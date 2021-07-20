Русский сорняк, который завоевал Америку

На фото: Команда рабочих убирает с холма в Лос-Анджелесе перекати-поле размером с компактную машину. В высохших стеблях сорняка полно воздушных карманов, и сухостой может вспыхнуть от брошенного окурка – особенно в засуху.

Самые крупные растения – размером со средний автомобиль – могут разбросать на своем многокилометровом пути до 250 тысяч семян, которые дадут всходы, обеспечив следующую волну нашествия.

Исследуя историю солянки, Джеймс Йонг, ботаник из министерства сельского хозяйства США, документировал вторжение, собирая письма. «Большая часть Южной Дакоты к востоку от Миссури заражена, – писал неизвестный фермер в 1891 году. – Эта вредная трава так разрослась в некоторых частях штата, … что многие фермеры вынуждены покидать свои дома».

Другой корреспондент сообщил об «интеллигентных русских», которые рассказали ему, что этот сорняк в изобилии рос у них на родине, в окрестностях Одессы, «и, вероятно, его русские каким-то образом привезли в Америку». Из Вашингтона для проведения расследования был прислан ботаник Листер Хокси Дьюи. Он опросил всех, кто мог располагать хоть какой-то информацией. Я так и вижу, как юноша верхом на коне развешивает всюду плакаты с фотографией сорняка в профиль и фас и надписью «Разыскивается». В семи штатах Дьюи раздал местным самоуправлениям анкеты, расспрашивая, когда растение было замечено впервые и насколько оно распространилось.

Результаты его потрясли: «Территория площадью более 90 тысяч квадратных километров более или менее плотно покрылась сорной солянкой за сравнительно короткий период – 20 лет».



Айова, Небраска, районы Висконсина – все было захвачено. Дьюи немедленно уведомил начальство: распространение сорняка – более чем реальная угроза. Расследование показало, что где-то между 1873 и 1874 годами (точнее ученый установить не смог) завезенный из России лен со случайно затесавшимися семенами солянки был высажен на ферме неподалеку от города Скотланд, штат Южная Дакота. «Стремительность, с которой русская солянка распространилась, занимая новые территории и все более плотно покрывая уже освоенные, существенно превосходит показатели всех известных американских сорняков, – докладывал Дьюи. – Редкие культивированные растения, которые целенаправленно завозятся и засеваются, могут сравниться с этой травой по скорости распространения». Прорастая вдоль дорог и каналов или же прячась в урожаях зерна, Salsola быстро захватывала Американский Запад: к 1885 году она достигла Калифорнии; уже через пару лет ее обнаружили как минимум в 12 штатах.