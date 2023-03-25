Врачи высадили ребёнка с мамой из частной скорой, не получив 100 тыс руб "за проезд"

Отец договорился, что ребёнка примут в столичной больнице, и решил отправить его туда с мамой на частной скорой. Диспетчер озвучил прайс: 15 тыс. руб. за вызов, плюс 200 руб. за километр, плюс 4 тыс. руб. за кислород в скорой. Напомним, из Видного до Москвы минут 20-30 езды.

Когда за мальчиком приехала машина, по словам Эльшада, фельдшер стал требовать за услугу 100 тыс. руб.. Шаралиев вновь связался с диспетчером, и тот согласился на "тридцатку". Но, видимо, забыл предупредить о скидке работника скорой. Пока Амина с мамой везли в больницу, отец перевёл 30 тыс. руб., но фельдшера эта сумма не устроила. После скандала женщину с ребёнком оставили на улице и машина уехала, - пишет SHOT.