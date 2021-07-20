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Русский сорняк, который завоевал Америку

Русский сорняк, который завоевал Америку (3 фото)

Автор:
20 июля 2021 09:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: америка   в мире   интересно   перекати-поле   сорняк   фото   
1324
3

Пока мы все боремся с борщевиками в своих российских деревнях и СНТ – Америку завоевывает другой сорняк.

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Метки: америка   в мире   интересно   перекати-поле   сорняк   фото   
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11  комментариев
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15k
Maks Es Час назад
Рад слышать, что кто-то отомстил пиндосам за калорадского жука и клеща Варроа.
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31k
Aleksandr 12 минут назад
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6k
Николай 21 минуту назад
Дак они формируют слой для задержания почвы и удобрения, для формирования верхней грунтовой подложки...плодородной почвы...или нет?
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4
scanncode scanncode Полчаса назад
звучит пафосно, а на деле сорняк никакой не русский, а евразийский.
Да и ruthenia - это топоним западноукраинский, территория, где проживают русины.
Завезли его итальянцы.
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stabskapitan 42 минуты назад
Странно, но ботаника растения под названием Salsola ruthenica не знает.
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20k
Слепой Пью Час назад
Пусть переориентируют колорадского жука жрать перекати-поле...
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271
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 2 часа назад
С каких это пор ruthenica переводится как русская?
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4
scanncode scanncode fraxinus Полчаса назад
Ruthenia - это название земель западных княжеств Киевской руси, Галицко-волынского княжества и территории, где проживают русины. А современная россия - это Московия.
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