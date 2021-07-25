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8 странных и малоизвестных фактов о "Kinder-сюрпризе"

8 странных и малоизвестных фактов о "Kinder-сюрпризе" (3 фото)

Автор:
25 июля 2021 09:48
Сообщество : Факты
Метки: в мире   игрушка   интересно   киндер сюприз   факты   фото   шоколадное яйцо   
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Всем известно, что Киндер-Сюрприз - это молочный шоколад в виде яйца, внутри которого находится желтый контейнер с игрушкой. Эти игрушки обычно в разобранном виде и их можно собирать, как конструктор.

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Метки: в мире   игрушка   интересно   киндер сюприз   факты   фото   шоколадное яйцо   
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