталось в истории. Вспомним тот факт, что в 1991 году, как сказано выше, в игрушки помещали рисунки, произведенные в единственном экземпляре.
Особое внимание к деталям, история компании и вариации различных тем привлекли не только коллекционеров, но и необходимость создать каталог игрушек, который стали вести гораздо позже с неизменным постоянством.
Бонус для тех, кто дочитал до конца:
В яйцах "Kinder-сюрприз" в разные времена находили разные предметы: один раз там нашли лекарства от депрессии в упаковке, а в другой раз в Англии, в шоколадном яйце нашли - большую иглу. К счастью, ничего страшного не случилось, но до разбирательств дело все-таки дошло.
Источник:
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