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Врачи высадили ребёнка с мамой из частной скорой, не получив 100 тыс руб "за проезд"

Врачи высадили ребёнка с мамой из частной скорой, не получив 100 тыс руб "за проезд"

Автор:
25 марта 2023 23:22
Сообщество : Жить в России
Метки: 100 тысяч рублей   Подмосковье   видное   пневмония   прокуратура   ребенок   скорая помощь   фельдшер   
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Мать с 13-летним сыном высадили из машины частной скорой помощи в Подмосковье за неуплату 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТГ-канал SHOT. Мальчика с двусторонней пневмонией отец хотел как можно скорее транспортировать из подмосковного Видного в одну из московских больниц, но всё оказалось сложнее и дороже, чем предполагалось изначально.

Эльшад Шаралиев рассказал журналистам SHOT, что в начале марта его 13-летнему сыну Амину диагностировали двустороннюю пневмонию. Мальчик в тяжелом состоянии попал в реанимацию. По словам родителей, в местной больнице подростку помочь не могли — его состояние ухудшилось настолько, что дышать он мог только в кислородной маске.

Отец договорился, что ребёнка примут в столичной больнице, и решил отправить его туда с мамой на частной скорой. Диспетчер озвучил прайс: 15 тыс. руб. за вызов, плюс 200 руб. за километр, плюс 4 тыс. руб. за кислород в скорой. Напомним, из Видного до Москвы минут 20-30 езды.

Когда за мальчиком приехала машина, по словам Эльшада, фельдшер стал требовать за услугу 100 тыс. руб.. Шаралиев вновь связался с диспетчером, и тот согласился на "тридцатку". Но, видимо, забыл предупредить о скидке работника скорой. Пока Амина с мамой везли в больницу, отец перевёл 30 тыс. руб., но фельдшера эта сумма не устроила. После скандала женщину с ребёнком оставили на улице и машина уехала, - пишет SHOT.

Отцу пришлось вызывать другую частную скорую. Амина успели доставить в больницу, сейчас его жизнь вне опасности.

Шаралиеву через пару дней позвонили из медфирмы и сказали, что фельдшер уволен. Но мужчину это не устроило, он уже готовит обращения в СК, прокуратуру и суд.

После публикации в ТГ-канале проверку начал и Росздравнадзор.

Как заявляет ведомство:

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Росздравнадзор проведёт проверку по факту неоказания медицинской помощи 13-летнему ребёнку в Подмосковье. В случае подтверждения описанных фактов участники инцидента понесут наказание по всей строгости существующего законодательства".


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Метки: 100 тысяч рублей   Подмосковье   видное   пневмония   прокуратура   ребенок   скорая помощь   фельдшер   
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14  комментариев
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11k
GROMOZEKA 36 минут назад
Почему у меня твердая уверенность, что эта история от начала до конца выдумка желтопузого сайта shot?
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119k
arek14 Минуту назад
2 километра за МКАДом.
В больнице не могут вылечить пневмонию.
Это уже рывок или уже прорыв?
И как насчёт скрепы "своих не бросаем"?
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1k
SergeyABC 5 минут назад
Если это правда - растрелять фельдшера, если звиздеж - растрелять автора. Делов то. А то разговоров на полстраны.
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736
surgy 6 минут назад
Странно, Больница в Видном достаточно хорошо укомплектована и оборудованием и штатом. Сомневаюсь, что не могли решить на месте, думаю перевод - инициатива родителей.
А про частные скорые, даже алчные сотрудники не высадили бы Пациента, который нуждается в кислородной поддержке.
Вижу ложь в посте или недоговоренность.
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502
Вася Васильев 22 минуты назад
Меньше чурке понтоваться надо было. За 15к зав отделением в Видном ему бы день в день организовал трансфер из Видного до московского госпиталя. Так нет надо было понты чернобровые колотить и заказывать коммерсантов ))
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2k
Aleks 22 минуты назад
Великая Россия не в состоянии обеспечить медицинское обслуживание россиян за их же налоги? В очередной раз возникает вопрос кто у власти , чем занимается и что сделано за 20 лет? Предотвращая последующие вопросы, на Украине все еще печальней, там откровенно жидовский кагал у власти, третий президент еврей подряд, это вообще без комментариев.
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31k
Ashabad Полчаса назад
Необходимо расследование. И если факты подтвердятся, то:
1. Лишение лицензии на частную медицинскую практику всему предприятию.
2. Отцу бы стоило выставить клинику на деньги, потому что эти организации зарабатывают деньги а не лечат людей. Значит деньги - это главное, что их заботит. Что они и доказали.
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1k
Потому что я Алёша Полчаса назад
Что значит участники инцидена...? Наказание должна нести вся организация. Ее попросту больше не должно существовать и вести свою деятельность. Не только за неоказание помощи, но и за оставление ребенка в заведомо опасном состоянии, что может быть расценено как покушение на убийство - ст. 125 УК РФ между прочим. А конкретно фельдшера и водилу сажать по ст. 159 УК РФ, ч. 2, 3 и 5 - Мошенничество совершенное групой лиц по предварительному сговору и с использованием служебного положения. Бабки бабками, но даже часная скорая обязана оказать помощь. А уже после выставлять счет и в случае не уплаты обращаться в суд за взысканием. Но отказать машина с красным крестом априори не имеет права. Это ни как не служба доставки и не таксопарк.
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6k
М С 50 минут назад
А чего тут удивляться? Частная медицина - в первую очередь бизнес. А у бизнеса правила просты: нет оплаты - нет сервиса.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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