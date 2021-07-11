Крошечный паук, похожий на арбуз





Крошка зацепился за ботинок, и действительно напоминал какой-то экзотический фрукт или овощ.

Когда вместо брюшка ― арбуз





Природа ― автор удивительных созданий, но все же иногда она повторяется. Например, совсем недавно мы показывали растения, которые умело маскируются под что-то другое. Но не только цветы овладели такими навыками камуфляжа: Бьерн-Гуннар Лунде (Bjørn-Gunnar Lunde) нашел паука, похожего на арбуз.





Находка Лунде





Мужчина гулял вместе со своей супругой, когда увидел на ее обуви что-то зеленое и напоминающее крошечный арбуз. При ближайшем рассмотрении это оказался паучок. Он только-только собирался плести паутину, когда его потревожили люди.





Эти малыши умело прячутся в траве





Пара перенесла крошку на листву, и конечно, не забыла предварительно сфотографировать это удивительное существо. Позже они выяснили, что повстречали на своем пути Araniella cucurbitina. Этот вид в простонародье даже называют пауком-огурцом за его зеленое брюшко и сходство с овощем.

Эти необычные членистоногие на самом деле не такие редкие, как может показаться: они обитают в Европе, Азии и Северной Америке.





Заметить их крайне сложно





Однако встретить их не так-то просто, ведь они умело прячутся в зелени. Паутину они плетут именно в траве и среди цветов, а в лесу у поверхности земли нелегко разглядеть паука. К тому же этот крошка зеленого цвета ― это его защитный механизм, благодаря которому его сложно обнаружить в траве. Так что эти крохи даже не строят укрытий, уверенные в своих навыках маскировки.