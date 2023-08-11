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В Брянске девушка с головой провалилась в залитую водой яму

В Брянске девушка с головой провалилась в залитую водой яму

Автор:
11 августа 2023 09:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   брянск   дождь   дорожные работы   лужа   яма   
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После проливного дождя яма, оставленная дорожными рабочими, наполнилась водой и выглядела как обычная лужа.

Дорожные рабочие вырыли глубокую яму на улице Дуки в Брянске. Котлован пометили ограждающей лентой, однако во время ливня, который обрушился на город, её снесло. Дождя было столько, что яму залило водой до самого верха.


В итоге о наличии ямы знали лишь те самые рабочие и местные жители, успевшие заметить котлован. Но не девушка, пересекавшая улицу в том самом злополучном месте. Не догадываясь о том, что лужа с сюрпризом, она с головой провалилась в углубление.


Каким-то чудесным образом ей удалось самостоятельно выбраться из западни. Естественно, после того как видео разлетелось по пабликам и телеграм-каналам и об инциденте узнали по всей России, брянские дорожники более основательно огородили яму. А местные жители невесло шутят, что их город теперь на устах благодаря огромной луже. Так себе повод, конечно.

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Метки: Видео   брянск   дождь   дорожные работы   лужа   яма   
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5  комментариев
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973
ruslan d Полчаса назад
Раздолбаи чертовы ...
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37k
russger Минуту назад
А какого куя она посреди дороги шлындает? Там вон 2 знака стоят, некуй лазить там, где знаки работ
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1k
Антон Полчаса назад
"Каким-то чудесным образом." Вы серьёзно?! Жить захочешь не так раскарячишся.
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7k
Горец Ю 40 минут назад
)))
.уясибе сюрприз к!!!!
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