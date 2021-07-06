Удивительно, как деревья понимают, когда нужно перестать касаться друг друга?

Увы, точного ответа нет до сих пор.

Где же можно увидеть «застенчивые» деревья?

Например, в Малайзии. Подобное поведение характерно для взрослых 40-метровых камфорных деревьев и шореи смолистой.