Врачи высадили ребёнка с мамой из частной скорой, не получив 100 тыс руб "за проезд"

Мать с 13-летним сыном высадили из машины частной скорой помощи в Подмосковье за неуплату 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТГ-канал SHOT. Мальчика с двусторонней пневмонией отец хотел как можно скорее транспортировать из подмосковного Видного в одну из московских больниц, но всё оказалось сложнее и дороже, чем предполагалось изначально.
Эльшад Шаралиев рассказал журналистам SHOT, что в начале марта его 13-летнему сыну Амину диагностировали двустороннюю пневмонию. Мальчик в тяжелом состоянии попал в реанимацию. По словам родителей, в местной больнице подростку помочь не могли — его состояние ухудшилось настолько, что дышать он мог только в кислородной маске.
Отец договорился, что ребёнка примут в столичной больнице, и решил отправить его туда с мамой на частной скорой. Диспетчер озвучил прайс: 15 тыс. руб. за вызов, плюс 200 руб. за километр, плюс 4 тыс. руб. за кислород в скорой. Напомним, из Видного до Москвы минут 20-30 езды.
Когда за мальчиком приехала машина, по словам Эльшада, фельдшер стал требовать за услугу 100 тыс. руб.. Шаралиев вновь связался с диспетчером, и тот согласился на "тридцатку". Но, видимо, забыл предупредить о скидке работника скорой. Пока Амина с мамой везли в больницу, отец перевёл 30 тыс. руб., но фельдшера эта сумма не устроила. После скандала женщину с ребёнком оставили на улице и машина уехала, - пишет SHOT.
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Отцу пришлось вызывать другую частную скорую. Амина успели доставить в больницу, сейчас его жизнь вне опасности.
Шаралиеву через пару дней позвонили из медфирмы и сказали, что фельдшер уволен. Но мужчину это не устроило, он уже готовит обращения в СК, прокуратуру и суд.
После публикации в ТГ-канале проверку начал и Росздравнадзор.
Как заявляет ведомство:
"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Росздравнадзор проведёт проверку по факту неоказания медицинской помощи 13-летнему ребёнку в Подмосковье. В случае подтверждения описанных фактов участники инцидента понесут наказание по всей строгости существующего законодательства".
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В больнице не могут вылечить пневмонию.
Это уже рывок или уже прорыв?
И как насчёт скрепы "своих не бросаем"?
А про частные скорые, даже алчные сотрудники не высадили бы Пациента, который нуждается в кислородной поддержке.
Вижу ложь в посте или недоговоренность.
Тут возможно решить вопрос минимум на уровне заместителей главного врача, а то и сами главврачи согласовывают, а иной раз привлекают Минздрав региона или департамент здравоохранения.
В данном случае сложность в том, что Московская область и Москва, это юридически разные регионы и перевод ещё сложнее
1. Лишение лицензии на частную медицинскую практику всему предприятию.
2. Отцу бы стоило выставить клинику на деньги, потому что эти организации зарабатывают деньги а не лечат людей. Значит деньги - это главное, что их заботит. Что они и доказали.
Частная медицина, это бизнес! Просто бизнес. Гарантий ни каких, ответственности ни какой, а вред причинённый лечением или промедлением, возлагается лишь на пациента.
А лицензию всё равно отобрать, за неисполнение правил поведения по этой лицензии.