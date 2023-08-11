В Брянске девушка с головой провалилась в залитую водой яму

Каким-то чудесным образом ей удалось самостоятельно выбраться из западни. Естественно, после того как видео разлетелось по пабликам и телеграм-каналам и об инциденте узнали по всей России, брянские дорожники более основательно огородили яму. А местные жители невесло шутят, что их город теперь на устах благодаря огромной луже. Так себе повод, конечно.