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Загадочные деревья Кука

Загадочные деревья Кука (9 фото)

Автор:
24 июля 2021 08:18
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   деревья   деревья Кука   загадка   природа   удивительно   фото   
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Эти необычные сосны были вывезены из Новой Каледонии – с архипелага в юго-западной части Тихого океана во время второго путешествия капитана Джеймса Кука.

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Метки: в мире   деревья   деревья Кука   загадка   природа   удивительно   фото   
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ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) Полчаса назад
интересно а эти сосны знают что они растут в сторону экватора?
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ZeroCharisma

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