Феномен, именуемый как «застенчивость кроны», представляет собой поведение некоторых видов полностью развитых деревьев, когда их кроны не соприкасаются, образуя своеобразные пробелы.
Но картинка может быть и вот такой.
Деревья, словно стесняются коснуться друг друга даже кончиками листьев и держат дистанцию. Этот феномен ученые называют «застенчивостью кроны».
С чем связано подобное явление не выяснили до сих пор.
Есть несколько версий.
Первая.
Так при сильных ветрах деревья, растущие в зонах сильных ветров, избегают повреждений ветвей.
Вторая. Деревьям не хватает света и таким образом они стараются получить как можно больше солнца.
Третья. Деревья защищают себя от насекомых-паразитов, не позволяя им перемещаться.
Впервые такую особенность за некоторыми деревьями заметили в 20-х годах прошлого века и вот уже 100 лет ученые пытаются разгадать загадку столь необычного явления.
Удивительно, как деревья понимают, когда нужно перестать касаться друг друга?
Увы, точного ответа нет до сих пор.
Где же можно увидеть «застенчивые» деревья?
Например, в Малайзии. Подобное поведение характерно для взрослых 40-метровых камфорных деревьев и шореи смолистой.
Застенчивость кроны чаще всего наблюдается у деревьев одного вида. Этому феномену подвержены авицения, дидимопанакс, клузия, каркас колючий, амбера, эвкалипт.
Однако случается, что «стесняться» друг друга начинают деревья разных видов. Причем не только тропические. Феномен проявился на широкохвойных соснах, которые растут в Канаде и Европе.
Источник:
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