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Уникальное природное явление - «застенчивость кроны»&nbsp;

Уникальное природное явление - «застенчивость кроны»  (9 фото)

Автор:
06 июля 2021 09:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: деревья   застенчивость кроны   природа   удивительно   фото   
298
9

Феномен, именуемый как «застенчивость кроны», представляет собой поведение некоторых видов полностью развитых деревьев, когда их кроны не соприкасаются, образуя своеобразные пробелы.

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Метки: деревья   застенчивость кроны   природа   удивительно   фото   
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−87
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Когда социальная дистанция ещне была трэндом....
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