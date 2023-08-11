В Брянске девушка с головой провалилась в залитую водой яму

После проливного дождя яма, оставленная дорожными рабочими, наполнилась водой и выглядела как обычная лужа.
Дорожные рабочие вырыли глубокую яму на улице Дуки в Брянске. Котлован пометили ограждающей лентой, однако во время ливня, который обрушился на город, её снесло. Дождя было столько, что яму залило водой до самого верха.
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В итоге о наличии ямы знали лишь те самые рабочие и местные жители, успевшие заметить котлован. Но не девушка, пересекавшая улицу в том самом злополучном месте. Не догадываясь о том, что лужа с сюрпризом, она с головой провалилась в углубление.
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Каким-то чудесным образом ей удалось самостоятельно выбраться из западни. Естественно, после того как видео разлетелось по пабликам и телеграм-каналам и об инциденте узнали по всей России, брянские дорожники более основательно огородили яму. А местные жители невесло шутят, что их город теперь на устах благодаря огромной луже. Так себе повод, конечно.
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.уясибе сюрприз к!!!!