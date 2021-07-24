Загадочные деревья Кука

Сейчас их высаживают как декоративные деревья в теплом умеренном климате. Рощи и аллеи этих необычных сосен можно увидеть в Австралии, новой Зеландии, США, Мексике, Индии… И, в общем-то, росло бы себе дерево, не привлекая внимания, если бы не одно НО.

Как оказалось, оно имеет одно очень странное свойство, на которое прежде люди не обращали внимания.