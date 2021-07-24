Загадочные деревья Кука

Эти необычные сосны были вывезены из Новой Каледонии – с архипелага в юго-западной части Тихого океана во время второго путешествия капитана Джеймса Кука.
Научное название этого стройного дерева – Araucaria columnaris или араукария Кука. Эти вечнозеленые исполины вырастают до 60 метров в высоту! Они распространились по всему миру и культивируются на пяти материках.
Сейчас их высаживают как декоративные деревья в теплом умеренном климате. Рощи и аллеи этих необычных сосен можно увидеть в Австралии, новой Зеландии, США, Мексике, Индии… И, в общем-то, росло бы себе дерево, не привлекая внимания, если бы не одно НО.
Как оказалось, оно имеет одно очень странное свойство, на которое прежде люди не обращали внимания.
Если высоченное дерево растет за пределами своего естественного ареала, оно неизменно изгибается, словно цветок, тянущийся к солнцу. Причем так делают даже одиночно растущие араукарии!
С чем это связано? Ученые озадачились и стали изучать сосну Кука со всей возможной дотошностью.
Американский ботаник Мэтт Риттер решил выяснить причину феномена. Он заметил, что в США все араукарии Кука клонятся макушками к югу. Этим наблюдением Мэтт поделился со своим коллегой и другом, живущим в Австралии. Каково же было удивление ученого, когда ученый услышал в ответ, что в Австралии эти деревья… всегда изгибаются к северу!
В итоге друзья ученые не на шутку увлеклись изучением странного поведения араукарий. Вместе они объездили пять континентов, побывали во всех климатических поясах, где росли сосны Кука, исследовали 265 деревьев (для чистоты эксперимента очень строго отобранных) и...
…Выяснили удивительную вещь: наклон араукарий имеет определенную систему! Он напрямую зависит от полушария, в котором растут сосны, и от климатического пояса! В Южном полушарии деревья изгибались к северу, в Северном – к югу и только в зоне экватора росли почти вертикально. При этом угол наклона араукарий был напрямую связан с удалением от экватора. Чем дальше экватор – тем сильнее изгиб.
В Южной Австралии ученые обнаружили сосну Кука, которая склонилась к земле под углом почти в 40 градусов! Но в среднем наклон деревьев составил 8°55'. В чем же дело? Что за загадочная сила тянет деревья к экватору? И почему родственные араукарии Кука виды сосен, также завезенные из Новой Каледонии, растут ровно, где бы они ни были посажены?
Как водится, было выдвинуто несколько версий.
Согласно первой, неестественный наклон дерева – результат мутации. Увы, эта гипотеза не объясняет, как крутизна изгиба связана с полушарием и климатом.
По второй версии сосна так активно клонится к югу, чтобы получать больше солнечного света.
По последней гипотезе сосны Кука чувствуют геомагнитное поле планеты и его интенсивность. Именно с этим связано направление и угол наклона.
Последняя теория кажется более вероятной, но при этом трудно доказуемой. Ведь чувствительность к геомагнитным линиям обнаружена лишь у перелетных птиц, некоторых видов рыб и млекопитающих. Растения в подобной чувствительности прежде замечены не были.
Впрочем, даже если предположить, что эта теория правдива, перед учеными встает новый вопрос.
ЗАЧЕМ? С какой такой целью деревья тянутся к экватору? Что им там надо?
Источник:
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